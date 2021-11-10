Эксперимент - страница 46
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Рена, это нам кажется, что, что-то не так. Пусть разберутся сами ПНБ. На счет другой математики - интересно. Раскройте смысл, пожалуйста. В чем разница?
На счет роста эквити - подождем и увидим, до каких значений вырастит.
Анализировал Вашу ТС согласно афишируемым сделкам. Сигнал воспроизвел один в один, но абсолютно другой математикой. Он из рядовых. То есть советник продает, когда уже поздно продавать и покупает, когда уже поздно покупать. Всеми применяемые симптомы запаздывания на лицо, опять же согласен, факт.
Называется это Moving Average - aka PNB
все как в классике )
Называется это Moving Average - aka PNB
все как в классике )
Достаточно наложить на ПНБ две ма-шки и точки разворота обоих индикаторов совпадут
Заметил еще в начале, а самое интересное что именно на флете как я понимаю ПНБ как раз будет постепенно сливать,
как в и случае с ма-шками
а они ходят как трамвайчики..строго по расписаниям и с остановками. Но есть нюансы
Теория Трамвайного Депо
А между тем, цена действительно предпочитает линейные движения. Она ходит ПРЯМО. И поворачивает РОВНО.
Волатильность не позволяет отсекать точно моменты разворотов.
такие вот 150-ти летние вагонетки
и прямо в тему :
А между тем, цена действительно предпочитает линейные движения. Она ходит ПРЯМО. И поворачивает РОВНО.
Волатильность не позволяет отсекать точно моменты разворотов.
такие вот 150-ти летние вагонетки
и прямо в тему :
Это замечено давно. То есть цена в основном придерживается движения под углом +/- 45 градусоа. Я выдвигаю версию свою - чтобы покупки были равны продажам, т.е только при таком угле получится 50/50, т.е 1/2 + 1/2. Это значит что сделка виртуально уже совершена и равна 1
и новостя...это что это такое сейчас бумкнуло ?
Это замечено давно. То есть цена в основном придерживается движения под углом +/- 45 градусоа. Я выдвигаю версию свою - чтобы покупки были равны продажам, т.е только при таком угле автоматически получится 50/50, т.е 1/2 + 1/2. Это значит что сделка виртуально уже совершена и равна 1. Всегда, когда в результате расчета получается лок или 1, любым способом, расчет верный. То есть половина в тренде, половина в противотренде. В конечном итоге и у тех и у других слив, т.к. система однобока и виной тому специфика движения цены.
Лок,
Бай в тренде
Селл в противотренде,
Как сделать прибыль?
С нулевым риском
А между тем, цена действительно предпочитает линейные движения. Она ходит ПРЯМО. И поворачивает РОВНО.
попробуйте отключить автомасштабирование графика..... будете неприятно удивлены ;)
А между тем, цена действительно предпочитает линейные движения. Она ходит ПРЯМО. И поворачивает РОВНО.
Волатильность не позволяет отсекать точно моменты разворотов.
Это из за угла цены в 45 градусов,
что одновременно является и поддержкой и сопротивлением
Отсекать точно моменты разворотов на небольших тф можно
как раз из за этого угла которые едут трамвайчиками )