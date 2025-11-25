Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 31
Спасибо огромное, @Stanislav Korotky за конвертирование индикатора. Поправил пару мелких багов и он заработал. Но при включении любого фильтра пучка портфелей вылезает ошибка Stack overflow и индикатор падает. Не представляю, куда копать. Может посмотрите.@transcendreamer, вы ещё не воплотили в жизнь идею о переводе на MQL5 этого замечательного индикатора и советника? Очень хочется конвертацию от создателя, во избежание различных багов.
Не понятно, какая версия правилась (последняя MT4-шная?). В моем варианте MT5 (для предыдущей версии для MT4) есть аналогичная ошибка?
По идее, конвертация чисто механистическая - по принципу сравнения старых версий MT4/MT5 можно пропатчить новую MT4 версию.
Да, ошибка в в вашем последнем патче от 2020.06.16 22:22 . Я так понимаю, это не последняя версия индикатора.
Если не затруднит, сконвертируйте последний релиз. Может ошибка уйдёт.
Вы же там уже что-то еще поправили? Надо тогда с учетом этих правок проверять.
Если можно описать тест-сценарий, как воспроизвести ошибку, я могу в отладчике запустить. Но перевод новой версии - это более длинная рутина, потому и пишу, что желающие могут, руководствуясь сравнением предыдущих версий под MT4/МТ5, сделать аналогичный "копипаст" для последней версии.
В вашей версии я переделал только инициализацию массивов
Сделал динамическими два массива. Ошибка выхода за пределы массива вылезает ещё в определенных ситуациях, но пользоваться это особо не мешает.
Приложил сет-файл настроек, при которых глючит.
Переводить долго, согласен. Хочу проверить одну идею. Для этого нужно прогнать в тестере на МТ5. Если всё получится, сам сяду за перевод. Сейчас просто хотел устранить ошибки. С указанным сетом выдаёт вот это
Чего-то не хватает в исходных условиях. У меня этот set-файл выдает ошибку Incorrect interval settings, но это было на H1, переключился на M5 - получил Insufficient history data - это при 100000 баров (свободная ОЗУ еще есть, не знаю, чего не хватает). Хотелось бы тест-кейс попроще. Пока не могу воспроизвести.
Добился ошибки - падает в 19-й строке:
::ArraySort(data);
Здесь всегда вызывает сама себя. Похоже на ошибку компилятора.
Заменил на такое:Т.е. сделал аргументы обязательными.
Огромное спасибо, Станислав. Буду пробовать дальше ))))
В следующем обновлении фильтры будут упрощены и эта функция уже не понадобится
А для MT5 у Вас все ещё в планах? Очень много косяков вылезает в пропатченной версии.
Да, планы есть, и версия будет, в моих экспериментальных версиях тоже было немало косяков, в основном связанных с доступностью рядов данных, я надеялся что в новых версиях МТ5 будет полегче, посмотрим...