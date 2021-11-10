Эксперимент - страница 43
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У Вас выборка в 300 дней. Вы понимаете с какой периодичностью может изменятся ситуация? А вы по нескольким дням делаете выводы.
Потому, что, я уверен в сказанном. ПНБ, мгновенно, реагирует на изменении ситуации на рынке каждого инструмента и четко контролируются со стороны ПНБ. Не волнуйтесь.
Очень просто, заходить тогда , когда его ещё нет в принципе.
О! Два чая этому господину
О! Два чая этому господину
Теперь таким флудом отвечают на флуд? Как можно входить в рынок, когда еще нет цены на графике? Оригинальная маскировка флудо-постов!
Тем временем, эквити одолели 35-ти долларовую отметку .https://www.mql5.com/ru/forum/367874/page42#comment_23661839
ПНБ, мгновенно, реагирует на изменении ситуации на рынке каждого инструмента и четко контролируются со стороны ПНБ.
Главное чтобы снова не выключился советник на графике.
Теперь таким флудом отвечают на флуд? Как можно входить в рынок, когда еще нет цены на графике? Оригинальная маскировка флудо-постов!
Юсуф вы когда пишете, думайте хотя бы иногда и читайте все внимательнее, а то сами же становитесь разносчиком флуда.
Речь шла про ситуационную модель разворота на рынке, а не цены в принципе.
Главное чтобы снова не выключился советник на графике.
Теперь, буду следить. Лишь-бы не было превышение нагрузки на ВПС.
Юсуф вы когда пишете, думайте хотя бы иногда и читайте все внимательнее, а то сами же становитесь разносчиком флуда.
Речь шла про ситуационную модель разворота на рынке, а не цены в принципе.
Нужно быть осторожным, имея ввиду грозное предупреждение модератора.
Нужно быть осторожным, имея ввиду грозное предупреждение модератора.
полностью согласен, с модератором.
Это был удав, который проглотил слона. А не шляпа!
.
Юсуф, чем ваша теория отличается от МА ? В ма есть тенденция и ускорение, у вас есть ускорение ?