Баг при отображении сделок на графике
Если Вы что-то не понимаете, это не означает, что Вы может использовать слово "баг".
Так как Вы всё время обновляете терминал - значит Вы следили за развитием терминала и новостями.
Кратко: настройки торговой истории теперь в двух местах
Глобальная настройка:
а также для каждого графика индивидуальная настройка (по правому клику)
В терминале активно вносятся новые подходы. На данный момент (при использовании одной или двух новых настроек) будут добавлены все сделки.
Возможно данное поведение будет изменено, но в любом случае рекомендую удалить из вашего лексикона слово "баг".
Если Вы что-то не понимаете, это не означает, что Вы может использовать слово "баг".
Так как Вы всё время обновляете терминал - значит Вы следили за развитием терминала и новостями.
Кратко: настройки торговой истории теперь в двух местах
Глобальная настройка:
а также для каждого графика индивидуальная настройка (по правому клику)
В терминале активно вносятся новые подходы. На данный момент (при использовании одной или двух новых настроек) будут добавлены все сделки.
Возможно данное поведение будет изменено, но в любом случае рекомендую удалить из вашего лексикона слово "баг".
Я извиняюсь за слово баг. Просто мне не понравилось то, что мне не ответили в другой ветке. Если я говорю "БАГ", то это не должно оскорблять кого то, так как баги бывают у любых разработчиков, и это нормально по моему мнению. Я просто всего лишь хотел обратить внимание, и получить ответ, если я сам чего то не понял.
Спасибо за ответ. Теперь хоть не мешает история торговли.
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Я какое то время не торговал, пару месяцев. И вчера обновил терминал, чтобы снова торговать. И заметил, что теперь при торговле на графиках отмечаются новые сделки, хотя у меня данная функция отключена:
Начинаю торговать:
Версия:
Я не хочу, чтобы мне на графиках отображались сделки. Это не удобно, очень не удобно. Если захочу, я сам добавлю нужные сделки на график. А тут за меня решают. Это не правильно.
P. S. Я до этого писал в тему с багами. Почему то мне никто не ответил. Данный баг появился после обновления МТ5. Я установил еще один терминал. Там та же проблема. Я требую ответа разработчиков. Это очевидный баг. В разделе багов мое сообщение висело БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ, и на него НЕТ ОТВЕТА. При этом в той ветке писали просто на другие сообщения. А мне проигнорили.