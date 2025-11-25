Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 35

transcendreamer #:

Акции должны работать, но надо проверить свойства контрактов, обычно в этом проблема, например было замечено что у некоторых брокеров неправильные свойства прописаны в стоимости контракта, в Финаме было такое, и для индексов тоже, приходилось кратно увеличивать лоты.

В открывашке пробовали?

 
Нет, у них не пробовал никогда.

Вообще сложно без отладки не видя принтов сказать так сходу в чем проблема, потому что иногда это бывает рассинхрон истории (который я пока еще не научился побеждать в индикаторах) или особенности свойств контрактов.

Иногда нужно было создавать custom символы, с правильными свойствами.

Иногда еще бывали разные необъяснимые глюки🤔

 
эх.. такую добротную штуку создали, а заюзать чет не могу. Всегда интересно сделать бэктест бумаг в портфеле (вариация бумаг, их весов), а с этим проблемы. Нет нормальных сервисов. 

 
Да, сервисов немного, если есть аккаунт у них и есть возможность то создайте демку в открывашке, я гляну что и как там.

 
transcendreamer #:

Исправил.

(забыл поставить исключение #ifdef __MQL4__ )

При первом запуске нужно чтобы все используемые графики были просинхронизированы (вручную открыть либо покликать таймфрем текущего графика туда-сюда).

Спасибо большое. Теперь в MT5 без проблем. А то я без этого инструмента как без рук!!

 
🥰

 
Проверил на Открытии, на первый взгляд вроде все работает, валюта контрактов RUR, на скрине сумма(усреднение) трех контрактов.

Перед первым запуском желательно прокачать историю всех контрактов, я даже специально поудалял все из папки \history и закачал по новой.

Вместе с тем не могу не признать что индикатор в МТ5 бывает подглюкивает и приходится перезапускать терминал😣

Подозреваю что это именно в момент запроса рядов данных именно в индикаторе (в экспертах такого не наблюдалось).

Подумываю не переписать ли индикатор в виде эксперта создающего синтетический символ, но потребуется инвестировать какое-то количество времени и сил в это.

 
А что за контракты? Мы говорим о срочной секции?

 
Это фондовая секция, то есть акции, я использовал слово контракт в техническом смысле, не фьючерсы.

 
А можете сет прикрепить?

