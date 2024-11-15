Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы - страница 27
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Индикатор вызывается с неправильным набором параметров
Да, у индикатора довольно много параметров, а есть возможность точно удостоверится, что iCustom заполняет память? Заполнение памяти происходит где-то за 2 часа, значит тестирование пустого iCustom и добавляя по одному параметру затянет на долго. Какие нибудь советы?
П.С. Само собой и пройдусь визуально по всем параметрам.
Да, у индикатора довольно много параметров, а есть возможность точно удостоверится, что iCustom заполняет память?
в логах будет создание множества индикаторов
Да, я знаю о чем вы, такое и в тестере стратегий видел когда много индикаторов после теста появляется. Но здесь в тестере стратегий все отлично работает. А в реале в логах все правильно отображается.
Да, у индикатора довольно много параметров, а есть возможность точно удостоверится, что iCustom заполняет память? Заполнение памяти происходит где-то за 2 часа, значит тестирование пустого iCustom и добавляя по одному параметру затянет на долго. Какие нибудь советы?
П.С. Само собой и пройдусь визуально по всем параметрам.
Оставьте вызов без параметров (тогда они возьмутся умолчательные), и понаблюдайте. Если утечка исчезнет, значит дело именно в этом.
Эксперт жрет память которая понемножку наращивается.
"понемножку" - это сколько?
Может, действительно понемножку, и это - появившаяся с момента запуска история котировок?
"понемножку" - это сколько?
Может, действительно понемножку, и это - появившаяся с момента запуска история котировок?
Запускаю МТ4 с несколькамы ЕА, включаю запись памяти. Там где стрелка показывает там вылет, происходит "not enough memory for EX4 file".
Оставьте вызов без параметров (тогда они возьмутся умолчательные), и понаблюдайте. Если утечка исчезнет, значит дело именно в этом.
Ок, сделаю так.
Запускаю МТ4 с несколькамы ЕА, включаю запись памяти. Там где стрелка показывает там вылет, происходит "not enough memory for EX4 file".
40% от скольки используется?
Растет линейно, похоже на кривой вызов индикатора, да.
40% от скольки используется?
Растет линейно, похоже на кривой вызов индикатора, да.
Похоже что проблема с параметрами. Спасибо!
На MT4 возможна такая ситуация (о причинах говорить не будем):
Это очень редкая ситуация, вызванная стечением многих обстоятельств. Но она может возникнуть, пусть и с вероятностью около нуля.
Предлагаю всем боевым роботам в обязательном порядке поместть механизм идентификации таких ситуаций.
Для этого нужно запоминать тикеты открытых ордеров и в случае их исчезновения проверять их наличие в истории торгов. Если нет в истории торгов, Алертим!
Функция такой защиты.