Эксперимент - страница 39
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Юсуф, Ваш выход, очень легко сейчас поставить всех на место и наконец доказать о безоговорочной и как там... победе... всего-лишь устроить реверс прогноз...
Андрей, и без реверс прогнозов поставлю всех на место. ПНБ не нуждаются в реверсе или развороте, они, спокойно, наращивают профит позиций. Вот, и сегодня, нарастили средства на 3 %..
Кто не верит силе и мощи ПНБ, это их проблемы, пусть слушают горе=аналитиков. Форекс у меня под ногами и домоклов меч ПНБ висит над ним. Мыслимые и не мыслимые сценарии развития
событий не страшны счету.
у
... бла-бла-бла ....
А советник почему отключен?
А советник почему отключен?
сейчас проверю ВПС. Да, почему-то, действительно, отключен. Из-за превышения нагрузки на сервер, по просьбе владельцев ВПС все окна были свернуты. Видимо, так делать нельзя. Советник стал работать штатно. Спасибо за бдительность. А я пою здесь диферамбы на счет стабильности торговли. Прошу прощения. Возможно, этот перерыв в работе советника, не окажет существенного влияния на ход эксперимента. Советник закрыл 2 позиции и открыл их в противоположном направлении. Вот, так, поэтому, ничего критичного не произошло.
А советник почему отключен?
А советник почему отключен?
сейчас включит и эквити пойдет в обратную сторону. И поставит на место баланс.
Нет, не в курсе. А какое это имеет значение? От того я буду знать или не знать, что-либо изменится?
А на какой провод нужно ставить выключатель перед лампочкой?
А на какой провод нужно ставить выключатель перед лампочкой?
На фазу ;)
Вопрос тебе задавали? Зачем лезешь?
Вопрос тебе задавали? Зачем лезешь?
сейчас включит и эквити пойдет в обратную сторону. И поставит на место баланс.
Ничего подобного не произойдет. Всего- ПНБ реверснули 2 позиции.