Эксперимент - страница 46

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Yousufkhodja Sultonov:

Рена, это нам кажется, что, что-то не так. Пусть разберутся сами ПНБ. На счет другой математики - интересно. Раскройте смысл, пожалуйста. В чем разница?

На счет роста эквити - подождем и увидим, до каких значений вырастит.

Теория Доу - текущий хай выше предыдущего хая - рост, ну и т.д. при этом сигнал покупки появлется при текущей цене, которая выше предыдущего  хая, это поздно. Та же ситуация с лоями. Плюсом возникает момент ухудьшающий трендовый настрой советника - это флет, который вообще все портит

 
Renat Akhtyamov:
Анализировал Вашу ТС согласно афишируемым сделкам. Сигнал воспроизвел один в один, но абсолютно другой математикой. Он из рядовых. То есть советник продает, когда уже поздно продавать и покупает, когда уже поздно покупать. Всеми применяемые симптомы запаздывания на лицо, опять же согласен, факт.
Прогноз следующий: рост эквити будет равен просадке в лучшем случае.

Называется это Moving Average - aka PNB

все как в классике ) 

 
Marat Zeidaliyev:

Называется это Moving Average - aka PNB

все как в классике ) 

Достаточно наложить на ПНБ две ма-шки и точки разворота обоих индикаторов совпадут не только в текущем времени, но и в будущем и в прошлом
 
Renat Akhtyamov:
Достаточно наложить на ПНБ две ма-шки и точки разворота обоих индикаторов совпадут

Заметил еще в начале, а самое интересное что именно на флете как я понимаю ПНБ как раз будет постепенно сливать, 

как в и случае с ма-шками 

 
Maxim Kuznetsov:

а они ходят как трамвайчики..строго по расписаниям и с остановками. Но есть нюансы

Теория Трамвайного Депо

А между тем, цена действительно предпочитает линейные движения. Она ходит ПРЯМО. И поворачивает РОВНО. 
Волатильность не позволяет отсекать точно моменты разворотов. 


такие вот 150-ти летние вагонетки

и прямо в тему :

 
Maxim Kuznetsov:

А между тем, цена действительно предпочитает линейные движения. Она ходит ПРЯМО. И поворачивает РОВНО. 
Волатильность не позволяет отсекать точно моменты разворотов. 


такие вот 150-ти летние вагонетки

и прямо в тему :

Это замечено давно. То есть цена в основном придерживается движения под углом +/- 45 градусоа. Я выдвигаю версию свою - чтобы покупки были равны продажам, т.е только при таком угле автоматически получится 50/50, т.е 1/2 + 1/2. Это значит что сделка виртуально уже совершена и равна 1. Всегда, когда в результате расчета получается лок или 1, любым способом, расчет верный. То есть половина в тренде, половина в противотренде. В конечном итоге и у тех и у других слив, т.к. система однобока и виной тому специфика движения цены.
 
Renat Akhtyamov:
Это замечено давно. То есть цена в основном придерживается движения под углом +/- 45 градусоа. Я выдвигаю версию свою - чтобы покупки были равны продажам, т.е только при таком угле получится 50/50, т.е 1/2 + 1/2. Это значит что сделка виртуально уже совершена и равна 1

и новостя...это что это такое сейчас бумкнуло ? 

 
Renat Akhtyamov:
Это замечено давно. То есть цена в основном придерживается движения под углом +/- 45 градусоа. Я выдвигаю версию свою - чтобы покупки были равны продажам, т.е только при таком угле автоматически получится 50/50, т.е 1/2 + 1/2. Это значит что сделка виртуально уже совершена и равна 1. Всегда, когда в результате расчета получается лок или 1, любым способом, расчет верный. То есть половина в тренде, половина в противотренде. В конечном итоге и у тех и у других слив, т.к. система однобока и виной тому специфика движения цены.

Лок, 

Бай в тренде

Селл в противотренде, 

Как сделать прибыль?

С нулевым риском

 
Maxim Kuznetsov:

А между тем, цена действительно предпочитает линейные движения. Она ходит ПРЯМО. И поворачивает РОВНО.


попробуйте отключить автомасштабирование графика..... будете неприятно удивлены ;)

 
Maxim Kuznetsov:

А между тем, цена действительно предпочитает линейные движения. Она ходит ПРЯМО. И поворачивает РОВНО. 
Волатильность не позволяет отсекать точно моменты разворотов. 

Это из за угла цены в 45 градусов,

что одновременно является и поддержкой и сопротивлением

Отсекать точно моменты разворотов на небольших тф можно

как раз из за этого угла которые едут трамвайчиками )

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