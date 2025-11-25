Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 33
ОБНОВЛЕНИЕ
Добавлены линии скользящих приказов, исправлены различные недочеты, добавлены мелкие улучшения.
Теперь можно настроить линии торговых приказов так, чтобы они сами двигались вслед за индикаторными линиями.
За идею вагон благодарностей отправляется по адресу: @Aleksandr Volotko
Неплохо, а профит будет?
но не у всех 😉
Совершенно не хочет работать(Пустой подвал и все(МТ 5
Первый запуск под мт5 может быть мучительным, терминал запрашивает данные, нужно пощёлкать таймфреймы несколько раз, или попробовать перезапустить терминал.
как смотришь на то, чтобы реализовать ещё сдвиг цены исполнения относительно индикаторной линии?
ну типа [SLOW+5.5] (следовать за ценой SLOW плюс 5,5 баксов) или [MAIN-18] (следовать за ценой MAIN минус 18 баксов)
кто-то предложит изменить настройки индикатора, но это не решение, да и не всё можно изменить, MODEL не изменишь, ZERO тоже
в общем подумай
Как растчитывается лоты для торговли спредом ? Я говорю про то когда переключатель стоит на спред то лоты пересчитываются но не знаю по какой формуле ????
Лоты рассчитываются по алгоритму МНК (метод наименьших квадратов, линейная регрессия) либо МГК (метод главных компонент)
подумаю об этом...