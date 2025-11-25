Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Акции должны работать, но надо проверить свойства контрактов, обычно в этом проблема, например было замечено что у некоторых брокеров неправильные свойства прописаны в стоимости контракта, в Финаме было такое, и для индексов тоже, приходилось кратно увеличивать лоты.
В открывашке пробовали?
В открывашке пробовали?
Нет, у них не пробовал никогда.
Вообще сложно без отладки не видя принтов сказать так сходу в чем проблема, потому что иногда это бывает рассинхрон истории (который я пока еще не научился побеждать в индикаторах) или особенности свойств контрактов.
Иногда нужно было создавать custom символы, с правильными свойствами.
Иногда еще бывали разные необъяснимые глюки🤔
Нет, у них не пробовал никогда.
Вообще сложно без отладки не видя принтов сказать так сходу в чем проблема, потому что иногда это бывает рассинхрон истории (который я пока еще не научился побеждать в индикаторах) или особенности свойств контрактов.
Иногда нужно было создавать custom символы, с правильными свойствами.
Иногда еще бывали разные необъяснимые глюки🤔
эх.. такую добротную штуку создали, а заюзать чет не могу. Всегда интересно сделать бэктест бумаг в портфеле (вариация бумаг, их весов), а с этим проблемы. Нет нормальных сервисов.
эх.. такую добротную штуку создали, а заюзать чет не могу. Всегда интересно сделать бэктест бумаг в портфеле (вариация бумаг, их весов), а с этим проблемы. Нет нормальных сервисов.
Да, сервисов немного, если есть аккаунт у них и есть возможность то создайте демку в открывашке, я гляну что и как там.
Исправил.
(забыл поставить исключение #ifdef __MQL4__ )
При первом запуске нужно чтобы все используемые графики были просинхронизированы (вручную открыть либо покликать таймфрем текущего графика туда-сюда).
Спасибо большое. Теперь в MT5 без проблем. А то я без этого инструмента как без рук!!
Спасибо большое. Теперь в MT5 без проблем. А то я без этого инструмента как без рук!!
🥰
эх.. такую добротную штуку создали, а заюзать чет не могу. Всегда интересно сделать бэктест бумаг в портфеле (вариация бумаг, их весов), а с этим проблемы. Нет нормальных сервисов.
Проверил на Открытии, на первый взгляд вроде все работает, валюта контрактов RUR, на скрине сумма(усреднение) трех контрактов.
Перед первым запуском желательно прокачать историю всех контрактов, я даже специально поудалял все из папки \history и закачал по новой.
Вместе с тем не могу не признать что индикатор в МТ5 бывает подглюкивает и приходится перезапускать терминал😣
Подозреваю что это именно в момент запроса рядов данных именно в индикаторе (в экспертах такого не наблюдалось).
Подумываю не переписать ли индикатор в виде эксперта создающего синтетический символ, но потребуется инвестировать какое-то количество времени и сил в это.
Проверил на Открытии, на первый взгляд вроде все работает, валюта контрактов RUR, на скрине сумма(усреднение) трех контрактов.
Перед первым запуском желательно прокачать историю всех контрактов, я даже специально поудалял все из папки \history и закачал по новой.
Вместе с тем не могу не признать что индикатор в МТ5 бывает подглюкивает и приходится перезапускать терминал😣
Подозреваю что это именно в момент запроса рядов данных именно в индикаторе (в экспертах такого не наблюдалось).
Подумываю не переписать ли индикатор в виде эксперта создающего синтетический символ, но потребуется инвестировать какое-то количество времени и сил в это.
А что за контракты? Мы говорим о срочной секции?
А что за контракты? Мы говорим о срочной секции?
Это фондовая секция, то есть акции, я использовал слово контракт в техническом смысле, не фьючерсы.
Это фондовая секция, то есть акции, я использовал слово контракт в техническом смысле, не фьючерсы.
А можете сет прикрепить?