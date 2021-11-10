Эксперимент - страница 34
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Я хомяк)
Эээ ?? его-ж вроде зобанили чуть не навек..
поосторожнее с такими заявлениями, а то без разбору туда-же отправят :-)
Эээ ?? его-ж вроде зобанили чуть не навек..
поосторожнее с такими заявлениями, а то без разбору туда-же отправят :-)
...
На Ваш вопрос об уровнях Фибоначчи я не ответил, поскольку считаю эти уровни не относящие к рынку никакого отношения.
Уровни Фибоначчи, имеют отношение ко всему, что имеется в природе. Т.е. так же как и ваш ПНБ.
Вот скрины, когда-то уже выкладывал на форуме. Если внимательно посмотреть, то можно сделать вывод, что фибо-уровни могут быть использованы для анализа движения цены.
Господин Юсуф, неужели трудно вашу ТС ПНБ прогнать на тестере хотя бы на с начала 2021 года, хоть на любой паре лучше на евре,
это невозможно сделать?
или сложно и не знаете как?
Тогда бы все прояснилось сразу без лишних траты времени и сил,
и вам бы тоже добавилось бы доверия и к ПНБ
а то никто не хочет ждать полгода чтобы убедиться что ТС имеет какое то стабильное преимущество перед монстром (рынок).
Марат, результаты прогонки на тестере выкладывал неоднократно. Господин Хорош также выставлял тест на евродолларе за 2021 год. Ищите в недрах ветки, пожалуйста. А лучше всего, конечно, ждать конца эксперимента. Правда, он, теперь, никогда не закончится = будем доливать и наращивать объемы.
Уровни Фибоначчи, имеют отношение ко всему, что имеется в природе. Т.е. так же как и ваш ПНБ.
Вот скрины, когда-то уже выкладывал на форуме. Если внимательно посмотреть, то можно сделать вывод, что фибо-уровни могут быть использованы для анализа движения цены.
Преимущество фибо в том, что вход может быть очень точным, почти с нулевой абсолютной просадкой.
В одной из веток, сейчас не могу вспомнить, а искать лень, показал пример сделки по фибо в реальном времени по среднему скрину.
Уровни Фибоначчи, имеют отношение ко всему, что имеется в природе. Т.е. так же как и ваш ПНБ.
Вот скрины, когда-то уже выкладывал на форуме. Если внимательно посмотреть, то можно сделать вывод, что фибо-уровни могут быть использованы для анализа движения цены.
Правильно, но, уровни Фибоначчи относятся к самим числам или ряду Фибоначчи и к рынку не относятся. Это трейдеры хотят видеть в них совпадения. Теоретической основы эти догадки не имеют. Все, что, показываете -- это случайное совпадение и не более. Извините, у меня такое мнение, но не настаиваю, верите в них - значит хорошо.
Преимущество фибо в том, что вход может быть очень точным, почти с нулевой абсолютной просадкой.
В одной из веток, сейчас не могу вспомнить, а искать лень, показал пример сделки по фибо в реальном времени по среднему скрину.
Почему, тогда, они не нашли широкого применения на практике? Ответ один - не надежно и не универсально.
Правильно, но, уровни Фибоначчи относятся к самим числам или ряду Фибоначчи и к рынку не относятся. Это трейдеры хотят видеть в них совпадения. Теоретической основы эти догадки не имеют. Все, что, показываете -- это случайное совпадение и не более. Извините, у меня такое мнение, но не настаиваю, верите в них - значит хорошо.
Слишком много совпадений, чтобы можно было считать их случайными. Даже кролики размножаются по Фибоначчи.
Почему, тогда, они не нашли широкого применения на практике? Ответ один - не надежно и не универсально.
Откуда у вас такие сведения? Если бы это было так, то инструмент фибо не был бы включён в штатный набор инструментов МТ.