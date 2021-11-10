Эксперимент - страница 45
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PS/ на скриншотах - чистая монетка (недерменированный робот) во время отладки на демке. Показатели удачного алгоритма должны быть сильно лучше
Это так надо? Или я просто не знаю такого слова.
https://www.mql5.com/ru/forum/71458
Это так надо? Или я просто не знаю такого слова.
https://www.mql5.com/ru/forum/71458
в данном случае "недетерменированный" значит что робот принимает отчасти хаотичные/случайные/вероятностные решения. То есть на одних и тех-же исходных данных, в разных прогонах будут отличающиеся входы/выходы.
недетерменированный, сиречь не прибитый жёсткой логикой к входящему потоку.
Это я уже читал, я думал вы что-то своё разработали... А там ну сами понимаете что там.
Вам не кажется что это уже немного
пhttps://www.mql5.com/ru/articles/250
Тогда, смотрите исходную статью
И это я тоже читал и не раз перечитывал.
Спасибо вам за ссылку.
Ну... идея конечно хорошая, особенно про экспоненциальную зависимость и скорость изменения цены,
Но проблема тут в другом...
У рыночных движений просто нет дисперсии, вообще.
Она стремится то к нулю, то к бесконечности. И так постоянно. У нее нет каких бы то ни было определенных границ.
Если бы дисперсия хоть сколько-нибудь закономерно изменялась, то тогда да, что-то можно было бы определить и даже выборку самостоятельно выбирать, проблем нет.
Именно поэтому вы никогда не сможете понять хоть с помощью ПНБ хоть с помощью чего-либо другого, закончилось ли топливо у рынка или нет. Вы всегда сможете констатировать только факт и не более того. Именно поэтому предсказать, что будет с рынком дальше практически невозможно.
Если бы вы с самого начала просто собрали статистические данные, а не поддавались искушению выдвигать предположения, вы бы это конечно же увидели. И может быть тогда, ПНБ сработало.
PS: То есть по сути текущая цена и есть и будущее и прошлое и настоящее одновременно. Конечно из за фрактальной структуры ценовых колебаний можно составить так сказать комбинационные часто повторяющиеся модели движения и отталкиваться только от этого. Для этого историю котировок нужно разделить на самодостаточные, однозначно определяемые и соответственно независимые от выборки участки (все из за той же бесконечной дисперсии, иначе опять начнется подгонка под исторические данные), и потом составлять комбинационные схемы взаимодействия таких участков.
И это я тоже читал и не раз перечитывал.
Спасибо вам за ссылку.
Ну... идея конечно хорошая, особенно про экспоненциальную зависимость и скорость изменения цены,
Но проблема тут в другом...
У рыночных движений просто нет дисперсии, вообще.
Она стремится то к нулю, то к бесконечности. И так постоянно. У нее нет каких бы то ни было определенных границ.
Если бы дисперсия хоть сколько-нибудь закономерно изменялась, то тогда да, что-то можно было бы определить и даже выборку самостоятельно выбирать, проблем нет.
Именно поэтому вы никогда не сможете понять хоть с помощью ПНБ хоть с помощью чего-либо другого, закончилось ли топливо у рынка или нет. Вы всегда сможете констатировать только факт и не более того. Именно поэтому предсказать, что будет с рынком дальше практически невозможно.
Если бы вы с самого начала просто собрали статистические данные, а не поддавались искушению выдвигать предположения, вы бы это конечно же увидели. И может быть тогда, ПНБ сработало.
PS: То есть по сути текущая цена и есть и будущее и прошлое и настоящее одновременно. Конечно из за фрактальной структуры ценовых колебаний можно составить так сказать комбинационные часто повторяющиеся модели движения и отталкиваться только от этого. Для этого историю котировок нужно разделить на самодостаточные, однозначно определяемые и соответственно независимые от выборки участки (все из за той же бесконечной дисперсии, иначе опять начнется подгонка под исторические данные), и потом составлять комбинационные схемы взаимодействия таких участков.
Факт
Вот, факт:
Пошло дело, пошло! Держу кулачки.
Вот именно, пошло! Пусть смотрят сомневающиеся.
Вот, факт:
Анализировал Вашу ТС согласно афишируемым сделкам. Сигнал воспроизвел один в один, но абсолютно другой математикой. Он из рядовых. То есть советник продает, когда уже поздно продавать и покупает, когда уже поздно покупать. Всеми применяемые симптомы запаздывания на лицо, опять же согласен, факт.
Рена, это нам кажется, что, что-то не так. Пусть разберутся сами ПНБ. На счет другой математики - интересно. Раскройте смысл, пожалуйста. В чем разница?
На счет роста эквити - подождем и увидим, до каких значений вырастит.