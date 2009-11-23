CodeBaseРазделы
Индикаторы

Вилка Чувашова. - индикатор для MetaTrader 4

Максим
Просмотров:
17845
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор для стратегии "Вилка Чувашова".

Это моя первая работа на MQL, поэтому решил опубликовать несмотря на то, что данный индикатор уже есть в CodeBase.

За основу взят данный индикатор

Версия 1.3(надеюсь последняя):
03.12.2009 Исправлено:
- не срабатывали ордера и алерты, если кол-во "вилок" больше 1.
Добавлено:
- Функция проверки внешних параметров индикатора.

Версия 1.2:
01.12.2009 Добавлено:
- Вкл/выкл отображения ордеров;
- повторный "вход" после срабатывания "виртуального" стоплосса;
- отправка торговых сигналов на E-mail.

Долго не юзал. В тестере с визуализацией попроверял - вроде работает.

Версия 1.1. Добавлено: 1) отрисовка ордеров с алертами; 2) исправлена ошибка при использовании оператора switch в функции отрисовки "вилок".

Повторный вход после срабатывания "виртуального" стоплосса сделаю в следующей версии.

