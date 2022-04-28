MT5. ТЕСТЕР СТРАТЕГИЙ. Расхождение результатов тестирования и оптимизации.
Для тестирования и оптимизации использовались склейки биржевых инструментов @Si и @RTS в терминале брокера БКС.
Вынужден еще раз поднять тему расхождения результатов оптимизации и тестирования, просто эта тема уже начинает напрягать. Ответ на прошлый пост так и не получил. Выкладываю свежие данные по расхождению.
Вот несколько верхних строк из отчета оптимизации (значение внешних переменных удалены). Результаты оптимизации отсортированы по макс. балансу.
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|148, 388
|1403801.00
|1203801.00
|1840.67
|2.60
|12.86
|0.08
|0
|11.03
|654
|142, 346
|1403801.00
|1203801.00
|1840.67
|2.60
|12.86
|0.08
|0
|11.03
|654
|137, 332
|1403801.00
|1203801.00
|1840.67
|2.60
|12.86
|0.08
|0
|11.03
|654
|148, 498
|1403649.00
|1203649.00
|1840.44
|2.60
|12.86
|0.08
|0
|11.03
|654
|132, 400
|1403329.00
|1203329.00
|1839.95
|2.60
|12.86
|0.08
|0
|11.03
|654
|148, 383
|1403024.00
|1203024.00
|1839.49
|2.60
|12.85
|0.08
|0
|11.03
|654
|147, 440
|1403024.00
|1203024.00
|1839.49
|2.60
|12.85
|0.08
|0
|11.03
|654
|146, 506
|1403024.00
|1203024.00
|1839.49
|2.60
|12.85
|0.08
|0
|11.03
|654
|145, 447
|1403024.00
|1203024.00
|1839.49
|2.60
|12.85
|0.08
|0
|11.03
|654
|142, 493
|1403024.00
|1203024.00
|1839.49
|2.60
|12.85
|0.08
|0
|11.03
|654
|142, 508
|1403024.00
|1203024.00
|1839.49
|2.60
|12.85
|0.08
|0
|11.03
|654
|141, 357
|1403024.00
|1203024.00
|1839.49
|2.60
|12.85
|0.08
|0
|11.03
|654
Если запустить одиночное тестирование для первой строчки отчета, то результаты прогона можно видеть на следующем рисунке.
Как видно, абсолютно вся статистика не совпадает: прибыльность, чистая прибыль, кол-во трейдов и т.д.
Может быть знающие люди ответят на вопрос, в чем причина несоответствия результатов прогона и оптимизации?
Для справки:
Брокер: БКС,
Начальный депозит: 200 тыс. руб.,
Инструмент: @Si, склейка фьючерса доллар-рубль
Таймфрейм: H1
Оптимизация: быстрая (генетический алгоритм), Balance (max)
Режим торговли: без задержки, только цены открытия
Период: 15.11.2013 - 01.01.2018, форвард: No
в чем причина несоответствия результатов прогона и оптимизации?
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page51#comment_5497844
- 2017.07.23
- www.mql5.com
Действительно, я не уточнил, что советник при оптимизации использует распределенные вычисления в Local Network Farm из 52 агентов, размещенных на 5 компьютерах. Значится, Ваше предположение состоит в том, что на каком-то компьютере в локальной сети установлена более ранняя версия менеджера агентов тестирования. Спасибо за наводку, как проверю, отпишусь.
Проверил все 5 компьютеров, причину локализовать не удалось, везде установлены самые последние версии менеджеров агентов тестирования, а именно 1643. Есть еще предположения о причине несоответствия результатов тестирования результатам оптимизации?
- www.metatrader5.com
Проверил все 5 компьютеров, причину локализовать не удалось, везде установлены самые последние версии менеджеров агентов тестирования, а именно 1643. Есть еще предположения о причине несоответствия результатов тестирования результатам оптимизации?
Используются ли в советнике какие-либо внешние файлы?
Проверил все 5 компьютеров, причину локализовать не удалось, везде установлены самые последние версии менеджеров агентов тестирования, а именно 1643. Есть еще предположения о причине несоответствия результатов тестирования результатам оптимизации?
Вставить в советник эти строки
#define REPORT_TESTER // В тестере будут автоматически записываться отчеты #include <Report.mqh>
и запустить Оптимизацию. Затем запустить несовпадающий одиночный прогон.
Далее сравнить сохраненные два отчета соответствующих прохода из Оптимизации и одиночного прохода.
Результат сравнения этих двух отчетов быстро выявит причины.
Вы имеете ввиду файлы, которые читает или пишет сам советник? Да, при запуске в OnInit() происходит считывание текстового файла "ExpiryCalendar.csv" из общего каталога C:\Users\____\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files. А действительно, как агенты на удаленных машинах отрабатывают эту ситуацию, ведь этот файл имеется только на главной машине, на остальные я его не переносил?
Похоже, что причину надо искать здесь.
Вы имеете ввиду файлы, которые читает или пишет сам советник? Да, при запуске в OnInit() происходит считывание текстового файла "ExpiryCalendar.csv" из общего каталога C:\Users\____\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files. А действительно, как агенты на удаленных машинах отрабатывают эту ситуацию, ведь этот файл имеется только на главной машине, на остальные я его не переносил?
Похоже, что причину надо искать здесь.
Используйте #property tester_file.
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В третий раз поднимаю эту тему, на сей раз расхождение обнаружено в терминале MT5. Сразу скажу, что расхождение проявляется не всегда, точнее редко, и пока не понятно, с чем это связано.
Запускаю оптимизация в режиме "Медленная (полный перебор параметров)", "Balance Max" и "Только цены открытия". Выбираю каждый раз медленную оптимизацию просто на автомате, все равно оптимизатор с таким количеством проходов самостоятельно переключится на быструю (генетический алгоритм). По окончании оптимизации выбираю самую первую строчку с лучшим результатом по прибыли и выполняю на ней пункт меню ""Запустить одиночное тестирование". Однако результат одиночного тестирования показывает другое значение прибыли, значительно отличающееся от той прибыли, которое нашел оптимизатор.
Ниже представлены 2 графика. График оптимизации с максимальной прибылью порядка 70 млн. и график одиночного тестирования с прибылью примерно 22 млн.
В чем причине такого расхождения?