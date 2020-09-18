О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 30
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Время почти полночь. Торги сейчас скоро закроются. Очень опасно открываться. Потом, в понедельник, будет "гэп". Сделаем смертельный номер. Откроемся. Ситуация на рынке на 23:45 мск 10.01.2019 такова:
Видно, что надо продавать EURUSD, и покупать GBPUSD. Сделаем это:
Будем считать это четвёртым фокусом, развитие которого увидим в понедельник. Всем хороших выходных.
А в прошлое никак нельзя заглянуть?
Мне вот интересно под закрытие сессии 12.12.2019 мы :
продавать EURUSD, и покупать GBPUSD
или
покупать EURUSD, и продавать GBPUSD
А в прошлое никак нельзя заглянуть?
Мне вот интересно под закрытие сессии 12.12.2019 мы :
продавать EURUSD, и покупать GBPUSD
или
покупать EURUSD, и продавать GBPUSD
Время почти полночь. Торги сейчас скоро закроются. Очень опасно открываться. Потом, в понедельник, будет "гэп". Сделаем смертельный номер. Откроемся. Ситуация на рынке на 23:45 мск 10.01.2019 такова:
Видно, что надо продавать EURUSD, и покупать GBPUSD. Сделаем это:
Будем считать это четвёртым фокусом, развитие которого увидим в понедельник. Всем хороших выходных.
Анализируется период, т.е. идет векторный анализ при наложении пар?
Просто выводы по теории относительности роста/падения звучат весьма убедительно...
А также вырости и упасть на тысячи пунктов одной паре относительно другой - это та же теория относительности по сути
---
Ваш график это вот, если по простому (работаем приращениями в пунктах относительно какой либо временной точки начала отсчета, в которой запоминаем начальную цену, и далее двигаясь по графику вправо её вычитаем, все три пары синхронизируем по времени):
EURUSD+GBPUSD=EURGBP
можете проверить
ну или, еще прикольнее:
EURGBP-EURUSD=GBPUSD
или
EURGBP-GBPUSD=EURUSD
сойдется с точностью до пунктане знаю как Вам, но кроме головной боли это ничего не приносит.
Анализируется период, т.е. идет векторный анализ при наложении пар?
Просто выводы по теории относительности роста/падения звучат весьма убедительно...
А также вырости и упасть на тысячи пунктов одной паре относительно другой - это та же теория относительности по сути
---
Ваш график это вот, если по простому (работаем приращениями в пунктах относительно какой либо временной точки начала отсчета, в которой запоминаем начальную цену, и далее двигаясь по графику вправо её вычитаем, все три пары синхронизируем по времени):
EURUSD+GBPUSD=EURGBP
можете проверить
ну или, еще прикольнее:
EURGBP-EURUSD=GBPUSD
или
EURGBP-GBPUSD=EURUSD
сойдется с точностью до пунктане знаю как Вам, но кроме головной боли это ничего не приносит.
Ренат, отчего ты постеснялся добавить перед идентификаторами валютных пар маленькую буковку d? В тексте вроде все так, а на выходе - головная боль.
Кстати, тут народ уже начал переходить на теорию относительности. Хочу вернуть к вероятностям: вероятность движения цены - она какая: статистическая, или теоретическая? Если статистическая, то посмотрел бы статистику; если теоретическая, то неплохо бы понять характеристики. Если эмпирическая - тоже годится, но нужна выборка.
Иначе говоря: парни, почему вы считаете, что направление движения цены имеет вероятностный характер?
Кстати, тут народ уже начал переходить на теорию относительности. Хочу вернуть к вероятностям: вероятность движения цены - она какая: статистическая, или теоретическая? Если статистическая, то посмотрел бы статистику; если теоретическая, то неплохо бы понять характеристики. Если эмпирическая - тоже годится, но нужна выборка.
Иначе говоря: парни, почему вы считаете, что направление движения цены имеет вероятностный характер?
Да вопрос важный - насколько вероятно что направление цены имеет вероятностный характер :)
Да вопрос важный - насколько вероятно что направление цены имеет вероятностный характер :)
Ладно. Насколько вероятно, что утверждение: " Направление цены имеет вероятностный характер" верно?
Да вопрос важный - насколько вероятно что направление цены имеет вероятностный характер :)
Не греши.