По коэффициенту Шарпа

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Отличный показатель >1.
Пройдясь по десятке лучших сигналов с роботами, даже близко ничего не нашел. Диапазон надёжности 0,03 - 0,3. Как-то не впечатляет. Похоже , что это не коэффициент, что-то не то показывает, а роботы как-то не так торгуют. Если найдете больше 1 , пришлите на почту
 
Sprut112:
Отличный показатель >1.
Пройдясь по десятке лучших сигналов с роботами, даже близко ничего не нашел. Диапазон надёжности 0,03 - 0,3. Как-то не впечатляет
Шарп не самый надежный показатель. Чем ровнее линия балланса, тем выше шарп. Но если баланс растет экспоненциально например или как то еще не линейно, то шарп падает сильно. Поэтому даже без особых провалов, хороший счет скорее всего будет иметь шарп меньше 1. Тем более, насколько я понял, он тут по эквити вычисляется, а эквити не может быть ровной, если человек незнает будущее.
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Maxim Romanov:
Шарп не самый надежный показатель. Чем ровнее линия балланса, тем выше шарп. Но если баланс растет экспоненциально например или как то еще не линейно, то шарп падает сильно. Поэтому даже без особых провалов, хороший счет скорее всего будет иметь шарп меньше 1. Тем более, насколько я понял, он тут по эквити вычисляется, а эквити не может быть ровной, если человек незнает будущее.
Возможно, но когда у лучших сигналов 0,03 это не очень гуд
 
Максимально тут мне получилось вытащить счет ровно до 1. И то он держался 0.99-1 (правда тогда и ФВ на нем показывался под 4 сотни), до того пока не произошло перекрытия одной из убыточных позиций. Сейчас немного более 0.5.
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Konstantin Nikitin:
Максимально тут мне получилось вытащить счет ровно до 1. И то он держался 0.99-1 (правда тогда и ФВ на нем показывался под 4 сотни), до того пока не произошло перекрытия одной из убыточных позиций. Сейчас немного более 0.5.
И как там с другими показателями?
 
Когда-то тоже озаботился автоматическим анализом торговых систем. В итоге сделал такой вот скрипт.
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Ihor Herasko:
Когда-то тоже озаботился автоматическим анализом торговых систем. В итоге сделал такой вот скрипт.
У Вас там коэффициент Ван Тарпа
 
Sprut112:
И как там с другими показателями?

Ну вроде как разговор о шарпе...

 
Ihor Herasko:
Когда-то тоже озаботился автоматическим анализом торговых систем. В итоге сделал такой вот скрипт.

Спасибо, Игорь!


 
Vladimir Baskakov:
У Вас там коэффициент Ван Тарпа

ТС спросил про другие показатели. А коэф. Ван Тарпа это "другой" показатель, не коэф. Шарпа ))

 
Renat Akhtyamov:

Спасибо, Игорь!

Всегда пожалуйста!

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