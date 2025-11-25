Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 24

transcendreamer:

... проверил и для фьючерсов тоже: вроде бы всё корректно и при меньшем чем минимальный лот выдаётся предупреждение (как и должно быть)



а после увеличения портфеля когда лоты удовлетворяют минимальным сообщение не возникает:


одним словом пока не вижу нарушений у себя


просьба ещё раз у себя посмотреть эту ситуацию

какой расчётный лот получается в формуле

сейчас проверил на обычном счете-все работает (до этого пробовал на демке). Спасибо

 
Portfolio Trader  не планируете перенести на mt5?
 
konstb:
Portfolio Trader  не планируете перенести на mt5?

кое-какие эксперименты ведутся но пока в совершенно тайном закрытом режиме

 
Вот есть такой вариант (помимо индикатора modeller добавлен эксперт manager). Эксперт компилируется, но работу я никак не проверял.
 
огромное спасибо -буду пробовать. 

 
Станислав спасибо еще раз. 

выявил странную вещь по эксперту. При  одинаковых настройках индикатора и эксперта, в  терминале -демкае Justtotrade ордера исполняются, а в терминале BCS на реальном счете выскакивает ошибка -вне торговой сессии. Подскажи пож-та куда "копать"

 
Похоже неправильно отрабатывает команда 

IsTradeAllowed


Станислав подскажи как ее корректно исправить в эксперте?

 
Добавил параметр Check_Symbols позволяющий отключать предварительную проверку торговых условий на тот случай если у брокера некорректно прописаны торговые сессии.
 
Вероятно, проблема в правильном нахождении границ текущей сессии. В файле MT4State.mqh сейчас такая реализация функции IsTradeAllowed:

bool IsTradeAllowed(const string symbol, datetime time)
{
  const ulong day = 60 * 60 * 24;
  const uint session = 0;
  datetime from, to;
  if(SymbolInfoSessionTrade(symbol, (ENUM_DAY_OF_WEEK)TimeDayOfWeek(time), session, from, to))
  {
    return (((ulong)time % day) >= ((ulong)from % day) && ((ulong)time % day) <= ((ulong)to % day));
  }
  return false;
}

Как видно, просто берется 0-ая сессия. Если есть идеи, как задать количество доступных сессий и номер текущей, то можно тут подправить. Вероятно, тогда ошибка уйдет.

