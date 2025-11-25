Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 5
посмотрел код, понял чем отличается ваш запрос к либе от стандартного
что должно быть согласно UseAlglibs
правда синтетик при таком условии не болтается около нуля постоянно, но видны периоды, когда он заходит в канал определенной ширины
И кстати, код индикатора у меня не скомпилировался, показывает ошибки в библиотеке Alglib, разбираться не стал. У себя для вычисленний использую библиотеку integer'a https://www.mql5.com/ru/code/10807
странно как она могла не скомпилироваться? там есть предупреждения но ошибок быть не должно
Я на это пристального внимания не обращал, но кажется да, от того какой ряд используем с коэффициентом 1, будет зависить расчет остальных коэффициентов. Завтра смогу проверить (если интересно).
Проверил. Вот что выдает расчет регрессии матричным способом.
Вот графики по порядку
Самое время повторить вопрос.
Да, через ЛР однобоко получается. Дайте правильную на ваш взгляд формулировку самой мат. задаче.
Я не знаю как "корректно" построить синтетик, но многие пытаются искать по минимуму СКО, хотя на мой взгляд чем больше СКО, тем профитнее синтетик. В конечном итоге все дело упирается не в то, как ПРАВИЛЬНО найти синтетик, а в то, как узнать, что он не потерял свою псевдостационарность в настоящее время и некоторое будущее, достаточное, чтобы получить "100%" профит.
P.S. Посмотрите как ищет Recycle, насколько помню hrenfx именно по минимуму СКО делал расчет синтетика.
Минимизация СКО - это переформулировка древнейшего МНК. Да хоть горшком назови, а как было Метод Наименьших Квадратов, так и осталось.
Мы не формулируем трейдинговую задачу, хочется увидеть формулировку мат. задачи. Тут автор пытается через ЛР подогнать порфтель к горизонали (спредом называет) или к наклоной (трендом кличит). Но мат. метод един - ЛР. И, как вы не лишний раз показали, ЛР не подходит для решения такой задачи однозначно. Так как же должна звучть сама мат. задача, когда хочется подогнать портфель под определенную кривую? В этом и вопрос. ЛР забраковали и забыли.
Задачу сами же сформулировали (красным), немного обще. Здесь вряд ли помогу, не смотрел еще другие методы.
Нет, это размытая цель, а не формулировка задачи. В математике так задачи не ставятся. Вот мат. задача ЛР:
Есть кривая. Надопо по МНК подобрать весовые коэффиуиенты так, чтобы СКО между суммой соответствующего портфеля и исходной кривой было минимальным. Вот это мат. формулировка.
А какая может быть альтернативная мат. формулировка той размытой цели подгона портфеля под определенную крипую чтобы не возникало казусов, как с ЛР.
Например, красная мат. задача применительно к горизонитальной прямой решается через ЛР с помощью обнуления весов. Т.е. ЛР просто не подходит для решения. А переформулирвка этой задачи, как взятия в качестве кривой обратную составляющую портфеля - это мат. искажение, как вы отлично показали на графиках. Так как все же задача должна формулироваться?
вроде бы тоже самое...... i-j просто местами поменялись