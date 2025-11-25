Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 15

Здравствуйте!

В описании есть параметр Generation_Type

В коде нет.

 
строка 26: 

extern ENUM_MODE        Generation_Type=fours35;


 
Действительно при пресмотре нашелся. Оказалось как-то криво скачалось. Теперь все на месте. СПС
 

2017.11.14 20:23:15.709 Portfolio-Modeller EURJPY,M1: zero divide in 'Portfolio-Modeller.mq4' (1271,33)


 
Добрый день!
в нормальных условиях такая ошибка не должна появляться,
и я не делал проверку на ноль перед делением так как рассчитывал что расстояние между bar_start и bar_finish всегда ненулевое,
на скрине вижу что movable_lines отключено и поэтому вероятно для данного сдвига 500 просто не хватает данных?
рекомендуется прогрузить данные всех инструментов на рабочий ТФ в данном случае это М5 

 

Итак, новая версия индикатора и советника с пакетом улучшений и исправлений,

изменения в основном касались режима автомата, но были также и для ручной торговли...

changelog:

  • 2-directional auto-trading with filters
  • separate filter settings for longs & shorts
  • more intuitive settings
  • increments for non-multiseries addings
  • martingale is no more
  • simplified scaling profit & loss
  • bugfix for missing bars processing
  • bugfix for profit/loss limits calculation
  • bugfix for multiseries transformation
  • bugfix for multiseries closing
  • internal optimizations
  • complety new portfolio filters logic
  • secondary filter line added
  • zero & inversion lines removed
  • enhanced portfolio click-to-select function
  • new button for quick-saving to template
  • formula delimiter & separator removed from parameters
  • single magic number for all orders
  • enhancements in scaling logic
  • trading error symbol reporting
  • volume progressions: equal,linear,fibo,martin
  • backward models (regression into past)
  • lines redraw optimization
  • restore GVs function
  • 2 types of confidence boundaries
  • portfolio integration mode
  • symbol composition mode
  • custom combinations from file
  • bugfix: filter lines shift direction
  • bugfix: portfolio name while formula reading
  • bugfix: model phase offset
  • framework for signal transformation
  • new z-score, macd, wpr modes
  • modified buffer numbering
  • histogram chart is back again
  • individual hiding filter lines
  • timer for model recalc
  • fixes and code enhancements
  • zero lots hiding option
  • bugfix: buffer numbering in status update
  • bugfix: contract values scaling calculations
  • enhanced iteration timing aligned with starting time
  • enhanced screenshots timing
  • profit limiter removed
  • formula-based progressions
  • hybrid multiseries logic
  • target rmse alignment
  • bugfix: incorrect contract value for integration
  • bugfix: incorrect filter logic with inversion
  • enhanced screenshots by events
  • enhanced start-finish point selection
  • portfolio value optimization
  • bugfix: lot corruption upon timeframe change
  • bugfix:  undue reopening just after closing
  • template autosaving option


 

Новая версия индикатора и советника.


Добавлен новый тип фильтра, который ранее держался в секрете:

  • subset - двухэтапный фильтр, в котором сначала отбираются минимальные/максимальные портфели в одной точке, а затем из числа отобранных дополнительно отбираются минимальные/максимальные в другой точке, например это может понадобиться для того чтобы найти портфели проходящие по верхнему/нижнему краю пучка в двух точках, либо фильтр может быть настроен на поиск портфелей находящихся в середине пучка в двух точках, или же можно сделать поиск ситуаций рост-падение или падение-рост, или накладывать условия поиска симметричного/ассимитричного поведения портфелей относительно модели, или же использовать фильтр как вспомогательный инструмент теханализа сетапов SRTR, кокон, хопеш, ихтис и т.д.

В советнике убрано автосохранение шаблона после выполнения ручных торговых операций, теперь для сохранения нужно нажимать SAVE или тильду на клавиатуре, автосохранение в режиме автоторговли работает как прежде без изменений.

Также сделаны некоторые мелкие исправления...

 
С учётом того что в последней версии терминала библиотека ALGLIB не компилируется по умолчанию, я добавил исправленные файлы библиотеки прямо в публикацию.
 

Добрый день transcendreamer! Спасибо вам за ваш труд! Я трейдер так себе, честно признаюсь. Сейчас знакомлюсь с вашим продуктом, последние несколько дней. Обнаружил, что обновлённая версия индикатора копилируется с 16-ю ошибками. Прошлая версия теперь тоже так же, наверное из-за того, что файлы библиотеки заменил. Что я сделал не правильно, подскажите пожалуйста

 
Приветствую, спасибо за добрый отзыв,

скорее всего это из-за последнего обновления в котором не компилируется библиотека ALGLIB,

подправленную версию прикладываю к посту, у меня компилируется без ошибок:

zip файл распаковать в папку Include чтобы файлы были внутри MQL4\Include\Math\Alglib

Файлы:
Math.zip  638 kb
