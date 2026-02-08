Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 16
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+1. Сделать одну страницу с описанием конечно проще для продукта МТ4/МТ5.
Но иногда может получится, что продукт на МТ5 выглядит по другому, с другой графикой, немного другим функционалом, со своим графиком обновлений. А также не забываем про исправления разных багов под разные терминалы.
Думаю, проще реализовать возможность экспортировать оформление из другого своего продукта, для быстрого заполнения описания.
+1. Сделать одну страницу с описанием конечно проще для продукта МТ4/МТ5.
Но иногда может получится, что продукт на МТ5 выглядит по другому, с другой графикой, немного другим функционалом, со своим графиком обновлений. А также не забываем про исправления разных багов под разные терминалы.
Думаю, проще реализовать возможность экспортировать оформление из другого своего продукта, для быстрого заполнения описания.
Тут да,
Т.е. пользователи путаются, что версия не на тот терминал?)
А как тут не запутаться, если mt4setup со страницы МТ4 на оф.сайте устанавливает MT5
А ещё на почту приходит "Хиты маркета", где в разделе МТ4 - продукты для МТ5
Я не берусь говорить про законность и оферты (вероятно всё законно), но пользователей/потребителей это явно вводит в заблуждение.
Возможное решение проблемы с отменой платежа из-за "не того терминала". Пусть пользователь сам выберет терминал, тогда можно игнорировать отмену
Т.е. пользователи путаются, что версия не на тот терминал?)
А как тут не запутаться, если mt4setup со страницы МТ4 на оф.сайте устанавливает MT5
А ещё на почту приходит "Хиты маркета", где в разделе МТ4 - продукты для МТ5
Я не берусь говорить про законность и оферты (вероятно всё законно), но пользователей/потребителей это явно вводит в заблуждение.
Возможное решение проблемы с отменой платежа из-за "не того терминала". Пусть пользователь сам выберет терминал, тогда можно игнорировать отмену
а можно просто объединить обе версии в одной покупке, и кстати до сих пор клиенту не доступен архив предыдущих версий продукта
И очень правильно что архив недоступен. Автор не зря делает обновления, особенно под новые версии терминала и компилятора.
А вот версии без обновлений три года есть в маркете и это не правильно, так как много изменилось с тех пор в терминале и компиляторе.
Как попасть на страницу интерфейса, где можно скрыть продукт?
Народ, подскажите, пожалуйста.
Давно не пользовался, теперь найти не могу. Что из профиля - "Продавец", что из "Маркет" - "Мои продукты" открывают публичные страницы с описанием, а редактирования продукта нигде нет (
Давно не пользовался, теперь найти не могу. Что из профиля - "Продавец", что из "Маркет" - "Мои продукты" открывают публичные страницы с описанием, а редактирования продукта нигде нет (
На странице продука кнопка правка, затем скрыть продукт.
На странице продука кнопка правка, затем скрыть продукт.
Спасибо!