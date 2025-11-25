Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 34
Добрый день как накладывать на график портфелей индикаторы ? Мувинг , болинджер ?
Индикаторы (встроенные) включаются в разделе настроек ANALYSIS: три вида мувингов и каналы
Добрый день, Подскажите, как скачать файлы для MT5 с обновлениями, про которые сказано на 33 странице. Есть ссылки на файлы только на 32 странице.
Приветствую, нужно просто переименовать mq4 в mq5,
правда вскрылось что в последних версиях терминала проблема с подглюкиванием снова вернулась 😑
при компиляции MT5 индикатора в переименованном файле выходит 2 ошибки (MT5 билд 3740 от 14 октября). Код на 32 странице компилируется без ошибок, но не работает, график не выводится
советник компилируется нормально. Что посоветуете сделать?
попробовал закомментировать 239 строку - индикатор компелируется, но не работает
Исправил.
(забыл поставить исключение #ifdef __MQL4__ )
При первом запуске нужно чтобы все используемые графики были просинхронизированы (вручную открыть либо покликать таймфрем текущего графика туда-сюда).
Акции должны работать, но надо проверить свойства контрактов, обычно в этом проблема, например было замечено что у некоторых брокеров неправильные свойства прописаны в стоимости контракта, в Финаме было такое, и для индексов тоже, приходилось кратно увеличивать лоты.