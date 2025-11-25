Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 15
Здравствуйте!
В описании есть параметр Generation_Type
В коде нет.
строка 26:
extern ENUM_MODE Generation_Type=fours35;
2017.11.14 20:23:15.709 Portfolio-Modeller EURJPY,M1: zero divide in 'Portfolio-Modeller.mq4' (1271,33)
Добрый день!
в нормальных условиях такая ошибка не должна появляться,
и я не делал проверку на ноль перед делением так как рассчитывал что расстояние между bar_start и bar_finish всегда ненулевое,
на скрине вижу что movable_lines отключено и поэтому вероятно для данного сдвига 500 просто не хватает данных?
рекомендуется прогрузить данные всех инструментов на рабочий ТФ в данном случае это М5
Итак, новая версия индикатора и советника с пакетом улучшений и исправлений,
изменения в основном касались режима автомата, но были также и для ручной торговли...
changelog:
Новая версия индикатора и советника.
Добавлен новый тип фильтра, который ранее держался в секрете:
В советнике убрано автосохранение шаблона после выполнения ручных торговых операций, теперь для сохранения нужно нажимать SAVE или тильду на клавиатуре, автосохранение в режиме автоторговли работает как прежде без изменений.
Также сделаны некоторые мелкие исправления...
Добрый день transcendreamer! Спасибо вам за ваш труд! Я трейдер так себе, честно признаюсь. Сейчас знакомлюсь с вашим продуктом, последние несколько дней. Обнаружил, что обновлённая версия индикатора копилируется с 16-ю ошибками. Прошлая версия теперь тоже так же, наверное из-за того, что файлы библиотеки заменил. Что я сделал не правильно, подскажите пожалуйста
Приветствую, спасибо за добрый отзыв,
скорее всего это из-за последнего обновления в котором не компилируется библиотека ALGLIB,
подправленную версию прикладываю к посту, у меня компилируется без ошибок:
zip файл распаковать в папку Include чтобы файлы были внутри MQL4\Include\Math\Alglib