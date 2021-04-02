Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 6
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как ты так научился предсказывать курс?
Ну, это легко. Открываешь 100 демо-счетов и одновременно фигачишь на них сделки с разными ТС - большинство сольются, но одна или несколько покажут прибыль.
Ну, это легко - открываешь 100 демо-счетов и фигачишь на них сделки с разными ТС - большинство сольются, но одна или несколько покажут прибыль.
Зачем так усложнять - всего то нужно два счёта. Один счёт, запускаем в BUY а другой в SELL - один из них будет обязательно в прибыли
Зачем так усложнять - всего то нужно два счёта. Один счёт, запускаем в BUY а другой в SELL - один из них будет обязательно в прибыли
Ну, берешь 100 счетов - 50 в Бай, 50 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, а прибыльные 50 делишь по 25. И так далее. Пока не останется один со 100% прибыльных сделок
Ну, берешь 100 счетов - 50 в Бай, 50 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, а прибыльные 50 делишь по 25. И так далее. Пока не останется один со 100% прибыльных сделок
Вот почему - у автора ГРААЛЯ, аж 160 сделок - потому что, робот открывал в одну сторону и брал профит не большими частями, и открывался опять в туже сторону.
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у меня робот стоит на 20 парах на 1минуте(открывает и туда и сюда и по достижению из сторон заданной прибыли, закрывает одну из сторон) - за два дня не наберёт столько позиций. (аж 160)
Так по чему бы Вам, не продемонстрировать - как Вы на демо работаете ? - Вам то всего то нужно, открыть демо счёт и открыть сигнал.
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По Вашему Высказанному - я понял одно, ребята не надо проигрывать демо деньги, переходите сразу проигрывать реальные.
Это на Ваше усмотрение - если хотите доказать что на демо всё так просто и легко, то если Вам не трудно, продемонстрируйте. Это докажет Вашу правоту.
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Просто жизнь короткая - и хочется успеть вложить в свой мозг нужной и полезной информацией, а Вы распространяете очень много информации и хотелось бы Вам доверять, что Вы вложите в мой мозг, нужной и полезной информацией.
Это на Ваше усмотрение - если хотите доказать что на демо всё так просто и легко, то если Вам не трудно, продемонстрируйте. Это докажет Вашу правоту.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Просто жизнь короткая - и хочется успеть вложить в свой мозг нужной и полезной информацией, а Вы распространяете очень много информации и хотелось бы Вам доверять, что Вы вложите в мой мозг, нужной и полезной информацией.
На демо cfd например или биржевых счетах как правило задержка на 15 минут. Не трудно понять, как разгонять демки).
В завтра посмотрим расхождения Демо и Реала.
Согласитесь ли Вы для развития интуиции выполнять упражнения, которые Вам покажутся бессмысленными? Хватит ли у Вас терпения?
Вы почти правы - подделать текст отчета с моей квалификацией можно. Но вот подделать график - даже за большую плату откажусь
Подделанный график сразу (или почти сразу, если внимательно присмотреться) легко разоблачается.
Так что то что я представил - оригинал