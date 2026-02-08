Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 69
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Это не запрещается. В бэктест можете прописать любые фильтры.
Не путайте фильтры с конкретными датами, которые ограничивают функциональность советника.Фильтр, это законная причина пропускать некоторые жестко запрограммированные даты и часы, например Non-Farm Employment Change. Так же, как мы можем заранее запрограммировать DST время, также можем запрограммировать часть новостей на определенное время, и это будет фильтр.
Это не запрещается. В бэктест можете прописать любые фильтры.
Это разве не мошенничество?
Это остается под вопросом, потому что не хочется верить, что один из самых продаваемых продуктов в Маркете может нарушать правила и использовать и встраивание определенных дат в код советника без каких-либо санкций со стороны администрации MQL5.
Это нужно проверять, всякие расследования проводить. Кто этим будет заниматься?)
Это нужно проверять, всякие расследования проводить. Кто этим будет заниматься?)
Это не так сложно. Требуется 2 теста: один с текущими тиками и один со тиками с сдвигом по времени. Затем сравните результаты. Сдвиг должен быть на 28 лет основная причина этого заключается в том, что изменение этого значения сделает даты и дни недели правильными на 100%. Другой сдвиг не подходит, иначе у нас были бы тиковые данные по выходным, при этом некоторые дни недели были бы пропущены, своп взималась бы не в тот день, тоже надо помнить о длинном и коротком году и т. д. Даже есть некоторые провайдеры тиков, которые предлагают возможность подготовить тики с сдвигом по времени для проверки недобросовестных ЕА.
Это не так сложно. Требуется 2 теста: один с текущими тиками и один со тиками с сдвигом по времени. Затем сравните результаты. Сдвиг должен быть на 28 лет основная причина этого заключается в том, что изменение этого значения сделает даты и дни недели правильными на 100%. Другой сдвиг не подходит, иначе у нас были бы тиковые данные по выходным, при этом некоторые дни недели были бы пропущены, своп взималась бы не в тот день, тоже надо помнить о длинном и коротком году и т. д. Даже есть некоторые провайдеры тиков, которые предлагают возможность подготовить тики с сдвигом по времени для проверки недобросовестных ЕА.
Там есть форма "нарушение" на страничке продукта. Через нее опишите проблему и вот эту вот последовательность определения нарушения
форма "нарушение" на страничке продукта
Мне это не нужно, я просто хотел уточнить, разрешено это или нет по новым/поправленным правилам. Как видно, даже пользователи MQL5 сообщество тоже не сходится по этому мнению.
Там у продукта, покупатели уже описали ситуацию в отзывах, но администрация MQL5 никак не отреагировала, наверно форму "нарушение" не заполнили. :)
Не путайте фильтры с конкретными датами, которые ограничивают функциональность советника.Фильтр, это законная причина пропускать некоторые жестко запрограммированные даты и часы, например Non-Farm Employment Change. Так же, как мы можем заранее запрограммировать DST время, также можем запрограммировать часть новостей на определенное время, и это будет фильтр.
Если правильно понял, исходный вопрос был про особенности поведения Маркет-советника в Тестере.
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Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета
Nauris Zukas, 2024.03.17 08:36Может кто-нибудь указать мне на правило, которое запрещает Продавцу встраивание определенных дат в код советника (продуктов Маркета), чтобы не показывать потери в истории при тестировании? Кажется, я видел это раньше, но сейчас не могу найти.
Грубо говоря, если внутрь советника автор поместит историю котировок EURUSD, а потом на ее основе будет "видеть будущее" на бэктестах, то это не является нарушением правил.
Это не так сложно. Требуется 2 теста: один с текущими тиками и один со тиками с сдвигом по времени. Затем сравните результаты.
Это обходится. Запоминаются куски истории внутри советника. После чего по первой неделе любого сдвинутого символа он точно идентифицируется.
Конечно, для написания такого обхода нужно иметь соответствующую квалификацию.
Мне это не нужно, я просто хотел уточнить, разрешено это или нет по новым/поправленным правилам. Как видно, даже пользователи MQL5 сообщество тоже не сходится по этому мнению.
Если разработчик закодировал в робота некоторые даты на истории, во время которых он не торгует (в тестере), то это мошенничество
Там у продукта, покупатели уже описали ситуацию в отзывах, но администрация MQL5 никак не отреагировала, наверно форму "нарушение" не заполнили. :)
Так и есть. Вряд ли модераторы/администраторы шерстят отзывы, если нет сообщений о нарушениях (как со стороны продавца, так и со стороны покупателя)
Если разработчик закодировал в робота некоторые даты на истории, во время которых он не торгует (в тестере), то это мошенничество
Видимо, разработчики советников не для продажи занимаются самомошенничеством. Читайте правила.
Видимо, разработчики советников не для продажи занимаются самомошенничеством. Читайте правила.
Сформулирую иначе. Если разработчик целенаправленно отсекает убыточные периоды на истории (прямо туда вбивает даты), то это мошенничество. Я так понял, именно это суть подозрений Науриса