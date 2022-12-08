Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2470 - страница 4
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Похоже после этого у тебя остался только один выход - обмани систему - прикинься буквой!
Потдверждаю выделенное. Жесткое зависание при срабатывании пачки.
Понаблюдал за этой ситуацией. Со стороны выглядит это так.
Цена доходит до пачки ордеров. Они все горят желтым. Потом отходит обратно - горят зеленым. Ничего не исполнено.
Через несколько секунд зависание на десятки секунд всего Терминала. После отвисания видно, что все ордера, что горели желтым, а потом зеленым, были исполнены в первый момент касания ценой.
Т.е. Терминал долгое время не получает никаких данных о срабатывании пачки, хоть на сервере она уже давно сработала. Затем происходит зависание. И при отвисании ситуации становится такой же, как на сервере.
Если смотреть пустой Терминал, залогиненный на этот же счет, то там все четко отрабатывает. Боевой же Терминал (где трудятся роботы) - такие жесткие зависания.
Что делать?
ЗЫ Предолагаю, что это как-то связано в HistorySelect. Скорее всего, какой-то конфликт происходит. Т.к. робот через HistorySelect активно делает проверки. И когда идет дозапись в историю в результате совершения сделок, а параллельно работает HistorySelect, то происходит какой-то конфликт.
При зависании terminal64.exe полностью загружает ядро CPU.
Build 2470. Это больше не компилируется, работало нормально до 2450.
Смотря как используется. Так не устроит?
Режим показа позиций в истории торгов.
Правильно ли показывать нулевые свопы? В режиме сделок нулевые значения выводятся пустыми, а не 0.00.
Потдверждаю выделенное. Жесткое зависание при срабатывании пачки.
Понаблюдал за этой ситуацией. Со стороны выглядит это так.
Цена доходит до пачки ордеров. Они все горят желтым. Потом отходит обратно - горят зеленым. Ничего не исполнено.
Через несколько секунд зависание на десятки секунд всего Терминала. После отвисания видно, что все ордера, что горели желтым, а потом зеленым, были исполнены в первый момент касания ценой.
Т.е. Терминал долгое время не получает никаких данных о срабатывании пачки, хоть на сервере она уже давно сработала. Затем происходит зависание. И при отвисании ситуации становится такой же, как на сервере.
Если смотреть пустой Терминал, залогиненный на этот же счет, то там все четко отрабатывает. Боевой же Терминал (где трудятся роботы) - такие жесткие зависания.
Что делать?
ЗЫ Предолагаю, что это как-то связано в HistorySelect. Скорее всего, какой-то конфликт происходит. Т.к. робот через HistorySelect активно делает проверки. И когда идет дозапись в историю в результате совершения сделок, а параллельно работает HistorySelect, то происходит какой-то конфликт.
Следующий советник у меня в 100% случаев воспроизводит зависание на MQ-Demo.
Получилось воспроизвести?
ЗЫ Лаконичный OnTick за счет MT4-style.
Добрый день
Такое впечатление, что некорректно работает: Показать на графике --- --- Удалить все сделки
Пример: Удалили все сделки - После нажатия кнопки BUY (SELL), открывается сделка и на графике появляется одна метка.
При закрытии аналогично. (было до обновления)
После обновления терминала при нажатии кнопки BUY (SELL) высыпает на графике всю историю торговли!
И приходится каждый раз убирать с графика через меню.
Следующий советник у меня в 100% случаев воспроизводит зависание на MQ-Demo.
Получилось воспроизвести?
Если зайти на тот же счет с другого терминала, то будет видно, что советник торгует. Т.е. основной терминал висит, но советник на нем продолжает работать.
Вишенка.
Можно зайти на один и тот же счет одновременно с нескольких Терминалов на одной машине или на разных. Запустить этот советник на одном Терминале. И вызвать тем самым зависание ВСЕХ Терминалов!
Воспроизводится?
ЗЫ Совершение сделки по какой-то причине вызывает рисование всех сделок из истории.
Смотря как используется. Так не устроит?
Я не хочу использовать строку.
Спасибо.
Похоже после этого у тебя остался только один выход - обмани систему - прикинься буквой!
ЗЫ Совершение сделки по какой-то причине вызывает рисование всех сделок из истории.
А причина зависания, случайно, не в этом?
Рисование много ресурсов жрет, если сделок тысячи.
Можно попробовать на инструменте, где нет истории.
А причина зависания, случайно, не в этом?
Рисование много ресурсов жрет, если сделок тысячи.
Можно попробовать на инструменте, где нет истории.
Поэтому и приписал. Мало ли. Я пока остановил торговые эксперименты через MT5. Уж больно крутой баг.ЗЫ Возможно, только на моей конфигурации воспроизводится.