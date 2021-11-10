Эксперимент - страница 37
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такой же упертый
;)
Если он вас не слушает, то вообще никого не услышит.
Ничего внятного не нашел.
Даже в тестере пытался оптимизировать отношение коэффициентов двух ПНБ. Пробовал вместо цены подставлять сглаженную цену MA (думал меньше шумов будет). Ставил ПНБ на две машки , зигзаги, детрендированные ряды и очень много ещё вариантов пробовал с тех пор как написал индикатор ПНБ по эксель файлу.
Можете спросить ещё варианты , отвечу пробовал так делать или нет.
Вердикт: ПНБ - нужно использовать для ярко выраженных растущих или нисходящих рядов. (и то это пока предположение так как конкретно не пробовал). Да, если в ряде есть какая-нибудь закономерность (подсунуть параболу например) то ПНБ по нескольким точкам опишет её и построит линию прогноза точно подходящую под факт значения.
Тебе сказать какой ты? Если тебе не понятно возьми и раскрась.
но у меня нет твоего индикатора
а если целью ПНБ является снижение шумов, то я вообще не вижу смысла чего то красить
видно же - хребет форексу сломан и бабосы взломщика железно тают:
;)
Ничего внятного не нашел.
Даже в тестере пытался оптимизировать отношение коэффициентов двух ПНБ. Пробовал вместо цены подставлять сглаженную цену MA (думал меньше шумов будет). Ставил ПНБ на две машки , зигзаги, детрендированные ряды и очень много ещё вариантов пробовал с тех пор как написал индикатор ПНБ по эксель файлу.
Можете спросить ещё варианты , отвечу пробовал так делать или нет.
Вердикт: ПНБ - нужно использовать для ярко выраженных растущих или нисходящих рядов. (и то это пока предположение так как конкретно не пробовал). Да, если в ряде есть какая-нибудь закономерность (подсунуть параболу например) то ПНБ по нескольким точкам опишет её и построит линию прогноза точно подходящую под факт значения.
Что то вроде сплайна, но с прогнозом на неизвестную часть?
Ничего внятного не нашел.
Даже в тестере пытался оптимизировать отношение коэффициентов двух ПНБ. Пробовал вместо цены подставлять сглаженную цену MA (думал меньше шумов будет). Ставил ПНБ на две машки , зигзаги, детрендированные ряды и очень много ещё вариантов пробовал с тех пор как написал индикатор ПНБ по эксель файлу.
Можете спросить ещё варианты , отвечу пробовал так делать или нет.
Вердикт: ПНБ - нужно использовать для ярко выраженных растущих или нисходящих рядов. (и то это пока предположение так как конкретно не пробовал). Да, если в ряде есть какая-нибудь закономерность (подсунуть параболу например) то ПНБ по нескольким точкам опишет её и построит линию прогноза точно подходящую под факт значения.
А можно просто взять пнб этот построить его например с 200 до 100 бара, а потом сделать прогноз с 99 по 0 бар и посмотреть статистику, насколько оно вообще способно что-то предсказывать в %...
Вот это поворот! =)
Меня удивляет утверждение что 300хсотый бар будет влиять на -1первый. Совокупность баров может выливаться в тренд, НО надо точно знать точку отсчета для 300го бара.
Если кому не понятен мой пост, я не виноват.) Так смотрю на рынок.
Вот это поворот! =)
А вы не знали? )
ПНБ рождает в голове иллюзию, когда смотрите на график и на индикатор,
как говорится человек с молотком во всем видит только гвоздь.
Уберите весь индикатор, то сам график дает больше понимания почему движуха пошла именно туда, а не где нибудь сюда.
Меня удивляет утверждение что 300хсотый бар будет влиять на -1первый. Совокупность баров может выливаться в тренд, НО надо точно знать точку отсчета для 300го бара.
Если кому не понятен мой пост, я не виноват.) Та смотрю на рынок.
3хСотый не будет, точно также как и 3хТриллионый
яркий пример, но надеюсь поучительный
еще б с эпохи динозавров бары тянули
;)
А вы не знали? )
ПНБ рождает в голове иллюзию, когда смотрите на график и на индикатор,
как говорится человек с молотком во всем видит только гвоздь.
Уберите весь индикатор, то сам график дает больше понимания почему движуха пошла именно туда, а не где нибудь сюда.
Юсуф, Ваш выход, очень легко сейчас поставить всех на место и наконец доказать о безоговорочной и как там... победе... всего-лишь устроить реверс прогноз...