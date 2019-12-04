(MT5) Есть две очень ограничивающие ошибки, которые заставляют меня покинуть платформу.
прямо даже стало интересно, и куда-же вы нас покинете ?
хоть примерно..
настолько высосанные из пальца претензии, что сдаётся мне что их и нету
Я не обращаю внимания на то, что было сделано с пользователями metratrader 5 здесь, в Бразилии, из-за сложности русского языка мы, бразильцы, не публикуем отзывы на форуме.
проблема существует уже давно, есть несколько друзей с такой же проблемой, кажется, что новый mt5 не может оптимизировать тиканье в течение более длинных периодов (более месяца) в windows 10, mt5 сбивает агентов, и вы должны остановить их Процессы выполняются вручную, все это происходит с апреля прошлого года, я уже сделал видео с журналами и отладками и отправил в службу поддержки mt5, когда было разрешено отправлять журналы, потому что теперь даже это не может отправлять больше ...
поэтому я ограничиваю свои самые важные операции платными платформами здесь, в Бразилии, для поддержки, поскольку в metatrader этого не происходит, и ошибки повторяются и никогда не устраняются.
Я сообщил о «простой» ошибке, когда при повторном подключении любой учетной записи все пользовательские индикаторы или «примеры» панели возвращаются к настройкам по умолчанию (цвет и толщина линий), поэтому агент будет постепенно отказываться от платформы из-за существующего вакуума. с разработчиками. Группа друзей из Бразилии пообещала разработать более профессиональный графический модуль для mt5, но поскольку код закрыт, этого никогда не будет, очень грустно видеть платформу с таким графическим интерфейсом, которая не позволяет корректно изменять размер графика, вы всегда теряет вершину, не имея возможности скользить по диаграмме выше или ниже, как это делается на всех платформах в java или c ++.
С переинициализацией цветов кастомных индикаторов на переключении счета сейчас разберемся.
С AMD все отлично работало и работает. На всей линейке этих процессоров, включая последние топовые.
О AMD и тестере стратегий другой пользователь сообщил об аналогичной проблеме на английском форуме. Даже используя советник Moving Average.ex5.
- 2019.11.16
Исправлено, будет доступно в завтрашнем билде.
Оперативно!
Тестер безусловно использует память, это его работа.
Утечек памяти нет, это нормальная работа кешей данных, которые ждут следующей порции задач. Если задач не будет, то через несколько минут тестер освободит память и сам выгрузится.
Никаких проблем с AMD не было и нет. У нас десятки миллионов трейдеров используют самое разнообразное оборудование, а мы сами вовсю используем эти процессоры в работе.
Хочется просто рационального использования памяти - без множества клонов одной и той же истории тиков. Оптимизировать без 64Gb даже по одному символу за год на реальных тиках стало крайне трудно.
Это мы будет делать скорее всего в январе. После того как выпустим большой набор детальных настроек условий тестера, которых давно ждали.
Сейчас с многоядерностью под 64 памяти реально не хватает даже на компьютерах со 128 гб.
Но хороший совет дам - используйте агентов по количеству физических, а не логических ядер. Гипертрединг почти не помогает в тяжелых расчетных задачах.
Ближайший релиз будет на следующей неделе.
Как правило, советники делают мало вычислений. Почти все тратится на ведение тестером своего окружения.
Надо будет проверить Ваше утверждение.
Как определить, какие Агенты отключать в этом списке?
Я уже сообщал об этом много месяцев назад, и сегодня в последних версиях mt5 (сборка 2170 и сборка 2190) ошибки продолжают преследовать меня. Похоже, что нет интереса со стороны разработчиков.
(Ошибка 1)
- Если вы переподключите или измените свою «учетную запись брокера» на существующую, индикаторы, которые вы поместили на график, который вы изменили, изменили цвета и размер линий обратно на исходные цвета индикатора и типы линий. Эта ошибка очень раздражает и очень вредна и до сегодняшнего дня не была исправлена.
(Ошибка 2)
Создатели Windows 10 не работают с ядром AMD 8 и не работают над оптимизацией TICKS на метатрейдере. Я говорю это потому, что у меня Windows 10 с процессором INTEL и я обычно оптимизирую тех же роботов без проблем, если я выполняю оптимизацию на Windows 10 с процессором AMD из 8 ядер, процесс никогда не запускается ... У меня есть эта ошибка в Windows 10, так как они запустили версию Windows 10 для создателей Falls с AMD.
он на процессоре Windows 10 + AMD, принимает оптимизацию только с периодами TICKS в несколько дней, если я ставлю 2 или 3 месяца, он уже зависает и не продвигается ... все 8 ядер останавливаются на 0,0% при оптимизации .. и не гаснет этой стоимости.
(И если я использую те же окна 10 с процессором INTEL и тот же советник, я оптимизирую нормально).