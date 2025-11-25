Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 3

часто возникает вопрос насчет сравнения типов портфелей oscillator и spread

spread является основным типом горизонтального портфеля 

oscillator - экспериментальный метод построения портфелей

как правило тип моделей oscillator дает более худшие результаты (менее стабильные)

по этой причине вероятнее всего в очередном обновлении oscillator будет удален

 

периодически возникает вопрос касательно перерисовки индикатора

наиболее актуально это для краткосрочных моделей на интрадей графиках 

отвечу здесь - перерисовка является нормальным поведением для этого индикатора

и вот почему:

при поступлении новых данных индикатор пытается подобрать наилучшую модель в том числе под эти новые данные

при этом интерпретация старых данных может измениться

пересчет модели происходит в момент переключения таймфрейма/инструмента, при перезапуске терминала или профиля

как отключить перерисовку: 

для этого нужно зафиксировать значение finish time - тогда период расчета (и исходные данные) не будет меняться и индикатор не будет перерисовывать историю

возможно в следующем обновлении я добавлю более удобный способ фиксации периода расчета

 

пользуясь случаем - про новую версию:

если есть замечания по новой версии - просьба сообщать о возможных погрешностях/ошибках

 

Спасибо за ширину канала и маржу!

Для практичности позволил себе добавить эквити до starttime,ну и собственно линию этой даты. 

kot287:

Спасибо за ширину канала и маржу!

Для практичности позволил себе добавить эквити до starttime,ну и собственно линию этой даты. 

идея понятна

а есть практический смысл смотреть неоптимизированный участок истории?

в принципе это как форвард-тест только наоборот в прошлое, обычно нужно смотреть форвард-тест в будущее

раньше делал такое для индикатора спреда в виде двух кривых там это очень важно для поиска сходимости

а для портфелей решил отказаться от третьей даты 

 

Просто хотелось видеть поведение портфеля не только после,но и до оптимизации.

Трабла - расчет ширины канала на трендовой модели делится на 2. 

 
kot287:

Просто хотелось видеть поведение портфеля не только после,но и до оптимизации.

Трабла - расчет ширины канала на трендовой модели делится на 2. 

все нормально, для трендов другой алгоритм

если просто взять размах тренда в качестве волатильности это будет неадекватно

ведь смысл именно в том чтобы понять размах ожидаемых колебаний которые вероятно могут произойти в течение времени удержания позиций

для трендовых портфелей "волатильность" считается так:

1. строится прямая соединяющая начальную и конечную точки графика

2. вычисляются отклонения графика от этой прямой в каждый момент времени

3. определяется максимум и минимум этих отклонений

4. вычисляется размах как разница макс и мин

в итоге - "волатильность" трендового портфеля = разница двух экстремальных отклонений от мысленной прямой линейной регрессии

это более репрезентативно для оценки волатильности с которой можно столкнуться в торговле

то есть видя на графике значение волатильности 439.63 usd трейдер может с существенной уверенностью утверждать что его просадка будет меньше этого значения

 

Можно вопрос??? почему при нахождении коэф по МНК 4 коэф ROOT[3] всегда -1

 

или это ток у меня??? при смене сиволов местами тоже самое 

 

...увидел почему, а поч четвертый корень не находится в alglib?

 
garik39:

...увидел почему, а поч четвертый корень не находится в alglib?

очень странно, может быть проблемы с загруженной историей?

вроде бы такого не наблюдается нигде 

