О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 12
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у нас с пакетником все схвачено, а вот к тебе есть вопросы
Какие? Даже интересно
рассказывай как нужно. Всем, подробно. Иначе не п-и.
рассказывай как нужно. Всем, подробно. Иначе не п-и.
А, в этом смысле. С пупками дел не имею, воспитание не позволяет. Извини
тогда соблюдай 2-й п. уговора, иначе выглядишь оч. стремно
тогда соблюдай 2-й п. уговора, иначе выглядишь оч. стремно
Закрыл сделки. Прибыль зафиксирована. Она достаточно неплоха: более 10% от депозита.
Заработано 290 долларов.
Текущее состояние дел:
Ну вот, когда заработаете побольше, тогда и поговорим.)
Заработал. Поговорим?
Закрыл сделки. Прибыль зафиксирована. Она достаточно неплоха: более 10% от депозита.
Заработано 290 долларов.
Текущее состояние дел:
Заработал. Поговорим?
Поторгуйте хотя бы с полгода, чтобы ислючить элемент случайности.
Заработал. Поговорим?
А счет то демо? У вас есть сигнал и объем сделок похож.
Могу конечно ошибаться.