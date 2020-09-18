О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 74
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Да не равна разность отношению. Это понятно наверно всем. Но можно поправить одну из валют к-том eurgbp.
И будет точно(почти) eurgbp через мажоры. Все написано верно.
И 1/(1+x) = 1-x при маленьких x с точностью до x в квадрате.
а никто не пытался думать откуда берётся этот квадрат ?
Олег, выиграй соревнование, и хотя бы не слейся, ок?
только потом в серъез начну воспринимать твои постынарисуй график приращений и проверь
В огороде бузина...
При чём тут соревнование? Там я ставлю себе совершенно другие цели и задачи. А ты даже и этого не понимаешь.
А чтобы ты понял, какую чушь ты написал, сделай простейший индикатор, - и ты сразу же увидишь всё несуразность этого твоего " EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ".
В огороде бузина...
При чём тут соревнование? Там я ставлю себе совершенно другие цели и задачи. А ты даже и этого не понимаешь.
А чтобы ты понял, какую чушь ты написал, сделай простейший индикатор, - и ты сразу же увидишь всё несуразность этого твоего " EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ".
не поверишь, мульон их написал
и все время мешает то, о чем и пытался донести
а на реале, торгуя парный трейдинг
железно начинаешь понимать, как на противоположные сделки по мажорам тупо натягивают кросс
однажды даже отложку ввалили
я в жизни ими не работал
;)))
не поверишь, мульон их написал
и все время мешает то, о чем и пытался донести
а на реале, торгуя парный трейдинг
железно начинаешь понимать, как на противоположные сделки тупо натягивают кросс
однажды даже кроссовую отложку ввалили
я в жизни ими не работал
;)))
Я не знаю, чего ты там мульйон написал. Ты напиши индикатор по заявленной тобою чуши: " EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ". И покажи его картинку здесь.
В огороде бузина...
При чём тут соревнование? Там я ставлю себе совершенно другие цели и задачи. А ты даже и этого не понимаешь.
А чтобы ты понял, какую чушь ты написал, сделай простейший индикатор, - и ты сразу же увидишь всё несуразность этого твоего " EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ".
они такие потому-что они котируются около 1. И есть логарифимческая основа очевидно. Набившая оскомину формулЕ :-)
Я не знаю, чего ты там мульйон написал. Ты напиши индикатор по заявленной тобою чуши: " EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ". И покажи его картинку здесь.
они такие потому-что они котируются около 1. И есть логарифимческая основа очевидно. Набившая оскомину формулЕ :-)
неее, это не покажу
логарифма ФормулЕ не знает ;)
а никто не пытался думать откуда берётся этот квадрат ?
Опционами можно торговать, но это уже другие рынки. На форе со опционами не очень...
А так над торговлей волой и опционами (включая их эмуляцию) лет 5 наверно думали в разных вариантах.
Не очень вопрос понятен. 1/(1+x) - (1-x) = x^2/(1+x). Чистое бабло всегда, но нет таких инструментов на форе.
Опционами можно торговать, но это уже другие рынки. На форе со опционами не очень...
А так над торговлей волой и опционами (включая их эмуляцию) лет 5 наверно думали в разных вариантах.
би-2, расскажи по подробнее
просто очень нравится выражение "чистое бабло"
мне не верится в то, что на форе не возможно применить
давай попробуем
Не очень вопрос понятен. 1/(1+x) - (1-x) = x^2/(1+x). Чистое бабло всегда, но нет таких инструментов на форе.
Опционами можно торговать, но это уже другие рынки. На форе со опционами не очень...
А так над торговлей волой и опционами (включая их эмуляцию) лет 5 наверно думали в разных вариантах.
да я собственно и не про арифметику малых говорил, а про возникновения квадратов где не ждут
тонко пытался намекнуть что eurusd возможно не eur/usd а eur/usd/usd по крайней мере мне иногда так кажется :-)