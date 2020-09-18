О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 71
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при малых изменениях a и b
1/(1+x) = 1-x + (x в квадрате)
Я это делал ещё 2 года назад до того, как вы зарегистрировались на этом ресурсе :)
a/b != a-b конечно, но имелось ввиду вероятно следующее:
при малых изменениях a и b
1/(1+x) = 1-x + (x в квадрате)
нет, не ломайте голову
наложите пары на один график такого плана:
EURUSD, GBPUSD, EURGBP
будет так, как я выше сказал, независимо от размера движений
то есть:
EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP
К-ты слегка меняются, но для реальной торговли это незаметно.
Про треугольники и то, что одну из пар можно получить через линейную комбинацию двух других, уже все наверняка знают ( EURUSD, GBPUSD, EURGBP).
К-ты слегка меняются, но для реальной торговли это незаметно.
a/b != a-b конечно, но имелось ввиду вероятно следующее:
при малых изменениях a и b
1/(1+x) = 1-x + (x в квадрате)
В здравом ли Вы уме, коллега? Не употребляете ли чего?
Понимаете ли, что без указания точки, в окрестности которой Вы производите разложение в ряд, Ваше утверждение вовсе не имеет никакого смысла? Попробуйте посмотреть на те кусочки графика, где даже знак первой производной различный у приведённых Вами функций.
Renat Akhtyamov:
независимо от размера движений:
EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP
В анналы бреда )
В анналы бреда )
не спеши, демозит не показатель
и абсолютно ничего не доказываетно нарываться на грубость не советую
Что соответствует форе - валюты ходят на 1-2% как правило при интрадей.
Разложение по Тейлору в нуле конечно ... что соответствует форе
Вы уверены насчёт нуля? Подумайте ещё.