Индикаторы: Portfolio Optimizer
Портфель лажает! автор ты сам его проверял?мой баланс на максимуме а портфель вниз прет)
изменение баланса за последние 3 дня в реальном времени
изменения по портфелю. идет вниз))как так??
все же нормально
на первом рисунке видно что свеча растущая и есть небольшое снижение от дневного максимума по equity
то же самое и на внутридневном графике портфеля - небольшое снижение
не поленился, построил у себя этот портфель на последние 4 дня - всё гуд
PS
графики портфелей могут чуть отличаться от брокера к брокеру в силу индивидуальности историй котировок, это победить невозможно
также, точная сходимость изменений стоимости портфеля с изменением средств в терминале не гарантируется в виду особенностей алгоритмов учета профита
это является нормальным поведением в текущей реализации
PPS
в следующей версии будут устранены проблемы нулевого лота, отображение суммарного спреда и еще некоторые изменения
согласен на 15 минутке все ОКЕЙ
и на моих часовиках тоже самое
но на дневке не совсем пожож ...т естирую на одном и том же счете(
результаты по общему вроде неплохие но график отрисовываеться не так как хотелось бы(
а что не так с дневными графиками?
еще нужно иметь в виду что portfolio optimizer работает только с ценами close поэтому положение экстремумов может немного отличаться от того что показывают индикаторы использующие high-low, в том числе при переходе с дневного на внутридневные ТФ можно замечать небольшое смещение экстремумов, меня немного расстраивал этот момент, но потом я перепроверил расчеты на калькуляторе - все верно, так и должно быть, это нормальная особенность индикатора, такова математика
Ну сделал вот такой вариант)) получился не очень красивый график))
но он должен быть другой.. лан буду переделывать)
можно узнать чем строился этот свечной график корзины?
судя по виду свечей с ним есть типичная проблема - хвосты свечей не обрезаны (слишком длинные)
когда я пробовал сделать свой свечной график equity я столкнулся именно с такими длиннохвостыми свечами
хвосты длиннее чем должно быть реально - потому что не учитывается момент времени экстремума каждого индивидуального инструмента в корзине
если просто брать high-low каждого инструмента то будет неправильно
потому что экстремум одного инструмента не совпадает по времени с экстремумом других инструментов
из-за этого индикатор привирает - показывает размах equity больше чем реально
решить проблему можно либо анализом внутрибаровых движений либо "на глазок" путем обрезания на ~20%
в итоге я понял что слишком много возни
все равно для принятия решения можно просто щелкнуть перейти на младший ТФ и там посмотреть
В таких индикаторах можно использовать только цену Close. Если хочется построить свечной график - используйте цену закрытия М1 и по ней собирайте старшие ТФ.
Иначе будет обманчивая картинка, а 0-й бар после перезагрузки будет полностью меняться.
Это если нужна точность )
Portfolio Optimizer:
Индикатор Portfolio Optimizer предназначен для моделирования оптимального портфеля из нескольких торговых инструментов.
График портфеля отображает изменение стоимости группы инструментов как единого целого (синтетического инструмента). Портфель может содержать в себе как длинные, так и короткие позиции различного объема. Индикатор работает с любыми валютными парами и CFD контрактами, фьючерсами, автоматически переводит ценовые пункты в валюту депозита, умеет подбирать наилучшие модели «спреда» и «тренда» по методу наименьших квадратов. Индикатор может использоваться для баскет-трейдинга, парного трейдинга, хеджирования.
Советник Portfolio Trader помогает упростить операции открытия-закрытия позиций по всем инструментам, входящим в портфель.
Для работы советника индикатор Portfolio Optimizer должен присутствовать в окне графика. Советник работает только с одним портфелем, который отображается в текущий момент на графике. Для работы с несколькими портфелями можно параллельно запускать индикатор и советник в нескольких окнах.
Портфель по трендовой модели (линейный тренд):
Автор: transcendreamer