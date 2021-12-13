Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 4

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Roman Shiredchenko:

я продавал с 70,00 - расставил лимитки и сверху и стоповые отложки снизу в селл все, в итоге (благо сработали все ордера, т.к. счет неттинговый, то общая поза получилась очень ЗНАЧИМОЙ на капитал депо, в итоге после 72,00 закрыло автоматом... :-)

В итоге сейчас расставил, благо средств хватает, сеть в бай и в рынке в верха уже тоже качусь...

Теперь понятно, как сливать деньги
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сегодня хочет сюда - 73.81

BRENTH1 73.81

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SanAlex:

сегодня хочет сюда - 73.81


Что думаешь на дневке декабрьского контракта ?


 
Приветствую ! Посмотрев  дневной  график думается так ,чт о ей нужно аж на 72  не надолго, а потом вверх  
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SanAlex:

сегодня хочет сюда - 73.81


Привет, посмотрим


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Ivan Kovalenko:

Привет, посмотрим


так то сигнала вниз на дневном нет - на часовом есть намёк, на отскок к 72.56

BRENTDaily 72.56

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SanAlex:

так то сигнала вниз на дневном нет - на часовом есть намёк, на отскок к 72.56


Ну Вы и угараете ))))))
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SanAlex:

так то сигнала вниз на дневном нет - на часовом есть намёк, на отскок к 72.56


Чет растет куда то...


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Ivan Kovalenko:
Ну Вы и угараете ))))))

мы все здесь угораем! - я что вижу от индикаторов то и озвучиваю. - к концу года вижу цену 91

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SanAlex:

мы все здесь угораем! - я что вижу от индикаторов то и озвучиваю. - к концу года вижу цену 91

То есть пох на спрос/предложение?
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