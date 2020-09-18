О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 71

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a/b != a-b конечно, но имелось ввиду вероятно следующее:
при малых изменениях a и b 
1/(1+x) = 1-x + (x в квадрате)
 
Vitaly Muzichenko:

Я это делал ещё 2 года назад до того, как вы зарегистрировались на этом ресурсе :)

Тогда, стало быть, такому мастеру нетрудно показать фокус в этой ветке? )
 
b2v:
a/b != a-b конечно, но имелось ввиду вероятно следующее:
при малых изменениях a и b 
1/(1+x) = 1-x + (x в квадрате)

нет, не ломайте голову

наложите пары на один график такого плана:

EURUSD, GBPUSD, EURGBP

будет так, как я выше сказал, независимо от размера движений

то есть:

EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP

 
Про треугольники и то, что одну из пар можно получить через линейную комбинацию двух других, уже все наверняка знают ( EURUSD, GBPUSD, EURGBP).
К-ты слегка меняются, но для реальной торговли это незаметно.
 
b2v:
Про треугольники и то, что одну из пар можно получить через линейную комбинацию двух других, уже все наверняка знают ( EURUSD, GBPUSD, EURGBP).
К-ты слегка меняются, но для реальной торговли это незаметно.
вот именно
 
b2v:
a/b != a-b конечно, но имелось ввиду вероятно следующее:
при малых изменениях a и b 
1/(1+x) = 1-x + (x в квадрате)

В здравом ли Вы уме, коллега? Не употребляете ли чего?

Понимаете ли, что без указания точки, в окрестности которой Вы производите разложение в ряд, Ваше утверждение вовсе не имеет никакого смысла? Попробуйте посмотреть на те кусочки графика, где даже знак первой производной различный у приведённых Вами функций.


 

Renat Akhtyamov:

независимо от размера движений:

EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP

В анналы бреда )

 
Mikhael1983:

В анналы бреда )

не спеши, демозит не показатель

и абсолютно ничего не доказывает

но нарываться на грубость не советую
 
Разложение по Тейлору в нуле конечно и x<<1.
Что соответствует форе - валюты ходят на 1-2% как правило при интрадей.
 
b2v:
Разложение по Тейлору в нуле конечно ... что соответствует форе

Вы уверены насчёт нуля? Подумайте ещё.

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