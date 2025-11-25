Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Весь глюк происходит из-за рассинхронизации. На момент прихода нового бара по остальным инструментам портфеля не всегда тик приходит в это же время и получается что для портфеля смещаются некоторые бары в расчёте для отрисовки. То есть к примеру по трём инструментам уже нулевой (нынешний бар) есть, а по двум этот бар не нулевой а первый по отношению нынешнего бара. И вот с приходом очередной минуты всё выравнивается, ибо в мт5 бары строятся из минутных.
рассинхронизация по номерам баров вроде не должна влиять ведь я запрашиваю для каждого символа номер бара по дататайму
ибо в мт5 бары строятся из минутных.
Так модельер и менеджер под МТ4 писан же
Весь глюк происходит из-за рассинхронизации. На момент прихода нового бара по остальным инструментам портфеля не всегда тик приходит в это же время и получается что для портфеля смещаются некоторые бары в расчёте для отрисовки. То есть к примеру по трём инструментам уже нулевой (нынешний бар) есть, а по двум этот бар не нулевой а первый по отношению нынешнего бара. И вот с приходом очередной минуты всё выравнивается, ибо в мт5 бары строятся из минутных.
Да Анатолий, спасибо-вы подробно описали. Визуально происходит, как вы и описываете. А если ввести усреднение портфеля МА периодом от 2 до 5 и уже смотреть пробитие уровней уже МА . Это может помочь? как считаете?
Можно попробовать мониторить все символы формулы, навскидку примерно так:
Класс монитора прилагается.
Можно попробовать мониторить все символы формулы, навскидку примерно так:
Класс монитора прилагается.
спасибо! через некоторое время попробую
Да, состряпаю какой нить портфель, включу запись скринов и рано или поздно глюк себя проявит. Ну и шаблон, соответственно, будет.
Продублирую сюда, может кто знающий натолкнёт автора куда копать для решения проблемы.
Вот так вот всё нормально себе работает:
пока в какой-то момент не происходит такая хня:
а с приходом нового минутного бара всё нормализуется
---
отчего так я без понятия, автор пока тоже, нужна помощь зала я так понимаю
в прицепе шаблон и скрины за час, делались с интервалом 10 сек
Автор уже приблизительно догадывается,
нет, надо знать точно, помощь ещё никому не мешала
и не надо спешить убирать что-то, оно никому не мешает
нет, надо знать точно, помощь ещё никому не мешала
и не надо спешить убирать что-то, оно никому не мешает
маловероятно чтобы кому-то было интересно ковыряться в моём глючнокоде