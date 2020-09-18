О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 74

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b2v:
Да не равна разность отношению. Это понятно наверно всем. Но можно поправить одну из валют к-том eurgbp.
И будет точно(почти) eurgbp через мажоры. Все написано верно.
И 1/(1+x) = 1-x при маленьких x с точностью до x в квадрате.

а никто не пытался думать откуда берётся этот квадрат ?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Олег, выиграй соревнование, и хотя бы не слейся, ок?

только потом в серъез начну воспринимать твои посты

нарисуй график приращений и проверь

В огороде бузина...

При чём тут соревнование? Там я ставлю себе совершенно другие цели и задачи. А ты даже и этого не понимаешь.

А чтобы ты понял, какую чушь ты написал, сделай простейший индикатор, - и ты сразу же увидишь всё несуразность этого твоего  " EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ".

 
Олег avtomat:

В огороде бузина...

При чём тут соревнование? Там я ставлю себе совершенно другие цели и задачи. А ты даже и этого не понимаешь.

А чтобы ты понял, какую чушь ты написал, сделай простейший индикатор, - и ты сразу же увидишь всё несуразность этого твоего  "  EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ".

не поверишь, мульон их написал

и все время мешает то, о чем и пытался донести

а на реале, торгуя парный трейдинг

железно начинаешь понимать, как на противоположные сделки по мажорам тупо натягивают кросс

однажды даже отложку ввалили

я в жизни ими не работал


;)))

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

не поверишь, мульон их написал

и все время мешает то, о чем и пытался донести

а на реале, торгуя парный трейдинг

железно начинаешь понимать, как на противоположные сделки тупо натягивают кросс

однажды даже кроссовую отложку ввалили

я в жизни ими не работал

;)))

Я не знаю, чего ты там мульйон написал. Ты напиши индикатор по заявленной тобою чуши:   "  EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ".  И покажи его картинку здесь.

 
Олег avtomat:

В огороде бузина...

При чём тут соревнование? Там я ставлю себе совершенно другие цели и задачи. А ты даже и этого не понимаешь.

А чтобы ты понял, какую чушь ты написал, сделай простейший индикатор, - и ты сразу же увидишь всё несуразность этого твоего  "  EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ".

они такие потому-что они котируются около 1. И есть логарифимческая основа очевидно. Набившая оскомину формулЕ :-)

 
Олег avtomat:

Я не знаю, чего ты там мульйон написал. Ты напиши индикатор по заявленной тобою чуши:   "  EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ".  И покажи его картинку здесь.

да написано ужо, выложу, завтра тока
 
Maxim Kuznetsov:

они такие потому-что они котируются около 1. И есть логарифимческая основа очевидно. Набившая оскомину формулЕ :-)

неее, это не покажу

логарифма ФормулЕ не знает ;)

 
Maxim Kuznetsov:

а никто не пытался думать откуда берётся этот квадрат ?

Не очень вопрос понятен. 1/(1+x) - (1-x) = x^2/(1+x). Чистое бабло всегда, но нет таких инструментов на форе.
Опционами можно торговать, но это уже другие рынки. На форе со опционами не очень...
А так над торговлей волой и опционами (включая их эмуляцию) лет 5 наверно думали в разных вариантах.
 
b2v:
Не очень вопрос понятен. 1/(1+x) - (1-x) = x^2/(1+x). Чистое бабло всегда, но нет таких инструментов на форе.
Опционами можно торговать, но это уже другие рынки. На форе со опционами не очень...
А так над торговлей волой и опционами (включая их эмуляцию) лет 5 наверно думали в разных вариантах.

би-2, расскажи по подробнее

просто очень нравится выражение "чистое бабло"

мне не верится в то, что на форе не возможно применить

давай попробуем

 
b2v:
Не очень вопрос понятен. 1/(1+x) - (1-x) = x^2/(1+x). Чистое бабло всегда, но нет таких инструментов на форе.
Опционами можно торговать, но это уже другие рынки. На форе со опционами не очень...
А так над торговлей волой и опционами (включая их эмуляцию) лет 5 наверно думали в разных вариантах.

да я собственно и не про арифметику малых говорил, а про возникновения квадратов где не ждут

тонко пытался намекнуть что eurusd возможно не eur/usd а eur/usd/usd по крайней мере мне иногда так кажется :-)

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