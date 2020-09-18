О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 30

Новый комментарий
[Удален]  
Эксперимент подзатянулся. Пятница, какие выводы будут?
 

Время почти полночь. Торги сейчас скоро закроются. Очень опасно открываться. Потом, в понедельник, будет "гэп". Сделаем смертельный номер. Откроемся. Ситуация на рынке на 23:45 мск 10.01.2019 такова:

Видно, что надо продавать EURUSD, и покупать GBPUSD. Сделаем это:

Будем считать это четвёртым фокусом, развитие которого увидим в понедельник. Всем хороших выходных.

 
Mikhael1983:
   

А в прошлое никак нельзя заглянуть?

Мне вот интересно под закрытие сессии 12.12.2019 мы :

продавать EURUSD, и покупать GBPUSD

или

покупать EURUSD, и продавать GBPUSD

 
EgorKim:

А в прошлое никак нельзя заглянуть?

Мне вот интересно под закрытие сессии 12.12.2019 мы :

продавать EURUSD, и покупать GBPUSD

или

покупать EURUSD, и продавать GBPUSD

Загляну в выходные. Хотя это и неинтересно.
 
Mikhael1983:

Время почти полночь. Торги сейчас скоро закроются. Очень опасно открываться. Потом, в понедельник, будет "гэп". Сделаем смертельный номер. Откроемся. Ситуация на рынке на 23:45 мск 10.01.2019 такова:

Видно, что надо продавать EURUSD, и покупать GBPUSD. Сделаем это:

Будем считать это четвёртым фокусом, развитие которого увидим в понедельник. Всем хороших выходных.

Анализируется период, т.е. идет векторный анализ при наложении пар?

Просто выводы по теории относительности роста/падения звучат весьма убедительно...

А также вырости и упасть на тысячи пунктов одной паре относительно другой - это та же теория относительности по сути

---

Ваш график это вот, если по простому (работаем приращениями в пунктах относительно какой либо временной точки начала отсчета, в которой запоминаем начальную цену, и далее двигаясь по графику вправо её вычитаем, все три пары синхронизируем по времени):

EURUSD+GBPUSD=EURGBP

можете проверить

ну или, еще прикольнее:

EURGBP-EURUSD=GBPUSD

или

EURGBP-GBPUSD=EURUSD

сойдется с точностью до пункта

не знаю как Вам, но кроме головной боли это ничего не приносит.
 
Renat Akhtyamov:

Анализируется период, т.е. идет векторный анализ при наложении пар?

Просто выводы по теории относительности роста/падения звучат весьма убедительно...

А также вырости и упасть на тысячи пунктов одной паре относительно другой - это та же теория относительности по сути

---

Ваш график это вот, если по простому (работаем приращениями в пунктах относительно какой либо временной точки начала отсчета, в которой запоминаем начальную цену, и далее двигаясь по графику вправо её вычитаем, все три пары синхронизируем по времени):

EURUSD+GBPUSD=EURGBP

можете проверить

ну или, еще прикольнее:

EURGBP-EURUSD=GBPUSD

или

EURGBP-GBPUSD=EURUSD

сойдется с точностью до пункта

не знаю как Вам, но кроме головной боли это ничего не приносит.

Ренат, отчего ты постеснялся добавить перед идентификаторами валютных пар маленькую буковку d? В тексте вроде все так, а на выходе - головная боль. 

 

Кстати, тут народ уже начал переходить на теорию относительности. Хочу вернуть к вероятностям: вероятность движения цены - она какая: статистическая, или теоретическая? Если статистическая, то посмотрел бы статистику; если теоретическая, то неплохо бы понять характеристики. Если эмпирическая - тоже годится, но нужна выборка. 

Иначе говоря: парни, почему вы считаете, что направление движения цены имеет вероятностный характер? 

 
Алексей Тарабанов:

Кстати, тут народ уже начал переходить на теорию относительности. Хочу вернуть к вероятностям: вероятность движения цены - она какая: статистическая, или теоретическая? Если статистическая, то посмотрел бы статистику; если теоретическая, то неплохо бы понять характеристики. Если эмпирическая - тоже годится, но нужна выборка. 

Иначе говоря: парни, почему вы считаете, что направление движения цены имеет вероятностный характер? 

Да вопрос важный  - насколько вероятно что направление цены имеет вероятностный характер :)

 
Aleksey Mavrin:

Да вопрос важный  - насколько вероятно что направление цены имеет вероятностный характер :)

Ладно. Насколько вероятно, что утверждение: " Направление цены имеет вероятностный характер" верно? 

 
В google сами вернетесь? 
Aleksey Mavrin:

Да вопрос важный  - насколько вероятно что направление цены имеет вероятностный характер :)

Не греши. 

1...232425262728293031323334353637...184
Новый комментарий