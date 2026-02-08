Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 26
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На маркете много продуктов, это нормальное явление.
Можно было бы согласиться, если статистика была бы другой.
Как видно среди 'много продуктов' то, что бесплатно находят. За 7 часов с момента публикации нашли 5 человек.
А там где платно за несколько дней никто не нашёл.
Я думал у меня паранойя и хотел уже брать бубен и бегать вокруг монитора, но оказывается не только у меня так.
Можно было бы согласиться, если статистика была бы другой.
Как видно среди 'много продуктов' то, что бесплатно находят. За 7 часов с момента публикации нашли 5 человек.
А там где платно за несколько дней никто не нашёл.
Я думал у меня паранойя и хотел уже брать бубен и бегать вокруг монитора, но оказывается не только у меня так.
Евгений, снизилось в целом количество покупок в Маркете, сейчас 8400 против 11500 весной. Летний сезон почти всегда менее активный. Предлагаю делать выводы осенью, тогда и эффект от изменений в Маркете будет, вероятно, проявится.
Евгений, снизилось в целом количество покупок в Маркете, сейчас 8400 против 11500 весной. Летний сезон почти всегда менее активный. Предлагаю делать выводы осенью, тогда и эффект от изменений в Маркете будет, вероятно, проявится.
Я заметил отсутствие продаж сразу, как только поломали институт "друзей". Помню, до этого, открывая профиль, видел много заявок с просьбой добавить в друзья. Принимал всех. Иногда сам подавал заявки. В результате был какой-то обмен информацией - кто хотел, тот читал то, что есть у друзей, кто не хотел - не читал (отписывался). Но было какое-то движение, оживляющее сайт. Сейчас этого нет. Всё замерло в одном положении. Понимаю, что некоторым не нравилось, что его беспокоили некоторые "друзья". Но, наверное это не повод, чтобы сносить единственный инструментарий для продаж этого сайта и переключать всех на раскрутку своих проектов для продаж результатов своего труда. Люди, создав собственные инструменты, навсегда отсюда уходят, в итоге потери могут оказаться невосполнимыми. Возможно, лучше всё-таки усовершенствовать механизм. Уже предлагалось ранее кем-то на форуме - инструмент "друзья" вернуть как было, но назвать его "подписка", для обмена новостями. А список "друзья" сделать более приватным, только для облегчения поиска конкретного лица для частной переписки, без возможности обмена пачками новостей. Наверное, большинство будет за такой подход.
Согласен. Помню пройдешься по иностранным форумам (нашего сайта), оставишь заявки на друзей и сразу кто-то у тебя что-то купит. Люди интересуются кто им заявки рассылает и смотрят - что за человек, что полезного сделал. Кстати, они и сейчас висят заявки, просто их невидно - надо масштаб уменьшить.
С друзьями, тут, вообще, я забавную ситуацию обнаружил. Когда друзей на форуме находишь, практически все, так сказать, "соглашаются стать твоими друзьями." Я зашел на некоторые топовые продукты и оставил заявки на друзей тем людям, что оставили на эти продукты положительные отзывы. Казалось бы лучших друзей и не придумать: и деньги есть на покупку продуктов и отзывы положительные пишут (причем пишут почти все купившие по моим оценкам). Так вот (момент истины!) никто из этих "друзей" на мои заявки не откликнулся, поскольку, как я понял, их просто не существует ("ложки не существует", как в фильме Матрица).
Согласен. Помню пройдешься по иностранным форумам (нашего сайта), оставишь заявки на друзей и сразу кто-то у тебя что-то купит. Люди интересуются кто им заявки рассылает и смотрят - что за человек, что полезного сделал. Кстати, они и сейчас висят заявки, просто их невидно - надо масштаб уменьшить.
С друзьями, тут, вообще, я забавную ситуацию обнаружил. Когда друзей на форуме находишь, практически все, так сказать, "соглашаются стать твоими друзьями." Я зашел на некоторые топовые продукты и оставил заявки на друзей тем людям, что оставили на эти продукты положительные отзывы. Казалось бы лучших друзей и не придумать: и деньги есть на покупку продуктов и отзывы положительные пишут (причем пишут почти все купившие по моим оценкам). Так вот (момент истины!) никто из этих "друзей" на мои заявки не откликнулся, поскольку, как я понял, их просто не существует ("ложки не существует", как в фильме Матрица).
Когда "ложка перестала существовать", то общая статистика продаж сайта резко просела. Начиная с апреля, ежемесячная цифра стала меньше примерно на четверть. Я об этом говорил, но по-моему, никто не услышал. Возможно, ещё не поздно восстановить инструментарий, потеря которого привела к общей проблеме. Время идёт, по-моему, не в нашу пользу.
Можно было бы согласиться, если статистика была бы другой.
Как видно среди 'много продуктов' то, что бесплатно находят. За 7 часов с момента публикации нашли 5 человек.
А там где платно за несколько дней никто не нашёл.
Я думал у меня паранойя и хотел уже брать бубен и бегать вокруг монитора, но оказывается не только у меня так.
сколько можно ныть тут, уже тыщу раз говорили индикаторами мало интересуются, делайте робота на их основе.
людям надо чтобы торговал робот, а не сидеть думать что потом с ним дальше делать, как прикрепить его к роботу мало кто будет задумываться.добавите роботов возможно попадете по ранжировке и заодно привлечете внимание и к индикаторам. только ныть и можете по 2 раза на странице.
Кроме всего прочего, одна из причин падения продаж - растущая конкуренция. Все больше конкурентов по многим вопросам начинает обгонять MQ. Ставка на скорость все меньше работает. Меня уже несколько человек просили переписать некоторые вещи на другие платформы, по их словам - более современные и технологичные. Можно с печалью констатировать, что если не начнутся реальные, а не микро, меры, то тенденция падения продаж продолжится.
Конкуренция вещь серьёзная. Надо всегда быть на чеку. Пора бы руководству ресурса прислушаться к мнению посетителей.
Конкуренция вещь серьёзная. Надо всегда быть на чеку. Пора бы руководству ресурса прислушаться к мнению посетителей.