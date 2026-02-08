Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 29

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Vladislav Andruschenko:
Я так и Не понял, телеграмм одобряется?  А то каждый второй новый бот, с ссылкой на канал . 

То же интересно... В правилах написано про продукт, нельзя в продукте а про описание ничего не сказано...

 
Vitaliy Kuznetsov:зным названием, удаляя предыдущий, чтобы быть всегда на 1-й странице новинок.

Спросить, что хотел. Где увидеть стату у себя в таком исполнении, как у тебя на скриншоте?


Маркет > мои продукты (слева в колонке)

 
Evgeniy Chumakov:


Маркет > мои продукты (слева в колонке)

Спасибо. Не догадался бы. Всё в профиле обыскал, а оно не там искать надо было.


//лол. Нашёл, там же черновики незавершенных публикаций продуктов. Ссылки не сохранил, думал, потеряно безвозвратно)

 
Vladislav Andruschenko:
Я так и Не понял, телеграмм одобряется?  А то каждый второй новый бот, с ссылкой на канал . 

Новые правила опубликовали: https://www.mql5.com/ru/market/rules#part_IV

Запрещается в Продукте:

Давать ссылки на сторонние ресурсы. Всю необходимую информацию следует размещать в пределах сайта mql5.com: в описании и в разделе комментариев Продукта и в разделе "Блоги трейдеров".

Давать ссылки на Telegram-группы и другие мессенджеры для поддержки Продукта. Для этих целей следует использовать раздел комментариев Продукта, а также внутреннюю систему сообщений mql5.com, которая поддерживает групповые чаты и каналы.

Правила покупки торговых роботов, индикаторов, книг и журналов в MetaTrader Market
Правила покупки торговых роботов, индикаторов, книг и журналов в MetaTrader Market
  • www.mql5.com
Общие положения и правила пользования сервисом Market
 
Evgeny Belyaev:

Новые правила опубликовали: https://www.mql5.com/ru/market/rules#part_IV

Запрещается в Продукте:

Давать ссылки на сторонние ресурсы. Всю необходимую информацию следует размещать в пределах сайта mql5.com: в описании и в разделе комментариев Продукта и в разделе "Блоги трейдеров".

Давать ссылки на Telegram-группы и другие мессенджеры для поддержки Продукта. Для этих целей следует использовать раздел комментариев Продукта, а также внутреннюю систему сообщений mql5.com, которая поддерживает групповые чаты и каналы.

ох чую все это только ухудшит продажи и пост продажную поддержку клиентов (

Еще бы блоги работали как продукт универсальными, а то на одном языке одна статья, а на другой язык приходиться делать новую статью на другом языке. :-(

 
Alexandr Gavrilin:

ох чую все это только ухудшит продажи и пост продажную поддержку клиентов (

Еще бы блоги работали как продукт универсальными, а то на одном языке одна статья, а на другой язык приходиться делать новую статью на другом языке. :-(

прошлое серьёзное изменение касалась увеличения мин.цены. Те кто не последовал рекомендациям получил конкурентное преимущество :-)

боюсь что будет опять так-же. Добросовестные внесут требуемые изменения, а у хитрецов будут нормально связанны ссылками каналы,сайты и продукты

 
Разработчики, сделайте возможность отвечать на отзывы к сигналам (как это уже реализовано для продуктов).
Спасибо за внимание.
 

Приветствую Форумчан и Администрацию данного ресурса.

Мне кажется этот товарищ пренебрегает правилами и уважением к другим продавцам.



 
Anton Zverev:

Приветствую Форумчан и Администрацию данного ресурса.

Мне кажется этот товарищ пренебрегает правилами и уважением к другим продавцам.

Вам сюда https://www.mql5.com/ru/forum/133408

 
Ну что? 1е Августа наступило....
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