Эксперимент - страница 42
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Да ужжжж.,.,
а они ходят как трамвайчики..строго по расписаниям и с остановками. Но есть нюансы
Теория Трамвайного Депо
а они ходят как трамвайчики..строго по расписаниям и с остановками. Но есть нюансы
Теория Трамвайного Депо
а они ходят как трамвайчики..строго по расписаниям и с остановками. Но есть нюансы
Теория Трамвайного Депо
Строгое хождение трамвайчиков по расписанию может нарушить поломка на линии электропередачи.
Строгое хождение трамвайчиков по расписанию может нарушить поломка на линии электропередачи.
всё дело в весёлых пузырьках ;-) как всегда, "дьявол кроится в деталях"
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при (объективно, статистикой) трендовом темпе всего-то считанные пункты в час, волатильность в порядки выше.
трамвайчики могут перепрыгнуть
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PS/ кстати смешное слово "кроится" ; смысл зависит от И/Е и восприятия читающего
Может оно и так. Я просто уже не знаю от чего оттолкнуться.
единственное решение как применять ПНБ это для поиска таких точек разворота как на картинке ниже.
ну ... может быть.. просто рынок настолько быстро изменяется что даже график цены сам иногда запаздывает, не то что индикаторы обобщающие его... пока пнб что-то построит рынок 10 раз изменит свое ключевое состояние.
Да ужжжж.,.,
Очень просто, заходить тогда , когда его ещё нет в принципе.
На днях гуглил цифровую обработку шумопонижения и знаешь, нагуглил скрин рисованный от руки красной и синей пастой.
Работает всего два бара, причем один для красоты больше нужен.
Заделал индикатор, он трендовый получился, пробую, ну прямо теория Доу, как в букваре, один в один.
На истории вэлл.
Раньше была у меня проблема - разворотный сигнал получен, но цена находится не там. То есть вместо хая - на лое или наоборот. Не выгодно открываться.
Тут как бы вопрос решен, гугли сам, без халявы.
Гениальный скрин, поверь на слово.Если пугает словосочетание "цифровая обработка" - в принципе, любой индикатор это уже она и есть.
Был закрыт СЕЛЛ на EUR/NZD и открыт БАЙ. Смотрите, как это происходит:
Превышение эквити над балансом превысило 2-х долларов. Ему пророчили падение. Эквити и баланс неуклонно будут расти.:
Был закрыт СЕЛЛ на EUR/NZD и открыт БАЙ. Смотрите, как это происходит:
Превышение эквити над балансом превысило 2-х долларов. Ему пророчили падение. Эквити и баланс неуклонно будут расти.
У Вас выборка в 300 дней. Вы понимаете с какой периодичностью может изменятся ситуация? А вы по нескольким дням делаете выводы.