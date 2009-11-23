Индикатор для стратегии "Вилка Чувашова".

Это моя первая работа на MQL, поэтому решил опубликовать несмотря на то, что данный индикатор уже есть в CodeBase.

За основу взят данный индикатор

Версия 1.3(надеюсь последняя):

03.12.2009 Исправлено:

- не срабатывали ордера и алерты, если кол-во "вилок" больше 1.

Добавлено:

- Функция проверки внешних параметров индикатора.



Версия 1.2:

01.12.2009 Добавлено:

- Вкл/выкл отображения ордеров;

- повторный "вход" после срабатывания "виртуального" стоплосса;

- отправка торговых сигналов на E-mail.



Долго не юзал. В тестере с визуализацией попроверял - вроде работает.

Версия 1.1. Добавлено: 1) отрисовка ордеров с алертами; 2) исправлена ошибка при использовании оператора switch в функции отрисовки "вилок".

Повторный вход после срабатывания "виртуального" стоплосса сделаю в следующей версии.