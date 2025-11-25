Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 22
в перспективе будет...
в свете обещаний МК забить окончательно на МТ4 в части его обновлений рано или поздно всем придётся или перейти на МТ5, портировав наработки, или на завод
это верно... я надеюсь разработчики однажды сделают какой-то более простой способ получения синхронизированного массива...
ох, придется малость подтолкнуть разработчика модельера с горочки .
да пора пора.... а грибов-то нет....... и карантин....... а как без грибов-то писать.......
завтра гляну твою поделку, посмотрим, может мой варварский подход поможет ...
Анатолий добрый день,
удалось посмотреть? есть подвижки?
Вот в таком виде индикатор компилируется и что-то показывает. Вероятно, есть косяки, я в коде не разбирался. Учитывая, что МТ5 более критичен к багам, может вылетать в зависимости от настроек.
Кастом-символы как замена оффлайн-чартов не подключена, то есть режим OHLC_Offline_Chart отрезан, включать его без толку.
спасибо за труды!
Спасибо, будем пробовать
transcendreamer добрый день,
подскажи по-жа, где я ошибся в логике:
1 делаю портфель spread по
SBRF-6.20
GAZR-6.20
по индикатору получаю такие доли SBRF-6.20=+0,074, GAZR-6.20 =-0,118. На 05.06 12:30 портфель равен 0. Close SBRF-6.20=21458, Close GAZR-6.20=20268. Соответственно стоимость портфеля: 21458*0,074-0,118*20268=1587,9-2391,6=-803,7. Это явно не 0.
Заранее спасибо.