Эксперимент - страница 277

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Andrei Khlebnikov #:

Сургут

Это прикольно. На Дальнем Востоке тайга находится в субтропиках, там подлесок весь заросший лианами. Гнуса тоже хватает ;) А как у Вас?

 
Aleksei Stepanenko #:

Это прикольно. На Дальнем Востоке тайга находится в субтропиках, там подлесок весь заросший лианами. Гнуса тоже хватает ;) А как у Вас?

Дно древнего океана, чистый песок, тоненький слой земли, мох с клюквой и кедры там где нет болота, а оно почти везде, т.е. направлений проходимых  нет совсем, невозможно пешком пройти в любом направлении более пары километров помимо обустроенных дорог. Гнус, дичь, рыба, ягоды, медведи и олени. Тигров нет к сожалению =) Но раньше водились слоны и носороги, если долго копать песок - найдешь бивень. Как-то так... а еще зимой темно и жутко холодно, идешь на работу - темень непросветная, -30, идешь с работы опять темно, и уже -40 и туман =). Люди хорошие в основном, и города красивые. Тайгу в субтропиках я бы посмотрел! 

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Очень круто. Ставлю точку на карте. Я должен тут побывать!
 
Aleksei Stepanenko #:
Очень круто. Ставлю точку на карте. Я должен тут побывать!

Да, обязательно. И ещё надо бы Агафью Лыкову навестить, тоже интересное место, а то скучно одинокой женщине в дикой тайге.)

 
Andrei Khlebnikov #:

Дно древнего океана, чистый песок, тоненький слой земли, мох с клюквой и кедры там где нет болота, а оно почти везде, т.е. направлений проходимых  нет совсем, невозможно пешком пройти в любом направлении более пары километров помимо обустроенных дорог. Гнус, дичь, рыба, ягоды, медведи и олени. Тигров нет к сожалению =) Но раньше водились слоны и носороги, если долго копать песок - найдешь бивень. Как-то так... а еще зимой темно и жутко холодно, идешь на работу - темень непросветная, -30, идешь с работы опять темно, и уже -40 и туман =). Люди хорошие в основном, и города красивые. Тайгу в субтропиках я бы посмотрел! 

был там
 

А ведь ещё в момент начала (стрелочка) Юсуфа предупреждали, что будет такой результат, но не были услышаны....

 
Evgeniy Chumakov #:

А ведь ещё в момент начала (стрелочка) Юсуфа предупреждали, что будет такой результат, но не были услышаны....

Юсуф, вас предупреждали гораздо раньше чем указывает стрелочка. 

почти сразу как был запущен сигнал и набраны первые сделки

со стрелочкой это в очередной раз себе польстили

 
Maxim Kuznetsov #:

Юсуф, вас предупреждали гораздо раньше чем указывает стрелочка. 


Это был не Юсуф. 
 

Успокойтесь ребята и двигайтесь дальше, человека, который не понимает закона больших чисел, рано или поздно ждет только разочарование, без исключений.

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