Эксперимент - страница 41
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Это как у Вас так получается закрывать сделки, а Эквити не изменяется?
цвет линии не меняется.
она постоянна ! вот в чём "бедный йорик"
цвет линии не меняется.
она постоянна ! вот в чём "бедный йорик"
Ну это не критерий. Некоторые гении теоретики лампочку не могли ввернуть в патрон. Зато с лёгкостью обращались с умопомрачительными формулами. У них ум на другое нацелен и порой от реальной жизни они очень далеки. Возьмите Перельмана. Может ли обыкновенный человек объяснить почему он отказался от премии и влачит нищенское существование?
Не работает.
Что бы было понятно, так же можно взять и построить линию линейной регрессии с 200 по 100 бар и т.д. % прогноза понятен - если цена продолжит движение туда же, но она не должна. Так же и ПНБ.
p/s. делал я ещё один хитрый тест с определением точки начала тренда перебирая размер выборки (использовав свойства 3-х линий ПНБ) , иногда тренд на истории не был найден. А ведь через некоторое время он определится.
) жалко удалил тот вариант индикатора, нужно снова делать.
Лично мне кажется не стоит тратить на это свои силы...
Вряд ли что-то путное получится..
Ну это не критерий. Некоторые гении теоретики лампочку не могли ввернуть в патрон. Зато с лёгкостью обращались с умопомрачительными формулами. У них ум на другое нацелен и порой от реальной жизни они очень далеки. Возьмите Перельмана. Может ли обыкновенный человек объяснить почему он отказался от премии и влачит нищенское существование?
Проста чтобы не быть в зоне комфорта. Комфорт подавляет умение думать и действовать.
Все 3 линии слились в восходящем тренде. Разворот вниз не ожидается. Прогноз-только вверх.
Да на самом деле цена может продолжать движение вверх, а может пойти и вниз. И никакие линии не помогут. Я это с уверенностью говорю потому что проверял и не однократно и по разному.
Но никому не запрещается мечтать надев розовые очки.
Лично мне кажется не стоит тратить на это свои силы...
Вряд ли что-то путное получится..
Может оно и так. Я просто уже не знаю от чего оттолкнуться.
единственное решение как применять ПНБ это для поиска таких точек разворота как на картинке ниже.
Да ужжжж.,.,
Может применить ФормулЕ...
Так давайте я разберусь с этим ПНБ, а то читаю читаю и не вмешиваюсь в ход событий,
тут нужен третий глаз и пробудить внутреннюю Бодхисаттву, итак
мне нужен полный мануал сетап, условия входа/выхода из позиций и прочее.
и индикатор самый последний рабочий,
ссылку можно в личку или здесь оставить.
PS; Попробую сделать из него Грааля )
Подскажите по расчету пирамидального лота, плиз.