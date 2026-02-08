Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 27
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сколько можно ныть тут, уже тыщу раз говорили индикаторами мало интересуются, делайте робота на их основе.
людям надо чтобы торговал робот, а не сидеть думать что потом с ним дальше делать, как прикрепить его к роботу мало кто будет задумываться.добавите роботов возможно попадете по ранжировке и заодно привлечете внимание и к индикаторам. только ныть и можете по 2 раза на странице.
Экий шутник...
Надо было сначала показывать Transaq) На его фоне МТ5 вполне...
Зачем, проще забанить и претензии исчерпаны, все довольны
Давно пора метаквотам взять вас к себе вице президентом. Надо по этому поводу провести голосование на форуме.
Кроме всего прочего, одна из причин падения продаж - растущая конкуренция. Все больше конкурентов по многим вопросам начинает обгонять MQ. Ставка на скорость все меньше работает. Меня уже несколько человек просили переписать некоторые вещи на другие платформы, по их словам - более современные и технологичные. Можно с печалью констатировать, что если не начнутся реальные, а не микро, меры, то тенденция падения продаж продолжится.
Нету конкурентов (слабых не считаем), есть только те, кто занимает другие ниши.
Не собираюсь здесь это обсуждать.
Я полностью поддерживаю, что дизайн надо улучшать и даже выпустить возможность создавать скины. Нужна тёмная тема.
Есть один нюанс в дизайне - когда долго над ним работаешь или наблюдаешь, то глаза замыливаются и ты не видишь в чём проблема.
Позже наверно создам отдельную тему, где нарисую новый дизайн в пример (если будет не лень)
Сейчас дизайн МТ5 выглядит, как Libre Office, сразу бьют по глазам значки/иконки.
Надо перерисовать все значки как минимум! Никакого 3D и градиента. Или очень щадящий градиент не создающий выпуклости.
Пример!
Наймите дизайнера, кто рисовал 4 новых значка и пусть все остальные в терминале перерисует
Тоже устарело. Опять 3D эффекты и градиенты в рамке. И почему значок папки выглядит как значок индикатора?
Спасибо!
Уже много лет смотрю на эти диалоговые окна и не догадался, что там текст копирайта является ссылкой. Пока на него специально не покажешь, никогда и в голову не придет, что там ссылка. Оформлена она совсем не как ссылка. Хотя бы подчеркнули её, это показывало бы, что здесь ссылка.
Также наличие в этом месте ссылки, скорее всего, бесполезно. Вряд-ли кому из пользователей советника захочется кликнуть на ссылку с сайтом автора в момент, когда он пытается установить советник на график.
как-то разработчики попросили убрать ссылку на свой сайт из описания продукта и поставит ссылку на профиль mql5.
Держался до последнего, чтобы не поднимать цены за 1 месяц. Конечно 30 долл за месяц жесть, но есть вариант 30 долл за 3 месяца.
настраивая продукт на стороне клиента на глаза попадаются размеры депо.
сидишь и думаешь: "какого хр**а мой продукт стоит $30?". для покупателя это семечки. но это редкость. а если поднять, то у конкурентов дешевле.
и тут же мысль: "а если непредвиденная ошибка в коде? а если где-то налажал?"
Я полностью поддерживаю, что дизайн надо улучшать и даже выпустить возможность создавать скины. Нужна тёмная тема.
Есть один нюанс в дизайне - когда долго над ним работаешь или наблюдаешь, то глаза замыливаются и ты не видишь в чём проблема.
Позже наверно создам отдельную тему, где нарисую новый дизайн в пример (если будет не лень)
Сейчас дизайн МТ5 выглядит, как Libre Office, сразу бьют по глазам значки/иконки.
Надо перерисовать все значки как минимум! Никакого 3D и градиента. Или очень щадящий градиент не создающий выпуклости.
Пример!
Наймите дизайнера, кто рисовал 4 новых значка и пусть все остальные в терминале перерисует
Тоже устарело. Опять 3D эффекты и градиенты в рамке. И почему значок папки выглядит как значок индикатора?
у вас их просто много
вот у меня все современно
конечно могут набежать специалисты с хоткеями)
но дизайн панели мне все время напоминает простую в дизайне но многофункциональную бух прог. товар деньги-т
у вас их просто много
вот у меня все современно
конечно могут набежать специалисты с хоткеями)
но дизайн панели мне все время напоминает простую в дизайне но многофункциональную бух прог. товар деньги-т
На вкус и цвет фломастеры конечно разные, но флэт дизайн уже стандарт в софте несколько лет. Даже винда, андроид и mac не используют устаревшую 3D графику.
Тёмную тему можно сделать по примеру меню фотошопа
Похожий пример какого-то web сервиса
А вот забавный нюанс с графикой терминала:
Значки из меню и значки на экране вообще не похожи.
А последний значок вообще ничего не показывал на графике.