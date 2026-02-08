Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 56

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Oleksandr Nozemtsev #:

Т.е. нельзя использовать картинки, как  я показал?

Правила простые:

имя входного параметра (1), описание входного параметра (2) и скриншот параметров (3) - только на английском.

 
Oleksandr Nozemtsev #:
Может я неправильно пояснил. Я вставляю картинку в режиме правки советника в маркете, в разделе скриншоты. 

Делайте в описании перевод и никто вам не запретит.

 

Я думаю, предложили сделать возможность загружать разные скриншоты для разных языков, как, например, в видео

Но если подумать, многие не используют надписи на скринах, так что функционал не высокой важности.

 
Andrey Khatimlianskii #:

В том, что полноценное описание считается слишком коротким. Емкий язык черезчур.

У меня есть пара продуктов с описаниями переведенными на все языки, в том числе и те, где иероглифы. Оба продукта подсвечены зеленым за хорошее описание и перевод. Так, что краткость текста в символах никак не влияет. 
 
Aleksey Ivanov #:
У меня есть пара продуктов с описаниями переведенными на все языки, в том числе и те, где иероглифы. Оба продукта подсвечены зеленым за хорошее описание и перевод. Так, что краткость текста в символах никак не влияет. 

А где вы смотрите такую подсветку?

В моих продуктах нет ни зеленых ни красных подсветок, только место в рейтингах.

 

Английский - международный язык. И очень странно что много скринов на других языках. Когда была ручная модерация этого недопускали. Тотже FineReader распознаёт языки, неужели автоматически нельзя со стороны MQL сделать - если хоть один символ не котируется то скрин неодобрен.

P.S. В день 10-20 публикаций, если скрин не распознается то публикация отклонена. Уйдут и проблемы с замыленными скринами.

потом когда сервер ненагружен - прогнать все скрины через фильтр и маркет обновится и будет качество.

 
Uladzimir Izerski #:

А где вы смотрите такую подсветку?

В моих продуктах нет ни зеленых ни красных подсветок, только место в рейтингах.

Цифра рейтинга выделяется прямоугольником зеленого цвета. 

 
Aleksey Ivanov #:

Цифра рейтинга выделяется прямоугольником зеленого цвета. 

Или цветом "StopLoss" но изменение описания никак неповлияло, хоть и всех правил придерживаюсь.

 
Uladzimir Izerski #:

А где вы смотрите такую подсветку?

В моих продуктах нет ни зеленых ни красных подсветок, только место в рейтингах.


Подтверждаю есть выделение цветом.

 

Не знаю, хорошо это или плохо, но у меня все нейтральные.


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