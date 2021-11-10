Эксперимент - страница 36
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Где вы видели что оно сливает? ПНБ = Пополнять Нужно Баланс! И тогда оно ни сольёт никогда.
Он еще не дорос до Вашей прозорливости. Мне нравиться, как Вы, красиво, объяснили смысл ПНБ - Пополнить Нужно Баланс, никогда-бы не догадался. Спасибо за медвежью услугу. Только, забыли про средства. В этом весь Евгений, а я надеялся, что, имею одного надежного сторонника в Вашем лице. Как всегда, ошибся. Нет слов, ПНБ постоят за себя сами, осталось совсем немного. Я уже устал всем объяснять, дальше - смотрите все сами. Не ждите от меня каких-либо объяснений или разъяснений.
ну ладно, ладно
чо напали ? ;)
понаблюдаем пока
по крайней мере баланс FX действительно равен 1
с этим я согласенно только вот не по 28 парам, здесь косяк, однозначно.
Почему, тогда, они не нашли широкого применения на практике? Ответ один - не надежно и не универсально.
Господин Юсуф, чтоб вы были в курсе
почти все хеджфонды (не ритейлы как мы с вами) с 9-10-значными суммами в управах,
разных мастей использует в своих стратегиях общепризнанную технику ретресимента и формулу Фибоначчи
если не как основную технику, то как вспомогательное для ориентира и принятия решения, что означает важность значение чисел Фибо
основная масса денежная масса рынка подчиняется формулам Фибоначчи, это просто математика, потому что рынок представляет собой сложную флуктуационную математическую модель,
для примера можете на любом временном отрезке рынка применить Фибо ретресимент, на любую волну, всегда будет замечать что 23,6 и 38,2 будет работать всегда в 99% случаях,
потому что все видят это, и поэтому денежная масса рынка уже давно прочно обосновалась под эту модель чисел Фибо
ваш ПНБ подчиняется чисел Фибо, просто вы не видите их и не замечаете.
Действительно, мне Вас жалко.
Действительно жалко моё потраченное время на Вас!
Как вы говорили - 'оставляйте место для отступления, что бы не выглядеть глупым'.
Вы себе не оставляете места для отступлений ни в одном с своём сообщении.
.
А это линия P3 ПНБ (периодом 24 бара) в скользящем окне.
А это линия P3 ПНБ (периодом 24 бара) в скользящем окне.
подход к тестированию верный
можешь вверх и вниз раскрасить разными цветами, все слилось, не понятно
подход к тестированию верный
можешь вверх и вниз раскрасить разными цветами, все слилось, не понятно
понятно и без раскраски.
понятно и без раскраски.
такой же упертый
;)
Действительно жалко моё потраченное время на Вас!
Как вы говорили - 'оставляйте место для отступления, что бы не выглядеть глупым'.
Вы себе не оставляете места для отступлений ни в одном с своём сообщении.