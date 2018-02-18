Ищу программиста для совместной роботы(цель создать портфель роботов) системы для реализации есть,нет программиста.

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Первая система которую я б хотел сделать робота это внутридневная торговля.

Робот будет искать трендовые участки внутри дня,и заходить в тихом трендовому участке рынку(это все я покажу как выглядит).Главная цель робота брать 1к3 ,за счет не большого стоп лосса 60-120 пп (5 знаку) можна получать такую математику ,ну потенциал может быть и 1к12 в сильных трендовых участках(ну это не часто бывает) как показывает практика 1к3 самое лучше.Конечно есть фиксация по часовому трейлинг стопу,по обычному тралу,правила переводу у БУ,время роботы самого робота,система хорошо видет флет и трендовое движения,есть коректировка по размеру стоп лосс,когда можна входить когда не можна входить роботу,и самое главное есть идея как его сделать гибким,например система хороша показывает результат сегодня с текущими настройками а через год не будет такого результат,для этого тоже есть ришения.Все нюансы системы я не хочу выкладать ,только когда найду человека с которым можно работать.Цель не создать и продавать робота,а зарабатываеть на его торговле.Сама система индикаторная,стоп лосс ,тейк профит есть,никаких МАРТИНГЕЙЛОВ,БЕЗ СТОПА,ПЕРЕСИЖУВАНИЯ НЕТ.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ

пример последней сделки

Файлы:
i66fcimgpsh_orig.png  39 kb
 
Олександр Явтушенко:

Первая система которую я б хотел сделать робота это внутридневная торговля.

вам нужно сюда https://www.mql5.com/ru/job

или ТС настолько прибыльная, что не позволяет заработать на оплату программистам/разработчикам/фрилансерам?

 
Igor Yeremenko:

вам нужно сюда https://www.mql5.com/ru/job

или ТС настолько прибыльная, что не позволяет заработать на оплату программистам/разработчикам/фриланс

Igor Yeremenko:

вам нужно сюда https://www.mql5.com/ru/job

или ТС настолько прибыльная, что не позволяет заработать на оплату программистам/разработчикам/фрилансерам?


Мое дело предложить ,сегодня тоже хорошо отработала 1к3 

Файлы:
oeqp1.png  45 kb
hu8o12..png  52 kb
qlqo_123.png  48 kb
 

Сегодня 1к3 взяла система.за 3 дня если взять риск на 1 сделку 2% то прибыль 18 % за 3 дня с риском 2%.Вчера цена давала 1 к19 а я взял 1к3.

Файлы:
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1f19.png  48 kb
 
Олександр Явтушенко:

...


Совет: Вы увеличите желание просмотра Ваших картинок, если будете ВСТАВЛЯТЬ картинку в сообщение (Форум: как вставить картинку), а не прикреплять файлом.

 
Vladimir Karputov:

Совет: Вы увеличите желание просмотра Ваших картинок, если будете ВСТАВЛЯТЬ картинку в сообщение (Форум: как вставить картинку), а не прикреплять файлом.

Вот где реальное неуважение к читателю, а не в соседней теме.

 
Простите, но мне кажется что в вашей ТС много пробелов, наподобие давала и можно былобы... 
Да с помощью мувингов и Отката на край ББ можно зайти в рынок, НО сложность в том что выхода вам не видно, и есть большая возможность попасть на разворот и выбить лося... и мувинги для выхода я считаю будут бесполезны так как время уйдёт а разница между входом и выходом будет маленькая... нужно научиться видеть выход из рынка...
 
sic20101:
Простите, но мне кажется что в вашей ТС много пробелов, наподобие давала и можно былобы... 
Да с помощью мувингов и Отката на край ББ можно зайти в рынок, НО сложность в том что выхода вам не видно, и есть большая возможность попасть на разворот и выбить лося... и мувинги для выхода я считаю будут бесполезны так как время уйдёт а разница между входом и выходом будет маленькая... нужно научиться видеть выход из рынка...

если его поставить то конечно выбьет

 
Олександр Явтушенко:

Первая система которую я б хотел сделать робота это внутридневная торговля.

Робот будет искать трендовые участки внутри дня,и заходить в тихом трендовому участке рынку(это все я покажу как выглядит).Главная цель робота брать 1к3 ,за счет не большого стоп лосса 60-120 пп (5 знаку) можна получать такую математику ,ну потенциал может быть и 1к12 в сильных трендовых участках(ну это не часто бывает) как показывает практика 1к3 самое лучше.Конечно есть фиксация по часовому трейлинг стопу,по обычному тралу,правила переводу у БУ,время роботы самого робота,система хорошо видет флет и трендовое движения,есть коректировка по размеру стоп лосс,когда можна входить когда не можна входить роботу,и самое главное есть идея как его сделать гибким,например система хороша показывает результат сегодня с текущими настройками а через год не будет такого результат,для этого тоже есть ришения.Все нюансы системы я не хочу выкладать ,только когда найду человека с которым можно работать.Цель не создать и продавать робота,а зарабатываеть на его торговле.Сама система индикаторная,стоп лосс ,тейк профит есть,никаких МАРТИНГЕЙЛОВ,БЕЗ СТОПА,ПЕРЕСИЖУВАНИЯ НЕТ.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ

пример последней сделки

Картинками вы не докажете прибыльность ТС. Если предоставите стейт с реала за год с хорошей прибылью, тогда возможно желающие запрограммировать бесплатно найдутся.

 

Продолжения .Старую ветку что то не нашел я.Скину сюда.


 

Без годового стейтмента с реала хотя бы на $1K - ваши призывы никто не услышит.

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