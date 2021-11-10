Эксперимент - страница 39

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Андрей:

Юсуф, Ваш выход, очень легко сейчас поставить всех на место и наконец доказать о безоговорочной и как там... победе... всего-лишь устроить реверс прогноз... 

Андрей, и без реверс прогнозов поставлю всех на место. ПНБ не нуждаются в реверсе или развороте, они, спокойно, наращивают профит позиций. Вот, и сегодня, нарастили средства на 3 %..

Кто не верит силе и мощи ПНБ, это их проблемы, пусть слушают горе=аналитиков. Форекс у меня под ногами и домоклов меч ПНБ висит над ним. Мыслимые и не мыслимые сценарии развития

событий не страшны счету.

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Yousufkhodja Sultonov:


... бла-бла-бла ....


А советник почему отключен?

 
PapaYozh:


А советник почему отключен?

сейчас проверю ВПС. Да, почему-то, действительно, отключен. Из-за превышения нагрузки на сервер, по просьбе владельцев ВПС все окна были свернуты. Видимо, так делать нельзя. Советник стал работать штатно. Спасибо за бдительность. А я пою здесь диферамбы на счет стабильности торговли. Прошу прощения. Возможно, этот перерыв в работе советника, не окажет существенного влияния на ход эксперимента. Советник закрыл 2 позиции и открыл их в противоположном направлении. Вот, так, поэтому, ничего критичного не произошло.

 
PapaYozh:


А советник почему отключен?

Чтобы достичь постоянства эквити и баланса. Ю-ходжа выше спрашивал, почему мол постоянно?
 
PapaYozh:


А советник почему отключен?


сейчас включит и эквити пойдет в обратную сторону. И поставит на место баланс.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Нет, не в курсе. А какое это имеет значение? От того я буду знать или не знать, что-либо изменится?


А на какой провод нужно ставить выключатель перед лампочкой?

 
Evgeniy Chumakov:


А на какой провод нужно ставить выключатель перед лампочкой?

На фазу ;)
 
Renat Akhtyamov:
На фазу ;)


Вопрос тебе задавали? Зачем лезешь? 
 
Evgeniy Chumakov:


Вопрос тебе задавали? Зачем лезешь? 
Такие вопросы гуманитариям не задают. 
 
Evgeniy Chumakov:


сейчас включит и эквити пойдет в обратную сторону. И поставит на место баланс.

Ничего подобного не произойдет. Всего- ПНБ реверснули 2 позиции.

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