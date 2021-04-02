Аксиомы торговли. Минимальная прибыль должна равняться марже сделки. И если есть трейлинг_стоп, то она должна срабатывать, когда плавающая прибыль равна марже. Иначе нет смысла. - страница 7
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Однажды думаю: "ни разу не пробовал торговать вручную, надо на демке попробовать. И так увлекся, за два часа 100% сделал. Думаю так просто, странно
В 2 миллиона раз - это специальный комплекс из роботов, который работает лишь на демо
ломать хребта форекса, обмануть или обхитрить брокера - это все глупости. Надо жить дружно, с Форексом и брокером надо сотрудничать
То, что на демо у любого брокера намного проще - давно понял. ДЕМО - это рекламный трюк
В 2 миллиона раз - это специальный комплекс из роботов, который работает лишь на демо
ломать хребта форекса, обмануть или обхитрить брокера - это все глупости. Надо жить дружно, с Форексом и брокером надо сотрудничать
То, что на демо у любого брокера намного проще - давно понял. ДЕМО - это рекламный трюк
В 2 миллиона раз - это специальный комплекс из роботов, который работает лишь на демо
ломать хребта форекса, обмануть или обхитрить брокера - это все глупости. Надо жить дружно, с Форексом и брокером надо сотрудничать
То, что на демо у любого брокера намного проще - давно понял. ДЕМО - это рекламный трюк
Вы почти правы - подделать текст отчета с моей квалификацией можно. Но вот подделать график - даже за большую плату откажусь
Подделанный график сразу (или почти сразу, если внимательно присмотреться) легко разоблачается.
Так что то что я представил - оригинал
Вот выбираю любой свой прибыльный день - и показываю красивую картинку
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
И то прибыли может не быть - БАЛАНС увеличился а Средства могут подходить к нулю
регистрируешь 128 сигналов - 64 в Бай, 64 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 64 ордера
32 в Бай, 32 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 32 ордера
16 в Бай, 16 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 16 ордеров
8 в Бай, 8 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 8 ордеров
4 в Бай, 4 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 4 ордера
2 в Бай, 2 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 2 ордера
1 в Бай, 1 в селл. Закрываешь ордера, убыточный выкидываешь, остается 1 ордер Итог: 128 счетов хватило на 7 сделок. На 10 надо 1024. Утомительно...
регистрируешь 128 сигналов - 64 в Бай, 64 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 64 ордера
32 в Бай, 32 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 32 ордера
16 в Бай, 16 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 16 ордеров
8 в Бай, 8 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 8 ордеров
4 в Бай, 4 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 4 ордера
2 в Бай, 2 в селл. Закрываешь ордера, убыточные выкидываешь, остается 2 ордера
1 в Бай, 1 в селл. Закрываешь ордера, убыточный выкидываешь, остается 1 ордер Итог: 128 счетов хватило на 7 сделок. На 10 надо 1024. Утомительно...
Ну, ничего страшного - некоторым хватает времени для того, что бы на форумах покрасоваться.
И почему "сигнал", если демо-счет.
Ты ж график не сигнала показывал.
Первые два упражнения - развитие интуиции. Готовы? Второе требует усидчивости. Полчаса делаю второе, 5 минут первое. От 3 до 5 часов в день. Всего месяца 2. Только затем торговля . Готовы?
на 2-х счетах всю свободную маржу гонишь в рынок. На одном вверх, на другом вниз.
один точно сольётся, за на втором (весьма вероятно!) будет овер-дохрена..но может и нет :-)
руками в тестере, без робота, такое настукивается быстро.. перед тем писать, 10 минут потратил:
вуалля - x14, баров порядка 1 неделя.
Вот выбираю любой свой прибыльный день - и показываю красивую картинку
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
И то прибыли может не быть - БАЛАНС увеличился а Средства могут подходить к нулю
Так поэтому я и представил Report - там видны и баланс и средства
Ну, ничего страшного - некоторым хватает времени для того, что бы на форумах покрасоваться.
И почему "сигнал", если демо-счет.
Ты ж график не сигнала показывал.
Сигнал можно сделать с демо счета. А?