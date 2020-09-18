О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 24

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Mikhael1983:

Вы хотели сделать какие-то комментарии уничижительного характера, мол сигнал паршивый, и сразу сели в лужу


Как раз я ничего не хотел.  Всегда смешно когда кто-то придумывает за кого-то. 

"Запустил одну из многих идей попробоваться, ожидаемо не прокатило." - вот этого было бы достаточно , но нет же нужно ... тьфу.

 
Mikhael1983:

Вот так. Обращаю внимание, что время в терминале на час меньше, 17 часов с минутами, в то время как на самом деле сейчас 18 часов мск с минутами.

Почему фунт Селл? У меня индюк говорит все приехали смотреть будешь завтра...

ф

 
Mikhael1983:
Поподробнее, какие пары Вы имеете в виду? EURUSD и USDCHF, или что? Тут надо дополнительные действия совершать, представлять сделку по CHFUSD через сделку по USDCHF, до подстановки в тот же самый алгоритм, а я ленивый.

Они более как бы похожи визуально... Да и для анализа проще понять что вы делаете там у себя..

 
Martingeil:

Почему фунт Селл? У мня индюк говорит все приехали смотреть будешь завтра...


Потому что я ужинаю, и уже исправился.
 
Martingeil:

Они более как бы похожи визуально... Да и для анализа проще понять что вы делаете там у себя..

Вообще неважно как похожи или непохожи исходные кривые. Ведь некий алгоритм применяется к графикам с новой валютой котировки, аналогичной "валюте" N для перехода (ED, PD, EP) -> (EN, PN, EP) в начале ветки. Получающиеся кривые в любом случае высококоррелированы (и могут быть сделаны ещё более высококоррелированы простейшими приемами, скажем с 0,997 до 0,99999... на интервале в сутки-двое), а уж потом пересчёт в обратном направлении, как сделки по искусственным кривым представить парами сделок по кривыМ, которыми в терминале торговать можно...
 
Mikhael1983:
Потому что я ужинаю, и уже исправился.

Приятного аппетита, и не знаю что значит исправился ( с облегчением что ли)))

 
Martingeil:

Приятного аппетита, и не знаю что значит исправился ( с облегчением что ли)))

Исправление описано в моем посте выше: 2020.01.09 18:27  
 
Martingeil:

Почему фунт Селл? У меня индюк говорит все приехали смотреть будешь завтра...


кстати интересная картинка - но ни разу у практиков не слышал принцип/правила использования.
Разметку вижу не в первый раз, но хочется услышать отклики-прогнозы по ней.

 

А собственно расхождение-то уже всего 7 попугаев... закрою, пожалуй. А то в ночь уйдут от нуля и ждать снова...


Заработано всего чуть более 100 долларов:

Вроде бы как фокус снова получился, но не будем считать так, ход кривых был мал, время сделки и прибыль были малы... будем считать, что 3 раза только был фокус )

 

Очень правильная и хорошая идея! Люблю треугольники. Я где-то года 3-4 назад начал об этом думать, моделировал, слушал "тики" у инструментов сутками, проводил различные оценки и пришел к выводу - все это действительно работает пока дует ветер в известном направлении.

Вопрос в том, чтобы поймать момент, когда он его сменит (направление).

Для понимания этой схемы необходимо абстрагироваться от привычных понятий волатильности, перепроданности, перекупленности и прочей дряни, которая только отвлекает от поэзии :)

По хорошему, этой схеме не требуются сигналы вообще, что меня и привлекло )) а изменение направления ветра можно компенсировать аккуратной модификацией текущей открытой структуры ордеров. Думаю над этим.

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