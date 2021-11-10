Эксперимент - страница 37

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Renat Akhtyamov:

такой же упертый

;)

Тебе сказать какой ты? Если тебе не понятно возьми и раскрась.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Если он вас не слушает, то вообще никого не услышит.
У вас получилось что-нибудь сделать с пнб?
Каков ваш вердикт, как у человека который в этом сумел разобраться?


Ничего внятного не нашел.  

Даже в тестере пытался оптимизировать отношение коэффициентов двух ПНБ. Пробовал вместо цены подставлять сглаженную цену MA (думал меньше шумов будет). Ставил ПНБ на две машки , зигзаги, детрендированные ряды и очень много ещё вариантов пробовал с тех пор как написал индикатор ПНБ по эксель файлу.

Можете спросить ещё варианты , отвечу пробовал так делать или нет.


Вердикт:   ПНБ - нужно использовать для ярко выраженных растущих или нисходящих рядов. (и то это пока предположение так как конкретно не пробовал).  Да, если в ряде есть какая-нибудь закономерность (подсунуть параболу например) то ПНБ по нескольким точкам опишет её и построит линию прогноза точно подходящую под факт значения.

 
Evgeniy Chumakov:
Тебе сказать какой ты? Если тебе не понятно возьми и раскрась.

но у меня нет твоего индикатора

а если целью ПНБ является снижение шумов, то я вообще не вижу смысла чего то красить

видно же - хребет форексу сломан и бабосы взломщика железно тают:


;)

 
Evgeniy Chumakov:


Ничего внятного не нашел.  

Даже в тестере пытался оптимизировать отношение коэффициентов двух ПНБ. Пробовал вместо цены подставлять сглаженную цену MA (думал меньше шумов будет). Ставил ПНБ на две машки , зигзаги, детрендированные ряды и очень много ещё вариантов пробовал с тех пор как написал индикатор ПНБ по эксель файлу.

Можете спросить ещё варианты , отвечу пробовал так делать или нет.


Вердикт:   ПНБ - нужно использовать для ярко выраженных растущих или нисходящих рядов. (и то это пока предположение так как конкретно не пробовал).  Да, если в ряде есть какая-нибудь закономерность (подсунуть параболу например) то ПНБ по нескольким точкам опишет её и построит линию прогноза точно подходящую под факт значения.

Что то вроде сплайна, но с прогнозом на неизвестную часть?

 
Evgeniy Chumakov:


Ничего внятного не нашел.  

Даже в тестере пытался оптимизировать отношение коэффициентов двух ПНБ. Пробовал вместо цены подставлять сглаженную цену MA (думал меньше шумов будет). Ставил ПНБ на две машки , зигзаги, детрендированные ряды и очень много ещё вариантов пробовал с тех пор как написал индикатор ПНБ по эксель файлу.

Можете спросить ещё варианты , отвечу пробовал так делать или нет.


Вердикт:   ПНБ - нужно использовать для ярко выраженных растущих или нисходящих рядов. (и то это пока предположение так как конкретно не пробовал).  Да, если в ряде есть какая-нибудь закономерность (подсунуть параболу например) то ПНБ по нескольким точкам опишет её и построит линию прогноза точно подходящую под факт значения.

А можно просто взять пнб этот построить его например с 200 до 100 бара, а потом сделать прогноз с 99 по 0 бар и посмотреть статистику, насколько оно вообще способно что-то предсказывать в %...
И может быть, если повезёт, что-то интересное найдется, например что оно способно лучше предсказывать на флете, а на тренде нет, или хорошо показывает развороты.... Как считаете?
Ну вы ж сами понимаете когда тренды ярко выражены, там почти все работает и без ПНБ)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
А можно просто взять пнб этот построить его например с 200 до 100 бара, а потом сделать прогноз с 99 по 0 бар и посмотреть статистику, насколько оно вообще способно что-то предсказывать в %...
Ну вы ж сами понимаете когда тренды ярко выражены, там почти все работает и без ПНБ)

Вот это поворот! =)

 

Меня удивляет утверждение что 300хсотый бар будет влиять на -1первый.  Совокупность баров может выливаться в тренд, НО надо точно знать точку отсчета для 300го бара.

Если кому не понятен мой пост, я не виноват.) Так смотрю на рынок. 

 
Андрей:

Вот это поворот! =)

А вы не знали? )

ПНБ рождает в голове иллюзию, когда смотрите на график и на индикатор,

как говорится человек с молотком во всем видит только гвоздь. 

Уберите весь индикатор, то сам график дает больше понимания почему движуха пошла именно туда, а не где нибудь сюда.

 
Uladzimir Izerski:

Меня удивляет утверждение что 300хсотый бар будет влиять на -1первый.  Совокупность баров может выливаться в тренд, НО надо точно знать точку отсчета для 300го бара.

Если кому не понятен мой пост, я не виноват.) Та смотрю на рынок. 

3хСотый не будет, точно также как и 3хТриллионый

яркий пример, но надеюсь поучительный

еще б с эпохи динозавров бары тянули

;)

 
Marat Zeidaliyev:

А вы не знали? )

ПНБ рождает в голове иллюзию, когда смотрите на график и на индикатор,

как говорится человек с молотком во всем видит только гвоздь. 

Уберите весь индикатор, то сам график дает больше понимания почему движуха пошла именно туда, а не где нибудь сюда.

Юсуф, Ваш выход, очень легко сейчас поставить всех на место и наконец доказать о безоговорочной и как там... победе... всего-лишь устроить реверс прогноз... 

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