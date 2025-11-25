Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 23
transcendreamer добрый день,
подскажи по-жа, где я ошибся в логике:
1 делаю портфель spread по
SBRF-6.20
GAZR-6.20
по индикатору получаю такие доли SBRF-6.20=+0,074, GAZR-6.20 =-0,118. На 05.06 12:30 портфель равен 0. Close SBRF-6.20=21458, Close GAZR-6.20=20268. Соответственно стоимость портфеля: 21458*0,074-0,118*20268=1587,9-2391,6=-803,7. Это явно не 0.
Заранее спасибо.
Приветствую, алгоритм выравнивает не по стоимости а по волатильности в деньгах, то есть минимизируется сумма квадратов отклонений (одного инструмента от другого на интервале) поэтому лоты будут отличаться от того что выше, выравнивание по стоимости мне видится вообще не самым лучшим вариантом.
Спасибо, хотел удостовериться , что индикатор правильно формируется в mt5. Еще один уточняющий вопрос -как получить сигнал с данного индикатора для включения в эксперт?
Индикатор репортит свои значения в глобальные переменные (F3) эксперт может их считывать и анализировать например пересечения и т.д.
еще короткий вопрос , выскакивает ошибка -minimum trading lot violated... . См вложение. Подскажи какую переменную изменить во входных параметрах или коде?
Такая ошибка случается если вычисленные лоты меньше минимального допустимого значения (функция UpdateFormula, 2 последние строки, однако судя по скриншоту это не так, возможно в версии МТ5 некорректно срабатывает вызов свойства минимального лота для инструмента, хм...
В прослойке MT5 ошибки там нет, а судя по инструменту минимальный лот и есть 1.
А вот чего не хватает в самом сообщении об ошибке, так это вычисленного размера лота, который меньше минимального - желательно добавить в исходнике.
Надо разобраться с этой ситуацией... в сообщение сейчас добавлю лот (собственно это то что в формуле) и проверю на каком-нибудь брокере с акциями типа джаст2трейд может быть это ошибка с неправильно прописанными свойствами контракта на сервере и тогда нужно будет как-то отключать проверку что ли...
... однако у меня получается вполне всё легитимное: я получаю предупреждение когда расчётный лот (0,26 левый нижний угол) для газпрома меньше минимального (1.0)
и затем когда я увеличиваю портфель в 10 раз то предупреждение пропадает так как теперь расчётный лот (2,56) удовлетворяет минимальному:
... проверил и для фьючерсов тоже: вроде бы всё корректно и при меньшем чем минимальный лот выдаётся предупреждение (как и должно быть)
а после увеличения портфеля когда лоты удовлетворяют минимальным сообщение не возникает:
одним словом пока не вижу нарушений у себя
просьба ещё раз у себя посмотреть эту ситуацию
какой расчётный лот получается в формуле