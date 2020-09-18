О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 12

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Maxim Dmitrievsky:

у нас с пакетником все схвачено, а вот к тебе есть вопросы

Какие? Даже интересно
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Vladimir Baskakov:
Какие? Даже интересно

рассказывай как нужно. Всем, подробно. Иначе не п-и.

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Maxim Dmitrievsky:

рассказывай как нужно. Всем, подробно. Иначе не п-и.

А, в этом смысле. С пупками дел не имею, воспитание не позволяет. Извини
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Vladimir Baskakov:
А, в этом смысле. С пупками дел не имею, воспитание не позволяет. Извини

тогда соблюдай 2-й п. уговора, иначе выглядишь оч. стремно

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Maxim Dmitrievsky:

тогда соблюдай 2-й п. уговора, иначе выглядишь оч. стремно

Ок, буду. Не знаю про что ты, но буду
 

Закрыл сделки. Прибыль зафиксирована. Она достаточно неплоха: более 10% от депозита.

Заработано 290 долларов.

Текущее состояние дел:

 
khorosh:

Ну вот, когда заработаете побольше, тогда и поговорим.)

Заработал. Поговорим?

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Mikhael1983:

Закрыл сделки. Прибыль зафиксирована. Она достаточно неплоха: более 10% от депозита.

Заработано 290 долларов.

Текущее состояние дел:

Resпект
 
Mikhael1983:

Заработал. Поговорим?

Поторгуйте хотя бы с полгода, чтобы ислючить элемент случайности.

 
Mikhael1983:

Заработал. Поговорим? 

А счет то демо?  У вас есть сигнал и объем сделок похож.

Могу конечно ошибаться.

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