Эксперимент - страница 41

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Evgeniy Chumakov:


Это как у Вас так получается закрывать сделки, а Эквити не изменяется?

цвет линии не меняется. 

она постоянна ! вот в чём "бедный йорик"

 
Maxim Kuznetsov:

цвет линии не меняется. 

она постоянна ! вот в чём "бедный йорик"

Да ужжжж.,.,
Бяда в том, что на истории понятно где разворотный сигнал, но как туда попасть?
;)
 
khorosh:

Ну это не критерий. Некоторые гении теоретики лампочку не могли ввернуть в патрон. Зато с лёгкостью обращались с умопомрачительными формулами. У них ум на другое нацелен и порой от реальной жизни они очень далеки. Возьмите Перельмана. Может ли обыкновенный человек объяснить почему он отказался от премии и влачит нищенское существование?

Подскажите по расчету пирамидального лота, плиз. 
 
Evgeniy Chumakov:


Не работает. 

Что бы было понятно, так же можно взять и построить линию линейной регрессии с 200 по 100 бар и т.д.   % прогноза понятен - если цена продолжит движение туда же, но она не должна. Так же и ПНБ.


p/s. делал я ещё один хитрый тест с определением точки начала тренда перебирая размер выборки (использовав свойства 3-х линий ПНБ) , иногда тренд на истории не был найден. А ведь через некоторое время он определится.

) жалко удалил тот вариант индикатора, нужно снова делать.

Лично мне кажется не стоит тратить на это свои силы...

Вряд ли что-то путное получится..

 
khorosh:

Ну это не критерий. Некоторые гении теоретики лампочку не могли ввернуть в патрон. Зато с лёгкостью обращались с умопомрачительными формулами. У них ум на другое нацелен и порой от реальной жизни они очень далеки. Возьмите Перельмана. Может ли обыкновенный человек объяснить почему он отказался от премии и влачит нищенское существование?

 Проста чтобы не быть в зоне комфорта. Комфорт подавляет умение думать и действовать.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Все 3 линии слились в восходящем тренде. Разворот вниз не ожидается. Прогноз-только вверх.


Да на самом деле цена может продолжать движение вверх, а может пойти и вниз. И никакие линии не помогут.  Я это с уверенностью говорю потому что проверял и не однократно и по разному. 

Но никому не запрещается мечтать надев розовые очки.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Лично мне кажется не стоит тратить на это свои силы...

Вряд ли что-то путное получится..


Может оно и так.   Я просто уже не знаю от чего оттолкнуться.

единственное решение как применять ПНБ это для поиска таких точек разворота как на картинке ниже.


 
Renat Akhtyamov:
Да ужжжж.,.,
Бяда в том, что на истории понятно где разворотный сигнал, но как туда попасть?
;)


Может применить ФормулЕ...

 

Так давайте я разберусь с этим ПНБ, а то читаю читаю и не вмешиваюсь в ход событий,

тут нужен третий глаз и пробудить внутреннюю Бодхисаттву, итак  

мне нужен полный мануал сетап, условия входа/выхода из позиций и прочее.

и индикатор самый последний рабочий,

ссылку можно в личку или здесь оставить.


PS; Попробую сделать из него Грааля )

 
Renat Akhtyamov:
Подскажите по расчету пирамидального лота, плиз.  
iLots = NormalizeDouble(Lots * MathPow(LotExponent, total), lotdecimal);
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