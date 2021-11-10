Эксперимент - страница 44

Новый комментарий
 
Volodymyr Zubov:

Юсуф, чем ваша теория отличается от МА ? В ма есть тенденция и ускорение, у вас есть ускорение ?

Владимир, теория ПНБ коренным образом отличается от МА и всех других индикаторов. Достаточно осмыслить смысл ПНБ- это цепь из трех функций природы, соответственно, функции Прошлого (П), Настоящего (Н) и Будущего (Б) времен, взаимосвязанных так, что, всегда выполняется тождественное условие П+Н++Б =1. В этой цепи главной и определяющей является функция Н. Остальные функции П и Б выводятся именно от функции Н путем интегрирования. ПНБ имеют 3 переменные- 1 аргумент и 2 коэффициента, которые однозначно определяются из функции Н методом наименьших квадратов. Все, без исключения процессы в природе описываются этими функциями ПНБ путем варьирования переменных, так, что, не одно уравнение процесса не повторяет другое. Видим, что, процесс торговли не исключение. ПНБ точно описывают , в пределах заданной выборки исторических данных, и точно прогнозируют будущее поведение цены с некоторой некритичной флуктуацией. Коротко, так. В теории  ПНБ можно определять и скорость и ускорение движения цены, при необходимости.

PS: Прошу всех освоить такое определение аббриатуры ПНБ.

 

вкратце, убирая всю философию  - МA это произведение вектора весов на вектор цен, ПНБ - произведение матрицы на тот-же вектор цен

весовые коэфф MA известны и понятны,поэтому ими можно варьировать

элементы матрицы ПНБ непонятны даже автору, потому истинны :-)

 
Yousufkhodja Sultonov:

Владимир, теория ПНБ коренным образом отличается от МА и всех других индикаторов. Достаточно осмыслить смысл ПНБ- это цепь из трех функций природы, соответственно, функции Прошлого (П), Настоящего (Н) и Будущего (Б) времен, взаимосвязанных так, что, всегда выполняется тождественное условие П+Н++Б =1. В этой цепи главной и определяющей является функция Н. Остальные функции П и Б выводятся именно от функции Н путем интегрирования. ПНБ имеют 3 переменные- 1 аргумент и 2 коэффициента, которые однозначно определяются из функции Н методом наименьших квадратов. Все, без исключения процессы в природе описываются этими функциями ПНБ путем варьирования переменных, так, что, не одно уравнение процесса не повторяет другое. Видим, что, процесс торговли не исключение. ПНБ точно описывают , в пределах заданной выборки исторических данных, и точно прогнозируют будущее поведение цены с некоторой некритичной флуктуацией. Коротко, так. В теории  ПНБ можно определять и скорость и ускорение движения цены, при необходимости.

PS: Прошу всех освоить такое определение аббриатуры ПНБ.

Потрудесь плиз выдать ссылку, где вы хоть немного разборчивее описали откуда и каким образом П+Н+Б=1. 

Иначе то, что вы пишете ничем не отличается от научной тавтологии olega avtomata, который тоже очень и очень умён, и очень много чего знает, во многом разбирается, но ключевые факты от которых по сути зависит весь его проект берет просто с потолка методом научного тыка. 
Если вы в ключевых для себя вопросах толком не разобрались, то что тут скажешь, ну просто неуважение к самому себе, к своим работам...
Ну а если вы и не хотите (скорее всего) ни в чем разбираться, то кажется с вышеупомянутым умным человеком вы найдете очень много общего, и вам общением с ним будет гораздо интереснее чем с нами. Но мне кажется что даже он не станет взаимодействовать с вами при таком раскладе... 
Я просто пытаюсь понять, что в ПНБ, кроме вашей самонадеянности такого уникального.
Да и многие думаю тоже бы хотели узнать.

Мне конечно странно такое говорить целому кандидату тех.наук, но вы должны знать Юсуф, что все в математике строится на доказательствах и аксиомах, без этого математика не была бы математикой.
Аксиома должна отражать однозначное недвусмысленное решение представленной задачи, она должна быть истиной в последней инстанции. В вашем случае, это доказательство того, что П+Н+Б в рамках любой рассматриваемой выборки равно 1 и не 1.5, 0.7, 2.5, а именно 1.  И самое главное описать, что такое эта единица откуда она берется вообще. Почему не равное трем например. Это тоже катит не так ли?

 Я могу сказать вам, что вы не правы, что П+Н+Б = 3 на самом деле и вот попробуйте опровергните мое утверждение)

Иначе тут каждый ленивый сможет разглагольствовать о том что ПНБ равно не единице а чему угодно и будет прав, так же как правы утверждающие, что НЛО существует, или что вокруг солнца летает электрический чайник с разумом. Это все одной категории утверждения, наравне пока что с вашей теорией.

И вообще с чего вы взяли что ваше ПНБ что-то там предсказывает с "незначительными флуктуациями"? Оно тупо реагирует на текущие изменения в пределах выборки вот и все что оно делает. Да даже описать нормально ценовые данные оно не в состоянии. Как Евгений вам уже много раз показывал.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Потрудесь плиз выдать ссылку, где вы хоть немного разборчивее описали откуда и каким образом П+Н+Б=1. 

Иначе то, что вы пишете ничем не отличается от научной тавтологии olega avtomata, который тоже очень и очень умён, и очень много чего знает, во многом разбирается, но ключевые факты от которых по сути зависит весь его проект берет просто с потолка методом научного тыка. 
Если вы в ключевых для себя вопросах толком не разобрались, то что тут скажешь, ну просто неуважение к самому себе, к своим работам...
Ну а если вы и не хотите (скорее всего) ни в чем разбираться, то кажется с вышеупомянутым умным человеком вы найдете очень много общего, и вам общением с ним будет гораздо интереснее чем с нами. Но мне кажется что даже он не станет взаимодействовать с вами при таком раскладе... 
Я просто пытаюсь понять, что в ПНБ, кроме вашей самонадеянности такого уникального.
Да и многие думаю тоже бы хотели узнать.

Мне конечно странно такое говорить целому кандидату тех.наук, но вы должны знать Юсуф, что все в математике строится на доказательствах и аксиомах, без этого математика не была бы математикой.
Аксиома должна отражать однозначное недвусмысленное решение представленной задачи, она должна быть истиной в последней инстанции. В вашем случае, это доказательство того, что П+Н+Б в рамках любой рассматриваемой выборки равно 1 и не 1.5, 0.7, 2.5, а именно 1.  И самое главное описать, что такое эта единица откуда она берется вообще. Почему не равное трем например. Это тоже катит не так ли?

 Я могу сказать вам, что вы не правы, что П+Н+Б = 3 на самом деле и вот попробуйте опровергните мое утверждение)

Иначе тут каждый ленивый сможет разглагольствовать о том что ПНБ равно не единице а чему угодно и будет прав, так же как правы утверждающие, что НЛО существует, или что вокруг солнца летает электрический чайник с разумом. Это все одной категории утверждения, наравне пока что с вашей теорией.

И вообще с чего вы взяли что ваше ПНБ что-то там предсказывает с "незначительными флуктуациями"? Оно тупо реагирует на текущие изменения в пределах выборки вот и все что оно делает. Да даже описать нормально ценовые данные оно не в состоянии. Как Евгений вам уже много раз показывал.

Смотрите https://www.mql5.com/ru/forum/359299  , https://www.mql5.com/ru/forum/358795/page12#comment_19949258

Теория Чарльза Доу
Теория Чарльза Доу
  • 2021.01.01
  • www.mql5.com
Уважаемые трейдеры...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Смотрите https://www.mql5.com/ru/forum/359299

Это я уже читал, я думал вы что-то своё разработали... А там ну сами понимаете что там.
Да очень красивые слова, но ничего, то есть совсем ничего в плане статистики. Если предсказывает то какой процент предсказаний сбывается, а какой нет.
Вообще что-нибудь кроме ваших слов есть? Или предлагаете всем читателям просто поверить вам на слово?

"Пророчество Доу о том, что, "цена учитывает все", являясь всего-лишь догадкой, под нажимом неопровержимых фактов, признается аксиомой, но,  чудесным образом. получило свое теоретическое подтверждение и можно и нужно ввести эту аксиому Доу в разряд доказанных аксиом и впредь называть ее Теоремой Доу!"

Вам не кажется что это уже немного перебор?)
 

На паре NZD/JPY закрыт БАЙ и открыт СЕЛЛ.


 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Вам не кажется что это уже немного перебор?)


Юсуф попал сейчас на удачную фазу и пока идёт профит. У него в данный момент розовые очки надеты, нет не розовые - вообще защитные от сварки.

Но выборка 300 дней (Вы поняли о чём я)

 
Evgeniy Chumakov:


Юсуф попал сейчас на удачную фазу и пока идёт профит. У него в данный момент розовые очки надеты, нет не розовые - вообще защитные от сварки.

Но выборка 300 дней (Вы поняли о чём я)

Полностью согласен с Вами. 

Буду рад если будете выкладывать что-нибудь интересное в своих исследованиях пнб, если конечно там вообще что-то есть)

Скину архив индикатора в которым можно было менять выборку который Юсуф давно скидывал в другой ветке. Потому что Вы единственный кого я знаю, кто смог во всей этой ахинее разобраться и хоть как-то исследовать... 

Мало ли пригодится)

Файлы:
Ysuf_PNB.zip  115 kb
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Скину архив индикатора в которым можно было менять выборку который Юсуф давно скидывал в другой ветке. 


У меня самописный индикатор по его экселевскому файлу. Все расчёты на каждом шаге проверял , что бы не было ошибок. Так же с помощью Юсуфа исправлял критические моменты (когда в экселе считало, а в программе были сбои и ошибки).

Кстати параметр T нужно брать по абсолюту иначе он может стать отрицательным и будет горизонтальная прямая линия.

В заключение скажу, что в обычном виде индикатор не показал у меня профита.  (сомневаюсь что делаю что-то не так , так как давно уже знаком с этим делом).


Сейчас тестирую индикатор с другим подходом:

Красная и синия линии это ПНБ по цене. Жёлтая - ПНБ по красной и синей линии.   Как видно на картинке , в данном моменте, противоречие сигнала.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Был закрыт СЕЛЛ на EUR/NZD и открыт БАЙ. Смотрите, как это происходит:

Превышение эквити над балансом превысило 2-х долларов. Ему пророчили падение. Эквити и баланс неуклонно будут расти.:

чтобы не выдавать желаемое за действительное,

в терминале есть замечательная штука "отчёт"

открыть вкладку история, ткнуть правую кнопку мыши и выпадающем меню выбрать "отчёт, сохранить как html"

прокрутить полученную страницу вниз и узреть печальную правду

так как торговый "эксперимент" идёт уже давно, 

стоит ограничивать глубину истории на разумную величину. Например месяц. Или квартал. Тот период в который подбиваются итоги и выводятся деньги

на форуме (в кодобейз/маркете или просто поспрашивать) есть и более продвинутые "репортёры"

PS/ на скриншотах - чистая монетка (недерменированный робот) во время отладки на демке. Показатели удачного алгоритма должны быть сильно лучше

1...373839404142434445464748495051...277
Новый комментарий