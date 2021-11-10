Эксперимент - страница 40

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov:

Ничего подобного не произойдет. Всего- ПНБ реверснули 2 позиции.

И 100*32/144 % от профита как небывало....
 
Renat Akhtyamov:
Такие вопросы гуманитариям не задают. 


Не задают. Но когда человек говорит что он сейчас поставит всех на место, а потом вопрос вроде  - 'как включить терминал?'. То смеяться даже не хочется. 

 
Evgeniy Chumakov:


Не задают. Но когда человек говорит что он сейчас поставит всех на место, а потом вопрос вроде  - 'как включить терминал?'. То смеяться даже не хочется. 

Ну это не критерий. Некоторые гении теоретики лампочку не могли ввернуть в патрон. Зато с лёгкостью обращались с умопомрачительными формулами. У них ум на другое нацелен и порой от реальной жизни они очень далеки. Возьмите Перельмана. Может ли обыкновенный человек объяснить почему он отказался от премии и влачит нищенское существование?

 
khorosh:

Ну это не критерий. Некоторые гении теоретики лампочку не могли ввернуть в патрон. Зато с лёгкостью обращались с умопомрачительными формулами. У них ум на другое нацелен и порой от реальной жизни они очень далеки. Возьмите Перельмана. Может ли обыкновенный человек объяснить почему он отказался от премии и влачит нищенское существование?

умопомрачительными - это когда на форуме всерьёз спрашиваешь, а что бы значила вот-это вот часть, что это за хрень я написал ???

 
khorosh:

Ну это не критерий. Некоторые гении теоретики лампочку не могли ввернуть в патрон.


Без вопросов. Если гений с надутыми щеками не учит как нужно вворачивать лампочку, при этом не понимая что для того чтобы она светилась нужно электричество.     
 
Renat Akhtyamov:
И 100*32/144 % от профита как небывало....

3235,90-3206,59=29,41 С - на столько центов увеличился баланс от закрытия 2-х позиций при неизменном эквити. Где Вы нашли убыль профита? Всем советую набраться терпения и следить за развитием событий на предмет, прав я или нет?

 
Yousufkhodja Sultonov:

3235,90-3206,59=29,41 С - на столько центов увеличился баланс от закрытия 2-х позиций при неизменном эквити.


Это как у Вас так получается закрывать сделки, а Эквити не изменяется?

 

Вот ещё картиночки для размышлений. Вот вам точка отсчёта (граница цветов) . Где ждать разворот тренда вниз?

 
Evgeniy Chumakov:


Это как у Вас так получается закрывать сделки, а Эквити не изменяется?

Эквити постоянно меняется в узких пределах из-за волатильности инструментов. Вот, изменение эквити произошло в этих пределах.

 
Evgeniy Chumakov:

Вот ещё картиночки для размышлений. Вот вам точка отсчёта (граница цветов) . Где ждать разворот тренда вниз?

Все 3 линии слились в восходящем тренде. Разворот вниз не ожидается. Прогноз-только вверх.

1...333435363738394041424344454647...277
Новый комментарий