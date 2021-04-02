Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 2
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Вот так :)
полный аллес на балансе (equity=0) и стоп-аут чуть-чуть разные вещи.
полный аллес на балансе (equity=0) и стоп-аут чуть-чуть разные вещи.
Разница между стоп-лоссом и стоп-аутом как между нокдауном и нокаутом. :)
полный аллес на балансе (equity=0) и стоп-аут чуть-чуть разные вещи.
там 3 линии, если что :)
Можно и до открытия позиции посчитать
При открытии на 100% при движении в -40пп - будет всё, а при движении в 2 раза больше - профит х2 к депозиту
---
Такие вещи нужно считать инструментом, а не карандашом на бумаге
Витя, слухаю дальше. Мне интересно.
Но у вас не АКСИОМА.
там 3 линии, если что :)
Можно и до открытия позиции посчитать
При открытии на 100% при движении в -40пп - будет всё, а при движении в 2 раза больше - профит х2 к депозиту
---
Такие вещи нужно считать инструментом, а не карандашом на бумаге
если кому интересно считать не-чужим инструментом, то карандашом и бумагой примерно так получается:
double sliv = AccountEquity() / (MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) * lots); // столько пунктов до полного слива (lots - объём общей позиции)
double so_distance= _Point * sliv * (100.0-AccountStopoutLevel())/100.0; // столько осталось дошагать до стоп-аут
if (type==OP_BUY) {
so_level= Bid - so_distance;
} else {
so_level = Ask +so_distance;
}
это для AccountStopoutMode==0.
вроде-бы получается похоже на правду, которую никто не знает :-)
Можно попробовать следующее. Открыть демо, слить депозит, скажем, до ста баксов. Затем на эти сто баксов попробовать открыть максимальный для данного баланса лот. Всё, молимся, чтоб рынок поехал против ордера. Как только всё закроется по стопауту, посмотреть ГДЕ закрылось. Цена открытия есть, цена закрытия есть, лот есть - пробуем сформировать формулу.
Далее открываем реальный мини-счёт и суём туда 1 доллар. Открываемся максимальным для этого доллара лотом и снова творим молитву. Как только закроемся по стоп-ауту, проверяем верность выведенной нами формулы.
Можно попробовать следующее. Открыть демо, слить депозит, скажем, до ста баксов. Затем на эти сто баксов попробовать открыть максимальный для данного баланса лот. Всё, молимся, чтоб рынок поехал против ордера. Как только всё закроется по стопауту, посмотреть ГДЕ закрылось. Цена открытия есть, цена закрытия есть, лот есть - пробуем сформировать формулу.
Далее открываем реальный мини-счёт и суём туда 1 доллар. Открываемся максимальным для этого доллара лотом и снова творим молитву. Как только закроемся по стоп-ауту, проверяем верность выведенной нами формулы.
Может проще зайти на сайт брокера и посчитать на калькуляторе трейдера, если нет ума поискать расчет в кодобазе ?
Может проще зайти на сайт брокера и посчитать на калькуляторе трейдера, если нет ума поискать расчет в кодобазе ?
А как же трудности? Куда же без них?
Можно попробовать следующее. Открыть демо, слить депозит, скажем, до ста баксов. Затем на эти сто баксов попробовать открыть максимальный для данного баланса лот. Всё, молимся, чтоб рынок поехал против ордера. Как только всё закроется по стопауту, посмотреть ГДЕ закрылось. Цена открытия есть, цена закрытия есть, лот есть - пробуем сформировать формулу.
Далее открываем реальный мини-счёт и суём туда 1 доллар. Открываемся максимальным для этого доллара лотом и снова творим молитву. Как только закроемся по стоп-ауту, проверяем верность выведенной нами формулы.
ЕГЭ — это диверсия
качество образования в России за последние 10 лет упало на 61%. И «это не просто катастрофа, это верный путь к уничтожению», – считает академик.
Он также отметил, что в Советском Союзе была самая лучшая система образования. Запад навязал России гибельную систему ЕГЭ, которая готовит «рабов и биороботов, уничтожает знания, обрекает российских школьников на деградацию и вечное отставание».