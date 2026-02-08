Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 29
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Я так и Не понял, телеграмм одобряется? А то каждый второй новый бот, с ссылкой на канал .
То же интересно... В правилах написано про продукт, нельзя в продукте а про описание ничего не сказано...
Спросить, что хотел. Где увидеть стату у себя в таком исполнении, как у тебя на скриншоте?
Маркет > мои продукты (слева в колонке)
Маркет > мои продукты (слева в колонке)
Спасибо. Не догадался бы. Всё в профиле обыскал, а оно не там искать надо было.
//лол. Нашёл, там же черновики незавершенных публикаций продуктов. Ссылки не сохранил, думал, потеряно безвозвратно)
Я так и Не понял, телеграмм одобряется? А то каждый второй новый бот, с ссылкой на канал .
Новые правила опубликовали: https://www.mql5.com/ru/market/rules#part_IV
Запрещается в Продукте:
Давать ссылки на сторонние ресурсы. Всю необходимую информацию следует размещать в пределах сайта mql5.com: в описании и в разделе комментариев Продукта и в разделе "Блоги трейдеров".
Давать ссылки на Telegram-группы и другие мессенджеры для поддержки Продукта. Для этих целей следует использовать раздел комментариев Продукта, а также внутреннюю систему сообщений mql5.com, которая поддерживает групповые чаты и каналы.
Новые правила опубликовали: https://www.mql5.com/ru/market/rules#part_IV
Запрещается в Продукте:
Давать ссылки на сторонние ресурсы. Всю необходимую информацию следует размещать в пределах сайта mql5.com: в описании и в разделе комментариев Продукта и в разделе "Блоги трейдеров".
Давать ссылки на Telegram-группы и другие мессенджеры для поддержки Продукта. Для этих целей следует использовать раздел комментариев Продукта, а также внутреннюю систему сообщений mql5.com, которая поддерживает групповые чаты и каналы.
ох чую все это только ухудшит продажи и пост продажную поддержку клиентов (
Еще бы блоги работали как продукт универсальными, а то на одном языке одна статья, а на другой язык приходиться делать новую статью на другом языке. :-(
ох чую все это только ухудшит продажи и пост продажную поддержку клиентов (
Еще бы блоги работали как продукт универсальными, а то на одном языке одна статья, а на другой язык приходиться делать новую статью на другом языке. :-(
прошлое серьёзное изменение касалась увеличения мин.цены. Те кто не последовал рекомендациям получил конкурентное преимущество :-)
боюсь что будет опять так-же. Добросовестные внесут требуемые изменения, а у хитрецов будут нормально связанны ссылками каналы,сайты и продукты
Приветствую Форумчан и Администрацию данного ресурса.
Мне кажется этот товарищ пренебрегает правилами и уважением к другим продавцам.
Приветствую Форумчан и Администрацию данного ресурса.
Мне кажется этот товарищ пренебрегает правилами и уважением к другим продавцам.
Вам сюда https://www.mql5.com/ru/forum/133408