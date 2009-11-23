Ставь лайки и следи за новостями
Вилка Чувашова. - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 17845
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор для стратегии "Вилка Чувашова".
Это моя первая работа на MQL, поэтому решил опубликовать несмотря на то, что данный индикатор уже есть в CodeBase.
За основу взят данный индикатор
Версия 1.3(надеюсь последняя):
03.12.2009 Исправлено:
- не срабатывали ордера и алерты, если кол-во "вилок" больше 1.
Добавлено:
- Функция проверки внешних параметров индикатора.
Версия 1.2:
01.12.2009 Добавлено:
- Вкл/выкл отображения ордеров;
- повторный "вход" после срабатывания "виртуального" стоплосса;
- отправка торговых сигналов на E-mail.
Долго не юзал. В тестере с визуализацией попроверял - вроде работает.
Версия 1.1. Добавлено: 1) отрисовка ордеров с алертами; 2) исправлена ошибка при использовании оператора switch в функции отрисовки "вилок".
Повторный вход после срабатывания "виртуального" стоплосса сделаю в следующей версии.
