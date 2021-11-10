Эксперимент - страница 17

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khorosh:

Это всё мелочи жизни, главное то, что эксперимент продолжается. Если эксперимент продолжается, то это означает, что человек ещё жив. Пожелаем Юсуфу долгих лет жизни.)

присоединяюсь
 
Nikolai Semko:
Портфель стратегий это ещё более неразумно, чем портфель инструментов.
Нужна только одна выверенная страегия.
На этом откланиваюсь и удаляюсь.
ЗЫ Лебедь Рак и Щука - классика жанра ))

Николай, продолжайте!

По крайней мере не Дримера же читать.

Спор весьма интересный и по делу.

 
Nikolai Semko:
Портфель стратегий это ещё более неразумно, чем портфель инструментов.
Нужна только одна выверенная страегия.
На этом откланиваюсь и удаляюсь.
ЗЫ Лебедь Рак и Щука - классика жанра ))

Всё правильно вам говорят. Портфель - весьма широкое понятие. То, о чём вы говорите, тоже портфель, только несбалансированный и часто пересматриваемый.

По сути, вся современная трейдерская математика высокого уровня (финансовая математика) - это теория портфеля.

 
khorosh:

Это всё мелочи жизни, главное то, что эксперимент продолжается. Если эксперимент продолжается, то это означает, что человек ещё жив. Пожелаем Юсуфу долгих лет жизни.)

Дай Бог! И чтобы ПНБ сработало.
 
Nikolai Semko:
1. По какому определению?
2. Деверсификация - это когда, предприятие по производству танков начинает выпускать чайники, чтобы выжить? Тогда, может быть, просто только выпускать чайники?
3. Не надо быть Богом. Просто существует такое понятие, как вероятностная модель. Если Ваша модель более успешная, чем у конкурента, то Вы Победитель. Иначе Вы лузер. Это суровая Правда Жизни. 

точно

у меня их две

естественно что у обоих вероятность = 1

но одна для торговли по одной паре, другая мультивалютная

причем даже картинку где то вешал - с чего начинать, чтобы забахать такое по одной паре

 
Renat Akhtyamov:

у меня их две

естественно что у обоих вероятность = 1

А потом он спрашивает "по какому такому определению рена не может быть прав".....

ФормулЁ, не останавливайся, просто не останавливайся!

 
denis.eremin:

А потом он спрашивает "по какому такому определению рена не может быть прав".....

ФормулЁ, не останавливайся, просто не останавливайся!

сначала усложняем, усложняем, усложняем

а потом оптимизируем, оптимизируем, оптимизируем

и хоп-па

то что надо!

;)

всю ночь оптимизировал торговый алгоритм

я не знаю пока сколько, но походу 50% в день - это только начало было ...

экви теперь в плюсе будет, раньше в минусах болталось


 
для эффектной торговли на форуме надо осваивать тестер или фотошоп. Совмещение технологий только улучшит результат
 
Renat Akhtyamov:

экви теперь в плюсе будет, раньше в минусах болталось


"Total trades 676" это за сутки?

 
PapaYozh:

"Total trades 676" это за сутки?

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