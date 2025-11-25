Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 24
... проверил и для фьючерсов тоже: вроде бы всё корректно и при меньшем чем минимальный лот выдаётся предупреждение (как и должно быть)
а после увеличения портфеля когда лоты удовлетворяют минимальным сообщение не возникает:
одним словом пока не вижу нарушений у себя
просьба ещё раз у себя посмотреть эту ситуацию
какой расчётный лот получается в формуле
сейчас проверил на обычном счете-все работает (до этого пробовал на демке). Спасибо
Portfolio Trader не планируете перенести на mt5?
кое-какие эксперименты ведутся но пока в совершенно тайном закрытом режиме
Вот есть такой вариант (помимо индикатора modeller добавлен эксперт manager). Эксперт компилируется, но работу я никак не проверял.
огромное спасибо -буду пробовать.
Станислав спасибо еще раз.
выявил странную вещь по эксперту. При одинаковых настройках индикатора и эксперта, в терминале -демкае Justtotrade ордера исполняются, а в терминале BCS на реальном счете выскакивает ошибка -вне торговой сессии. Подскажи пож-та куда "копать"
IsTradeAllowed
Станислав подскажи как ее корректно исправить в эксперте?
Вероятно, проблема в правильном нахождении границ текущей сессии. В файле MT4State.mqh сейчас такая реализация функции IsTradeAllowed:
Как видно, просто берется 0-ая сессия. Если есть идеи, как задать количество доступных сессий и номер текущей, то можно тут подправить. Вероятно, тогда ошибка уйдет.