Эксперимент - страница 38
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А можно просто взять пнб этот построить его например с 200 до 100 бара, а потом сделать прогноз с 99 по 0 бар и посмотреть статистику, насколько оно вообще способно что-то предсказывать в %...
Не работает.
Что бы было понятно, так же можно взять и построить линию линейной регрессии с 200 по 100 бар и т.д. % прогноза понятен - если цена продолжит движение туда же, но она не должна. Так же и ПНБ.
p/s. делал я ещё один хитрый тест с определением точки начала тренда перебирая размер выборки (использовав свойства 3-х линий ПНБ) , иногда тренд на истории не был найден. А ведь через некоторое время он определится.
) жалко удалил тот вариант индикатора, нужно снова делать.
3хСотый не будет, точно также как и 3хТриллионый
яркий пример, но надеюсь поучительный
еще б с эпохи динозавров бары тянули
;)
Рынок интересен своей непредсказуемостью. Элегантностью в какой то мере.
Победить его - это мечта многих.
На вершине всегда кто то будет, по вероятности которую даёт природа.
Не работает.
Что бы было понятно, так же можно взять и построить линию линейной регрессии с 200 по 100 бар и т.д. % прогноза понятен - если цена продолжит движение туда же, но она не должна. Так же и ПНБ.
В этом весь и подвох. ;-)
Рынок интересен своей непредсказуемостью. Элегантностью в какой то мере.
Победить его - это мечта многих.
На вершине всегда кто то будет, по вероятности которую даёт природа.
Победить можно только многократно а не всегда,
выводит постоянно прибыль, чтобы в случае черного лебедя остаться при деньгах, это говорит о том
что рынок всегда цикличен, дает прибыль в течение 1-2 года а потом нужно быть максимально осторожным
и выводит когда есть прибыль, Форекс это не инвестиция а "спекуляция" и поэтому самая сложная игра где все зависит только от вашего решения.
В этом весь и подвох. ;-)
Цена в первую очередь реагирует на сия минутную конъектуру, а потом уже опирается на историю.
История хороша в анализе без новых данных.
А так всё хорошо.)))
'
.
Победить можно только многократно а не всегда,
выводит постоянно прибыль, чтобы в случае черного лебедя остаться при деньгах, это говорит о том
что рынок всегда цикличен, дает прибыль в течение 1-2 года а потом нужно быть максимально осторожным
и выводит когда есть прибыль, Форекс это не инвестиция а "спекуляция" и поэтому самая сложная игра где все зависит только от вашего решения.
Правильно мыслите, по моим взглядам на рынок и высказываниям как форумчанин. Плюсик поставлю как уважаемому форумчанину.
Цена в первую очередь реагирует на сия минутную конъектуру, а потом уже опирается на историю.
История хороша в анализе без новых данных.
А так всё хорошо.)))
Цена на новые данные реагирует но не влияет в конечном итоге,
а история влияет да еще как
подчиняет цену, это же понятно почему объяснять даже не нужно
вот если бы мне дали самую начало точку отсчета рынка по валютному пару
то при самом сложном анализе данных можно будет точно спрогнозировать куда попрет цена
и она туда попрет в 99,99% случае
Цена на новые данные реагирует но не влияет в конечном итоге,
а история влияет да еще как
подчиняет цену, это же понятно почему объяснять даже не нужно
вот если бы мне дали самую начало точку отсчета рынка по валютному пару
то при самом сложном анализе данных можно будет точно спрогнозировать куда попрет цена
и она туда попрет в 99,99% случае
Нашел хорошего собеседника. Это радует.
Да. цена на актив не может уходить в заоблачные дали, ведь она постоянно привязана к пучку взаимосвязанных структур.
Если понимать структуру, то можно найти взаимосвязь.
Нашел хорошего собеседника. Это радует.
Да. цена на актив не может уходить в заоблачные дали, ведь она постоянно привязана к пучку взаимосвязанных структур.
Если понимать структуру, то можно найти взаимосвязь.
Вот вот уже горячо )
здесь и кроется, вся суть денежной массы
вся структура рынка четко контролируется строгой субординацией но не легкая как кажется на первый взгляд
масштабируемость рынка по времени усложняет еще больше, так как минутный ТФ может повлиять и двигать цену в космос на тысяча пунктов
т.к основной интерес (ММ) смотрит сверху как орёл, и действует не заметно и мгновенно так сказать и свечка на графике даже не шелохнется а объемы скрыты от глаз чтобы не прощупали
и все это видно на минутке )
так как основная толпа хомяки смотрит вверх на часовики дневки и недельки, они всегда превращаются в мясо так как не понимают субординацию рынка и суть ее структуры.. )