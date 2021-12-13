Цена, Нефть BRENT (BRENT), (WTI) - страница 4
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я продавал с 70,00 - расставил лимитки и сверху и стоповые отложки снизу в селл все, в итоге (благо сработали все ордера, т.к. счет неттинговый, то общая поза получилась очень ЗНАЧИМОЙ на капитал депо, в итоге после 72,00 закрыло автоматом... :-)
В итоге сейчас расставил, благо средств хватает, сеть в бай и в рынке в верха уже тоже качусь...
сегодня хочет сюда - 73.81
сегодня хочет сюда - 73.81
Что думаешь на дневке декабрьского контракта ?
сегодня хочет сюда - 73.81
Привет, посмотрим
Привет, посмотрим
так то сигнала вниз на дневном нет - на часовом есть намёк, на отскок к 72.56
так то сигнала вниз на дневном нет - на часовом есть намёк, на отскок к 72.56
так то сигнала вниз на дневном нет - на часовом есть намёк, на отскок к 72.56
Чет растет куда то...
Ну Вы и угараете ))))))
мы все здесь угораем! - я что вижу от индикаторов то и озвучиваю. - к концу года вижу цену 91
мы все здесь угораем! - я что вижу от индикаторов то и озвучиваю. - к концу года вижу цену 91