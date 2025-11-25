Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 34

Виталий Шусть #:
Добрый день как накладывать на график портфелей индикаторы ? Мувинг , болинджер ?

Индикаторы (встроенные) включаются в разделе настроек ANALYSIS: три вида мувингов и каналы

 
Добрый день, Подскажите,  как скачать файлы для MT5 с обновлениями, про которые сказано на 33 странице. Есть ссылки на файлы только на 32 странице.  
 
konstb #:
Добрый день, Подскажите,  как скачать файлы для MT5 с обновлениями, про которые сказано на 33 странице. Есть ссылки на файлы только на 32 странице.  

Приветствую, нужно просто переименовать mq4 в mq5,

правда вскрылось что в последних версиях терминала проблема с подглюкиванием снова вернулась 😑

 
понял, спасибо
 
По просьбам трудящихся улучшена работа OHLC оффлайн графиков (теперь график не сбрасывается с новым баром) + добавлен параметр позволяющий ввести задержку перестроения портфеля (количество секунд ожидания после нового бара).
 

при компиляции MT5 индикатора в переименованном файле выходит 2 ошибки (MT5 билд 3740 от 14 октября). Код на 32 странице компилируется без ошибок, но не работает, график не выводится

советник компилируется нормально. Что посоветуете сделать?

попробовал закомментировать 239 строку - индикатор компелируется, но не работает 


 
Спасибо за сообщение, будет исправлено в приоритетном порядке.
 

Исправил.

(забыл поставить исключение #ifdef __MQL4__ )

При первом запуске нужно чтобы все используемые графики были просинхронизированы (вручную открыть либо покликать таймфрем текущего графика туда-сюда).

 
Пытаюсь запустить на акциях мт5. Не отрисовывает. Только валюты?
 

Акции должны работать, но надо проверить свойства контрактов, обычно в этом проблема, например было замечено что у некоторых брокеров неправильные свойства прописаны в стоимости контракта, в Финаме было такое, и для индексов тоже, приходилось кратно увеличивать лоты.

