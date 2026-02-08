Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 56
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Т.е. нельзя использовать картинки, как я показал?
Правила простые:
имя входного параметра (1), описание входного параметра (2) и скриншот параметров (3) - только на английском.
Может я неправильно пояснил. Я вставляю картинку в режиме правки советника в маркете, в разделе скриншоты.
Делайте в описании перевод и никто вам не запретит.
Я думаю, предложили сделать возможность загружать разные скриншоты для разных языков, как, например, в видео
Но если подумать, многие не используют надписи на скринах, так что функционал не высокой важности.
В том, что полноценное описание считается слишком коротким. Емкий язык черезчур.
У меня есть пара продуктов с описаниями переведенными на все языки, в том числе и те, где иероглифы. Оба продукта подсвечены зеленым за хорошее описание и перевод. Так, что краткость текста в символах никак не влияет.
А где вы смотрите такую подсветку?
В моих продуктах нет ни зеленых ни красных подсветок, только место в рейтингах.
Английский - международный язык. И очень странно что много скринов на других языках. Когда была ручная модерация этого недопускали. Тотже FineReader распознаёт языки, неужели автоматически нельзя со стороны MQL сделать - если хоть один символ не котируется то скрин неодобрен.
P.S. В день 10-20 публикаций, если скрин не распознается то публикация отклонена. Уйдут и проблемы с замыленными скринами.
потом когда сервер ненагружен - прогнать все скрины через фильтр и маркет обновится и будет качество.
А где вы смотрите такую подсветку?
В моих продуктах нет ни зеленых ни красных подсветок, только место в рейтингах.
Цифра рейтинга выделяется прямоугольником зеленого цвета.
Цифра рейтинга выделяется прямоугольником зеленого цвета.
Или цветом "StopLoss" но изменение описания никак неповлияло, хоть и всех правил придерживаюсь.
А где вы смотрите такую подсветку?
В моих продуктах нет ни зеленых ни красных подсветок, только место в рейтингах.
Подтверждаю есть выделение цветом.
Не знаю, хорошо это или плохо, но у меня все нейтральные.