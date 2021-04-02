Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 7

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Renat Akhtyamov:   я и говорю, что в миллион раз за 12 часов не поднимешь
Vladimir Baskakov:   Уважаю таких учителей, мониторинга нет, всех учит, зарабатывая миллионы на демо. Очередной ломатель хребта форекса
Maxim Romanov:
Однажды думаю: "ни разу не пробовал торговать вручную, надо на демке попробовать. И так увлекся, за два часа 100% сделал. Думаю так просто, странно
Решил на реале попробовать, открыл и понял сразу смысл моей торговли. Я торговал на тиках и тики были флетовые на демке, много откатных движений. То есть матожидание флетовой торговли на таких тиках очень легко поддерживать выше нуля. На реале естественно тики были другие, на которых заработать не так просто. Это был дц  Ал... Вот так там завлекают клиентов. Специально настраивают котировочный сервер так. У нормальных брокеров такого нет.
Так что все эти истории... Разогнал депо в миллион раз на демо, это все для лудоманов.
А на cfd, на демо я могу вообще ни одной убыточной сделки не совершить, 100% прибыльных будет и на биржевом демо счете тоже. Разогнать демобаксы до любых значений. Могу даже роботом это сделать. 

В 2 миллиона раз - это специальный комплекс из роботов, который работает лишь на демо

ломать хребта форекса, обмануть или обхитрить брокера - это все глупости. Надо жить дружно, с Форексом и брокером надо сотрудничать

То, что на демо у любого брокера намного проще - давно понял. ДЕМО - это рекламный трюк

[Удален]  
Konstantin Erin:

В 2 миллиона раз - это специальный комплекс из роботов, который работает лишь на демо

ломать хребта форекса, обмануть или обхитрить брокера - это все глупости. Надо жить дружно, с Форексом и брокером надо сотрудничать

То, что на демо у любого брокера намного проще - давно понял. ДЕМО - это рекламный трюк

Тут какой-то пенсионный синдром прогрессирует, все гуру деды собрались
 
Konstantin Erin:

В 2 миллиона раз - это специальный комплекс из роботов, который работает лишь на демо

ломать хребта форекса, обмануть или обхитрить брокера - это все глупости. Надо жить дружно, с Форексом и брокером надо сотрудничать

То, что на демо у любого брокера намного проще - давно понял. ДЕМО - это рекламный трюк

После демо на реал, после реала на завод...
[Удален]  
Konstantin Erin:

Вы почти правы - подделать текст отчета с моей квалификацией можно. Но вот подделать график - даже за большую плату откажусь

Подделанный график сразу (или почти сразу, если внимательно присмотреться) легко разоблачается.

Так что то что я представил - оригинал

Вот выбираю любой свой прибыльный день - и показываю красивую картинку

ReportHistory-500077915 

ReportHistory-2

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

И то прибыли может не быть -  БАЛАНС увеличился а Средства могут подходить к нулю

 
denis.eremin:Ну, берешь 100 счетов - 50 в Бай, 50 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, а прибыльные 50 делишь по 25. И так далее. Пока не останется один со 100% прибыльных сделок

регистрируешь 128 сигналов - 64 в Бай, 64 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 64 ордера

32 в Бай, 32 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 32 ордера

16 в Бай, 16 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 16 ордеров

8 в Бай, 8 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 8 ордеров

4 в Бай, 4 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 4 ордера

2 в Бай, 2 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 2 ордера

1 в Бай, 1 в селл. Закрываешь ордера, убыточный выкидываешь, остается 1 ордер      Итог: 128 счетов хватило на 7 сделок. На 10 надо 1024. Утомительно...

 
Konstantin Erin:

регистрируешь 128 сигналов - 64 в Бай, 64 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 64 ордера

32 в Бай, 32 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 32 ордера

16 в Бай, 16 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 16 ордеров

8 в Бай, 8 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 8 ордеров

4 в Бай, 4 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 4 ордера

2 в Бай, 2 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 2 ордера

1 в Бай, 1 в селл. Закрываешь ордера, убыточный выкидываешь, остается 1 ордер      Итог: 128 счетов хватило на 7 сделок. На 10 надо 1024. Утомительно...

Ну, ничего страшного - некоторым хватает времени для того, что бы на форумах покрасоваться. 

И почему "сигнал", если демо-счет.

Ты ж график не сигнала показывал.

 
ifitstrueЯ готов. Терпения хватит.

Первые два упражнения - развитие интуиции. Готовы? Второе требует усидчивости. Полчаса делаю второе, 5 минут первое. От 3 до 5 часов в день. Всего месяца 2. Только затем торговля . Готовы?

 

на 2-х счетах всю свободную маржу гонишь в рынок. На одном вверх, на другом вниз.

один точно сольётся, за на втором (весьма вероятно!) будет овер-дохрена..но может и нет :-) 

руками в тестере, без робота, такое настукивается быстро.. перед тем писать, 10 минут потратил:

вуалля - x14, баров порядка 1 неделя.

 
SanAlex:

Вот выбираю любой свой прибыльный день - и показываю красивую картинку

 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

И то прибыли может не быть -  БАЛАНС увеличился а Средства могут подходить к нулю

Так поэтому я и представил Report - там видны и баланс и средства

 
denis.eremin:

Ну, ничего страшного - некоторым хватает времени для того, что бы на форумах покрасоваться. 

И почему "сигнал", если демо-счет.

Ты ж график не сигнала показывал.

Сигнал можно сделать с демо счета. А?

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