transcendreamer:

в перспективе будет...

в свете обещаний МК забить окончательно на МТ4 в части его обновлений рано или поздно всем придётся или перейти на МТ5, портировав наработки, или на завод

 
Aleksandr Volotko:

это верно... я надеюсь разработчики однажды сделают какой-то более простой способ получения синхронизированного массива...

 
transcendreamer:

ох, придется малость подтолкнуть разработчика модельера с горочки .
пора уже собрать блок синхронизации работающий безглючно.
 
Anatolii Zainchkovskii:
да пора пора.... а грибов-то нет....... и карантин....... а как без грибов-то писать.......

 
transcendreamer:

завтра гляну твою поделку, посмотрим, может мой варварский подход поможет ...
 
Anatolii Zainchkovskii:
Анатолий добрый день,

удалось посмотреть? есть подвижки?

 

Вот в таком виде индикатор компилируется и что-то показывает. Вероятно, есть косяки, я в коде не разбирался. Учитывая, что МТ5 более критичен к багам, может вылетать в зависимости от настроек.

Кастом-символы как замена оффлайн-чартов не подключена, то есть режим OHLC_Offline_Chart отрезан, включать его без толку.

Stanislav Korotky:

спасибо за труды!


 
Stanislav Korotky:

СПАсибо

Спасибо, будем пробовать

 
transcendreamer:

спасибо за труды!


transcendreamer добрый день,

подскажи по-жа, где я ошибся в логике:


1 делаю портфель spread по  

SBRF-6.20

GAZR-6.20

по индикатору получаю такие доли   SBRF-6.20=+0,074,  GAZR-6.20 =-0,118. На 05.06 12:30 портфель равен 0.  Close SBRF-6.20=21458,  Close GAZR-6.20=20268. Соответственно стоимость портфеля: 21458*0,074-0,118*20268=1587,9-2391,6=-803,7. Это явно не 0


Заранее спасибо.

