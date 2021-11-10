Эксперимент - страница 43

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Evgeniy Chumakov:


У Вас выборка в 300 дней. Вы понимаете с какой периодичностью может изменятся ситуация?  А вы по нескольким дням делаете выводы.

Потому, что, я уверен в сказанном. ПНБ, мгновенно, реагирует на изменении ситуации на рынке каждого инструмента и четко контролируются со стороны ПНБ. Не волнуйтесь.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Очень просто, заходить тогда , когда его ещё нет в принципе.

О! Два чая этому господину

 
Maxim Kuznetsov:

О! Два чая этому господину

Теперь таким флудом отвечают на флуд? Как можно входить в рынок, когда еще нет цены на графике? Оригинальная маскировка флудо-постов!

Тем временем, эквити одолели 35-ти долларовую отметку .

https://www.mql5.com/ru/forum/367874/page42#comment_23661839
Эксперимент
Эксперимент
  • 2021.07.26
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане...
 
Yousufkhodja Sultonov:


ПНБ, мгновенно, реагирует на изменении ситуации на рынке каждого инструмента и четко контролируются со стороны ПНБ.


Главное чтобы снова не выключился советник на графике.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Теперь таким флудом отвечают на флуд? Как можно входить в рынок, когда еще нет цены на графике? Оригинальная маскировка флудо-постов!

Юсуф вы когда пишете, думайте хотя бы иногда и читайте все внимательнее, а то сами же становитесь разносчиком флуда.

Речь шла про ситуационную модель разворота на рынке, а не цены в принципе.

 
Evgeniy Chumakov:


Главное чтобы снова не выключился советник на графике.

Теперь, буду следить. Лишь-бы не было превышение нагрузки на ВПС.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Юсуф вы когда пишете, думайте хотя бы иногда и читайте все внимательнее, а то сами же становитесь разносчиком флуда.

Речь шла про ситуационную модель разворота на рынке, а не цены в принципе.

Нужно быть осторожным, имея ввиду грозное предупреждение модератора.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Нужно быть осторожным, имея ввиду грозное предупреждение модератора.

полностью согласен, с модератором.

 

Это был удав, который проглотил слона. А не шляпа!


.

 

Юсуф, чем ваша теория отличается от МА ? В ма есть тенденция и ускорение, у вас есть ускорение ?

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