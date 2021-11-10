Эксперимент - страница 163

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Rafil Nurmukhametov:

плюсую, десятым буду

Благодарю Вас. С Вашим голосом фиксирую готовность начать демонстрацию на реальном счёте.

 
Mikhael1983:

Это не совсем так. Критерий эффективности - один: деньги на счету. Какие-то иные искусственные ограничения не требуются.

Забыл добавить слово были
И главное - набрали типа и выше писал, мол дофига других счетов торгует и 80% к концу дня.
Ну епрст....
 
Никого не смущает что у Михаила не пройдена верификация MQL и он не сможет создать сигнал с реала. А сигнал на других сайтах нельзя по правилам MQL5
 
Volodymyr Zubov:
Никого не смущает что у Михаила не пройдена верификация MQL и он не сможет создать сигнал с реала. А сигнал на других сайтах нельзя по правилам MQL5

Меня смущает другое. В правилах написано, что любой зарегистрированный пользователь может создать бесплатный сигнал.

А я вижу такие надписи:

 
Mikhael1983:

Меня смущает другое. В правилах написано, что любой зарегистрированный пользователь может создать бесплатный сигнал.

А я вижу такие надписи:


Это цена подписки копировщиков сигнала. Вам ничего платить не нужно.

 
Mikhael1983:

Меня смущает другое. В правилах написано, что любой зарегистрированный пользователь может создать бесплатный сигнал.

А я вижу такие надписи:

Выбери Реал. И напиши туда сумму 10000 долларов в месяц, чтобы мониторит на реале. И тогда никто подписываться не будет.

 
Так что возможно не стоит создавать сигнал, а просто предоставить номер счёта и пароль для просмотра?
 
Mikhael1983:
Так что возможно не стоит создавать сигнал, а просто предоставить номер счёта и пароль для просмотра?

Как раз таки стоит, хочу смотреть на баланс и эквити, уровень просадки, на МКЛ удобно смотреть.

 
Marat Zeidaliyev:

Напиши туда сумму 10000 долларов в месяц, чтобы мониторит на реале. И тогда никто подписываться не будет.

Но формально это будет платный сигнал, скажут, что платный сигнал обсуждать нельзя

 

расскажите как тут можно торговать в минус ? да даже не это, а просто любое, которое осознанно и от рынка понимаемое трейдером. 

если скажу что это ПНБ (хотя это вовсе не так), то соберу как минимум любопытствующих, хейтеров в том числе; впрочем сие не важно - важно ТОЛПА

и конечно на таком хайпе кто-нить обратиться в личку. И я конечно ему продам сигнал с другого аккаунта.

Тема про ПНБ бездействием модерторов самая активная и просматриваемая. Поэтому буду говорить что ПНБ.

И сделано не абы как, а на Julia (это такой спец-язык для математики)

ВАС РАЗВОДЯТ КАК ДЕТЕЙ

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